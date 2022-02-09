У Росії не авторитарний режим, а "своя політична система", - Пєсков
У Кремлі не згодні із заявою голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, який назвав Росію та Китай авторитарними державами.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ми абсолютно не згодні, по-перше, з оцінкою того, що йдеться про авторитарні режими. Ми не думаємо, що Євросоюз має право давати такі оцінки Російській Федерації або Китайській Народній Республіці", - сказав він.
За словами Пєскова, Росія та КНР - "великі суверенні країни зі своєю політичною системою та своєю системою устрою держави".
Топ коментарі
+10 CrossFirenko
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+5 Oljik
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+5 Vitaliy noname
показати весь коментар09.02.2022 14:01 Відповісти Посилання
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помєсь лубянкі с голлівудщіной (с)
Кремлівська КДБ-шно-бандитська хунта на чолі з ****** - це і є авторитарний режим (політична система).