Столтенберг і Ердоган обговорили ситуацію довкола України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом нарощування Росією військової потужності в і навколо України, а також привітав практичну підтримку України з боку Туреччини.
Про це він написав у своєму твіттері у понеділок, 7 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
"Поспілкувався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити нарощування Росією військової потужності в Україні та довкола неї. Я подякував йому за активну підтримку й особисту участь у пошуку політичного рішення і привітав рішучу практичну підтримку України з боку Туреччини. НАТО залишається готовим до діалогу", - заявив Столтенберг.
Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 7, 2022
