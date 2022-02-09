Кабмін завершує роботу над пропозиціями щодо підвищення зарплат військовим, - Шмигаль
Кабінет Міністрів найближчими днями презентує свої напрацювання щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Стосовно підтримки нашого війська, підтримки наших військовослужбовців, їхнього грошового забезпечення - це буде презентовано найближчим часом. Ми завершуємо роботу зараз над рядом пропозицій урядових, народних депутатів – все це комплексно буде запрезентовано найближчі дні. Тому прохання дочекатись, ми зробимо таке представлення таких ініціатив", - повідомив прем’єр.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alex orly
показати весь коментар09.02.2022 14:54 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Vitaliy noname
показати весь коментар09.02.2022 14:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Одержимый
показати весь коментар09.02.2022 15:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Super Gut
показати весь коментар09.02.2022 15:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
HartmannEri
показати весь коментар09.02.2022 16:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Топ Ган
показати весь коментар09.02.2022 19:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль