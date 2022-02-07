Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом наращивание Россией военной мощи в и вокруг Украины, а также приветствовал практическую поддержку Украины со стороны Турции.
Об этом он написал в своем Твиттере в понедельник, 7 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание Россией военной мощи в Украине и вокруг нее. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции. НАТО остается готовым к диалогу", – заявил Столтенберг.
Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 7, 2022
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Легка нежить й відсутність нюху.