Столтенберг і Ердоган обговорили ситуацію довкола України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом нарощування Росією військової потужності в і навколо України, а також привітав практичну підтримку України з боку Туреччини.

Про це він написав у своєму твіттері у понеділок, 7 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити нарощування Росією військової потужності в Україні та довкола неї. Я подякував йому за активну підтримку й особисту участь у пошуку політичного рішення і привітав рішучу практичну підтримку України з боку Туреччини. НАТО залишається готовим до діалогу", - заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова стати посередником у мирному процесі між Росією та Україною, - Ердоган