Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом наращивание Россией военной мощи в и вокруг Украины, а также приветствовал практическую поддержку Украины со стороны Турции.

Об этом он написал в своем Твиттере в понедельник, 7 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание Россией военной мощи в Украине и вокруг нее. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции. НАТО остается готовым к диалогу", – заявил Столтенберг.

Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 7, 2022

+5
Судьбой Украины занимаются все. И враги и друзья. И только офис недоумка занят отмазыванием Трухина. И только Верховна Рада снова на каникулах
07.02.2022 14:51
+4
Договорилися мочити фашистів. Других варіантів немає. Для тих хто не в курсі - фашисти тепер москалі.
07.02.2022 14:24
+2
Весь мир готовится к войне...а ЗЕбеня к шашлыкам в апреле....нонсенс
07.02.2022 14:45
Эрдоган же смертельно болен после встречи с зюзей, судячи по их писанине.
07.02.2022 14:19
Замоче під музику весь чорноморських флот раші і буде щастя всім.
07.02.2022 14:22
Не треба панікувати.
Легка нежить й відсутність нюху.
07.02.2022 14:31
Так, что не верить ботам?
07.02.2022 14:33
Договорилися мочити фашистів. Других варіантів немає. Для тих хто не в курсі - фашисти тепер москалі.
07.02.2022 14:24
с одной стороны и хорошо было бы, если б э. за украину вписался, он "отбитый" не меньше х.йла, там бы одной "озабоченностью" или посылкой с бронежилетами поддержка бы не закончилась, у вовы уже место ниже спины под кинжалы наготове было бы. но с другой, свои интересы (которые далеко не равны нашим) он тоже будет тащить мама не горюй под этим поводом.
07.02.2022 14:25
Столтенберг ще не захворів?
07.02.2022 14:30
Пообщался, а не встретился. И это его уберегло от коварного зюзиного ковида.
07.02.2022 14:36
Весь мир готовится к войне...а ЗЕбеня к шашлыкам в апреле....нонсенс
07.02.2022 14:45
Судьбой Украины занимаются все. И враги и друзья. И только офис недоумка занят отмазыванием Трухина. И только Верховна Рада снова на каникулах
07.02.2022 14:51
 
 