Кабмін завершує роботу над пропозиціями щодо підвищення зарплат військовим, - Шмигаль

Кабінет Міністрів найближчими днями презентує свої напрацювання щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стосовно підтримки нашого війська, підтримки наших військовослужбовців, їхнього грошового забезпечення - це буде презентовано найближчим часом. Ми завершуємо роботу зараз над рядом пропозицій урядових, народних депутатів – все це комплексно буде запрезентовано найближчі дні. Тому прохання дочекатись, ми зробимо таке представлення таких ініціатив", - повідомив прем’єр.

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