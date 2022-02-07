РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10780 посетителей онлайн
Новости Война
8 415 14

Столтенберг: РФ перенесла ядерные учения, но НАТО сохраняет бдительность

Столтенберг: РФ перенесла ядерные учения, но НАТО сохраняет бдительность

В условиях, когда Россия продолжает массированное военное наращивание вдоль границ Украины, проводит военные учения вблизи границ НАТО и перенесла на этот месяц ежегодные тренировки ядерных сил, союзники по НАТО должны сохранять бдительность и готовность к ответу на возможные агрессивные действия.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия перенесла срок проведения своих ежегодных учений ядерных сил на этот месяц. Мы видели, что Россия использует военные учения как прикрытие для дальнейших агрессивных действий. Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и готовым", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сегодняшняя встреча с президентом Польши состоялась в критическое время. Россия продолжает концентрацию войск вокруг Украины и уже развернула более чем стотысячные группировки, оснащенные соответствующими способностями, включая медицинские подразделения, системы управления и тылового обеспечения. Еще 30 000 российских военных будут развернуты в Беларуси, что в совокупности является крупнейшим военным наращиванием со времен "холодной войны".

Читайте также: Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что такое развертывание российских войск неоправданное, непрозрачное и происходит очень близко к границам НАТО. Он приветствовал решение Соединенных Штатов отправить больше военнослужащих в Польшу, Германию и в Румынию, что является свидетельством преданности обязательствам в рамках Альянса. Усиление сил НАТО на восточном фланге, по его словам, является сугубо оборонительным и пропорциональным, оно отправляет четкое послание: НАТО сделает все необходимое, чтобы защитить и оборонить союзников.

В то же время Столтенберг подтвердил стремление Альянса искать политическое решение для текущего кризиса безопасности и повторил приглашение к проведению следующего заседания Совета НАТО-Россия.

Также читайте: Столтенберг и фон дер Ляен обсудили координацию между НАТО и ЕС на фоне скопления войск РФ возле территории Украины

"Мы готовы выслушать их (России) обеспокоенности, обсудить отношения НАТО-Россия, меры уменьшения рисков и повышения прозрачности, разоружения и нераспространения, всех других вопросов, влияющих на нашу безопасность. Однако НАТО не пойдет на компромиссы в отношении ключевых принципов нашей способности защитить и оборонить всех союзников, а также права каждой страны выбирать собственный путь", - сказал Столтенберг.

Автор: 

НАТО (10174) россия (96420) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Я брав участь у т.зв. "ядерних_навчаннях" під час "Запад-81". Повірте мені, що все це вистава для наївних. Я припускаю, що з того часу стан т.зв. "ядерних сил"РВСН включно) лише погіршився. Бо там майже не залишилося стрижня, на якиому все це трималося. І цим стрижнем були українці.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:48 Ответить
+10
.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:53 Ответить
+6
Херова моль
показать весь комментарий
07.02.2022 20:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кузя сгорел! поэтому "кузькина мать" временно переносится на более поздний срок
показать весь комментарий
07.02.2022 20:41 Ответить
Кузькина мать уже на пороге менопаузы, но ещё пыжится...
показать весь комментарий
07.02.2022 20:51 Ответить
Я брав участь у т.зв. "ядерних_навчаннях" під час "Запад-81". Повірте мені, що все це вистава для наївних. Я припускаю, що з того часу стан т.зв. "ядерних сил"РВСН включно) лише погіршився. Бо там майже не залишилося стрижня, на якиому все це трималося. І цим стрижнем були українці.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:48 Ответить
Для ***** ще "мультик" не зняли!?
показать весь комментарий
07.02.2022 20:49 Ответить
.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:53 Ответить
Херова моль
показать весь комментарий
07.02.2022 20:55 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be.html Заграничные доходы Милованова резко подскочили после назначения в «Укроборонпром»
7 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be.html

Председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофей Милованов заработал в декабре 2021 года по совместительству 1,6 млн грн. Об этом он сам отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции (НАПК), передает сегодня сайт dubinsky.ua. Если верить декларациям, большинство зарплат по совместительству Милованов получил в последний день прошлого года: 31 декабря: 589,5 тыс. грн от американского Университета Питтсбурга (University of …
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be.html#more-152900 Читать далее
показать весь комментарий
07.02.2022 21:09 Ответить
А простим українцям зменшили субсидії за січень,бо коли в одному місці добавляється,то у другому зменьшується. Ось так і живемо при цій зеленій владі.
показать весь комментарий
07.02.2022 21:38 Ответить
Алло Воронеж ! Х#йло перенесло учения ядерных сил , вылезайте из подвалов )
показать весь комментарий
07.02.2022 21:11 Ответить
Нікого #уйло не испугался. Навчання мордорських сил ми вже бачили, грунтові комплекси іздять кудись, самольоти летять, реального пуску може й небути. Просто зараз неготові, мож грошей ще не затвердили
показать весь комментарий
07.02.2022 21:54 Ответить
Бдите. Как в 2014 году бдили при захвате Крыма, бдуны.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:38 Ответить
перенацеливают ракеты с воронежа на минск )
показать весь комментарий
07.02.2022 22:51 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZV-jTs0pclfLFfBZ-RRfvm7JsSiCjn4QqEqV5Anw68Grp7-igoQt2AXHsYs1FYrCO-YQb2FqfQvBy8qn8k8vet7fnHI8P3MtftxEugZ3qCsMrssFp-dmCP4ZmEjbXE0AjM&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZV-jTs0pclfLFfBZ-RRfvm7JsSiCjn4QqEqV5Anw68Grp7-igoQt2AXHsYs1FYrCO-YQb2FqfQvBy8qn8k8vet7fnHI8P3MtftxEugZ3qCsMrssFp-dmCP4ZmEjbXE0AjM&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZV-jTs0pclfLFfBZ-RRfvm7JsSiCjn4QqEqV5Anw68Grp7-igoQt2AXHsYs1FYrCO-YQb2FqfQvBy8qn8k8vet7fnHI8P3MtftxEugZ3qCsMrssFp-dmCP4ZmEjbXE0AjM&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/642014497062508?__cft__[0]=AZV-jTs0pclfLFfBZ-RRfvm7JsSiCjn4QqEqV5Anw68Grp7-igoQt2AXHsYs1FYrCO-YQb2FqfQvBy8qn8k8vet7fnHI8P3MtftxEugZ3qCsMrssFp-dmCP4ZmEjbXE0AjM&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Японцы нашли в себе силы простить американцам Херосиму и Нагасаки.Американцы простили японцам Перл-Харбор.Практически все народы участвовавшие во Второй Мировой войне давно помирились между собой и живут жизнью ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА.И лишь лаптиногие каждый день воют и воют о войне.Они ненавидят весь Мир,да они и сами себя ненавидят,издеваясь над своими ветеранами,которым они платят нищенские пенсии и используют их опять же для пропаганды войны.Когда же вы ДЯТЛЫ уже навоюетесь??Ну идите лучше головой об стенку постучитесь,может вам полегчает и вы отстаните от ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...
показать весь комментарий
07.02.2022 23:30 Ответить
 
 