Столтенберг: РФ перенесла ядерні навчання, але НАТО зберігає пильність

В умовах, коли Росія продовжує масоване військове нарощування вздовж кордонів України, проводить військові навчання поблизу кордонів НАТО та перенесло на цей місяць щорічні тренування ядерних сил, союзники по Альянсу мають зберігати пильність та готовність до відповіді на можливі агресивні дії.

Про це в понеділок під час пресконференції у Брюсселі за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Росія перенесла термін проведення своїх щорічних навчань ядерних сил на цей місяць. Ми бачили, що Росія використовує військові навчання як прикриття для подальших агресивних дій. Тож НАТО має залишатися пильним та готовим", - сказав Столтенберг.

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Він зауважив, що сьогоднішня зустріч з президентом Польщі відбулася у критичний час. Росія продовжує концентрацію військ навколо України та вже розгорнула більш ніж стотисячне угруповання, оснащене відповідними спроможностями, включаючи медичні підрозділи, системи управління та тилового забезпечення. Ще 30 000 російських військових будуть розгорнуті в Білорусі, що разом є найбільшим військовим нарощуванням з часів "холодної війни".

Генеральний секретар НАТО наголосив, що таке розгортання російських військ є невиправданим, непрозорим та відбувається дуже близько до кордонів НАТО. Він привітав рішення Сполучених Штатів надіслати більше військовослужбовців у Польщу, Німеччину та у Румунію, що є свідченням відданості зобов’язанням в рамках Альянсу. Посилення сил НАТО на східному фланзі, за його словами, є суто оборонним та пропорційним, воно надсилає чітке послання: НАТО зробить усе необхідне, щоб захистити та оборонити союзників.

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Водночас Столтенберг підтвердив прагнення Альянсу шукати політичне рішення для поточної безпекової кризи та повторив запрошення до проведення наступного засідання Ради НАТО-Росія.

"Ми готові вислухати їхні (Росії) занепокоєння, обговорити відносини НАТО-Росія, заходи зменшення ризиків та підвищення прозорості, роззброєння та нерозповсюдження, всіх інших питань, що впливають на нашу безпеку. Але НАТО не піде на компроміси щодо ключових принципів - нашої здатності захистити та оборонити всіх союзників, а також права кожної держави обирати власний шлях", - сказав Столтенберг.