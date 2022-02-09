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Новини
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У Росії не авторитарний режим, а "своя політична система", - Пєсков

У Росії не авторитарний режим, а

У Кремлі не згодні із заявою голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, який назвав Росію та Китай авторитарними державами.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми абсолютно не згодні, по-перше, з оцінкою того, що йдеться про авторитарні режими. Ми не думаємо, що Євросоюз має право давати такі оцінки Російській Федерації або Китайській Народній Республіці", - сказав він.

За словами Пєскова, Росія та КНР - "великі суверенні країни зі своєю політичною системою та своєю системою устрою держави".

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Автор: 

Китай (4740) Пєсков Дмитро (1707) росія (66465) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+10
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09.02.2022 14:04 Відповісти
+5
Треба полистати психіатричний довідник - "своя політична система" і її симптоми.)))
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09.02.2022 13:59 Відповісти
+5
Россия фашистское государство, которое убивает в первую очередь своих граждан, а во-вторую очередь, граждан всех демократических государств вокруг неё. А казахов впридачу
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09.02.2022 14:01 Відповісти
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Узкиймир
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09.02.2022 13:57 Відповісти
Своя система "анаЛОХОВ нет".
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09.02.2022 13:59 Відповісти
АНАЛ охов тогда
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09.02.2022 14:11 Відповісти
ПУТИНАТ ХУ..ЛОСТАНСКИЙ КАГАНАТ ОЗЕРНЫЙ
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09.02.2022 14:33 Відповісти
у кацапов просто рюський мир
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09.02.2022 13:57 Відповісти
При тому на всю голову.))
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09.02.2022 13:58 Відповісти
чєкістан разбушевался
помєсь лубянкі с голлівудщіной (с)
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09.02.2022 13:57 Відповісти
режим набутылочный
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09.02.2022 13:58 Відповісти
понятийная система
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09.02.2022 13:59 Відповісти
Треба полистати психіатричний довідник - "своя політична система" і її симптоми.)))
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09.02.2022 13:59 Відповісти
Скрупулезно подмечено...
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09.02.2022 14:01 Відповісти
Россия фашистское государство, которое убивает в первую очередь своих граждан, а во-вторую очередь, граждан всех демократических государств вокруг неё. А казахов впридачу
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09.02.2022 14:01 Відповісти
Хіба це відміняє щось?
Кремлівська КДБ-шно-бандитська хунта на чолі з ****** - це і є авторитарний режим (політична система).
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09.02.2022 14:01 Відповісти
Як не вмер, так здох... Рзве авторитарний режим, не есть своею політичною системою?
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09.02.2022 14:04 Відповісти
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09.02.2022 14:04 Відповісти
"мы не бандиты, мы благородные пираты" (с)
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09.02.2022 14:13 Відповісти
В параші якраз і авторитарна система, тільки за вимогою свого ж безмозкового населення.
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09.02.2022 14:30 Відповісти
Режим безприделу.
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09.02.2022 14:30 Відповісти
В России нет ничего особенного. Обычная диктатура.
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09.02.2022 14:32 Відповісти
Своя політична кацапська система - це збрід без роду, без племені і без власної історії. Єдине, що їх об'єднає - це так звані "скрєпи"- намагання "створити" якусь власну історію за рахунок інших країн. Україна в цих "скрєпах" є основним елементом без якого бензоколонка залишається територією із стадом. Вести перемови з цім стадом, яке називається - Росія небезпечно і даремно. Вихід тільки один - знищення Росії як держави
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09.02.2022 14:46 Відповісти
Свой диктаторский режим.
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09.02.2022 14:50 Відповісти
Он прав -шобла или ОПГ.
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09.02.2022 14:54 Відповісти
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09.02.2022 15:18 Відповісти
Сцарь ,он же президент , он же мафиози , он же военный преступник.
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09.02.2022 15:38 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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09.02.2022 15:58 Відповісти
а-га, свой православный фашизм, с изюминкой
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09.02.2022 16:33 Відповісти
Дебилы! Ихняя система много веков называется "Тирания".
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10.02.2022 11:52 Відповісти
 
 