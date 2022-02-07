Столтенберг: РФ перенесла ядерные учения, но НАТО сохраняет бдительность

В условиях, когда Россия продолжает массированное военное наращивание вдоль границ Украины, проводит военные учения вблизи границ НАТО и перенесла на этот месяц ежегодные тренировки ядерных сил, союзники по НАТО должны сохранять бдительность и готовность к ответу на возможные агрессивные действия.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия перенесла срок проведения своих ежегодных учений ядерных сил на этот месяц. Мы видели, что Россия использует военные учения как прикрытие для дальнейших агрессивных действий. Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и готовым", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сегодняшняя встреча с президентом Польши состоялась в критическое время. Россия продолжает концентрацию войск вокруг Украины и уже развернула более чем стотысячные группировки, оснащенные соответствующими способностями, включая медицинские подразделения, системы управления и тылового обеспечения. Еще 30 000 российских военных будут развернуты в Беларуси, что в совокупности является крупнейшим военным наращиванием со времен "холодной войны".

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Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что такое развертывание российских войск неоправданное, непрозрачное и происходит очень близко к границам НАТО. Он приветствовал решение Соединенных Штатов отправить больше военнослужащих в Польшу, Германию и в Румынию, что является свидетельством преданности обязательствам в рамках Альянса. Усиление сил НАТО на восточном фланге, по его словам, является сугубо оборонительным и пропорциональным, оно отправляет четкое послание: НАТО сделает все необходимое, чтобы защитить и оборонить союзников.

В то же время Столтенберг подтвердил стремление Альянса искать политическое решение для текущего кризиса безопасности и повторил приглашение к проведению следующего заседания Совета НАТО-Россия.

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"Мы готовы выслушать их (России) обеспокоенности, обсудить отношения НАТО-Россия, меры уменьшения рисков и повышения прозрачности, разоружения и нераспространения, всех других вопросов, влияющих на нашу безопасность. Однако НАТО не пойдет на компромиссы в отношении ключевых принципов нашей способности защитить и оборонить всех союзников, а также права каждой страны выбирать собственный путь", - сказал Столтенберг.