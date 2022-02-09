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Новини Війна
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Кабмін завершує роботу над пропозиціями щодо підвищення зарплат військовим, - Шмигаль

Кабмін завершує роботу над пропозиціями щодо підвищення зарплат військовим, - Шмигаль

Кабінет Міністрів найближчими днями презентує свої напрацювання щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стосовно підтримки нашого війська, підтримки наших військовослужбовців, їхнього грошового забезпечення - це буде презентовано найближчим часом. Ми завершуємо роботу зараз над рядом пропозицій урядових, народних депутатів – все це комплексно буде запрезентовано найближчі дні. Тому прохання дочекатись, ми зробимо таке представлення таких ініціатив", - повідомив прем’єр.

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Автор: 

Кабмін (14184) військовослужбовці (4832) ЗСУ (7719) зарплата (2266) Шмигаль Денис (4674)


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Бреше як співає, зараз піднімуть по мінімуму і зроБЛЯТЬ себе героями!!!!!! Як я би хотів помилитися!!!!!!!
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09.02.2022 14:54 Відповісти
военным нужно, хотя бы уровня учителей 4000$
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09.02.2022 14:56 Відповісти
А чому медпрацівникам, як обіцяли, з 1 січня ніхто не підвищив. Тільки бла-бла-бла. Брехуни.
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09.02.2022 15:22 Відповісти
Сцанина в глаза - основа государственной политики зеленых клоунов
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09.02.2022 15:46 Відповісти
Так Клован с трибуны ВР уже озвучил свой "план" по поднятию с 2023-го? Непонятно, что вы там обсуждаете??
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09.02.2022 16:06 Відповісти
...лучше каждому военному - по бесплатному смартфону
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09.02.2022 19:29 Відповісти
 
 