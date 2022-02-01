УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11336 відвідувачів онлайн
Новини
33 443 212

Припинення призову та запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки: опубліковано указ Зеленського про зміцнення обороноздатності

Припинення призову та запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки: опубліковано указ Зеленського про зміцнення обороноздатності

Сьогодні, 1 лютого, під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності.

Відповідний текст Указу №36/2022 з'явився на сайті президента.

Далі наводимо повний текст указу президента: 

"УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2022

Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України: Створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб

З метою забезпечення державного суверенітету, захисту прав і свобод громадян, посилення обороноздатності держави, розвитку професійної складової Збройних Сил України постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) ужити в установленому порядку заходів щодо безумовного виконання вимог статті 35 Закону України "Про національну безпеку України" під час формування Бюджетної декларації на 2023 — 2025 роки;

2) забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", передбачивши фінансування на поступове підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України до рівня, визначеного Указом Президента України від 30 грудня 2021 року № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України";

поетапного збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 000 осіб для підвищення оборонних спроможностей держави;

запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

2. Міністерству оборони України:

1) розробити концепцію поступового переходу до формування Збройних Сил України на професійній основі, передбачивши:

збільшення термінів дії контрактів;

збільшення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати;

формування системи спеціальної підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які уклали довготермінові контракти;

2) прискорити розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, передбачивши запровадження спеціальної накопичувальної програми для отримання військовослужбовцями власного житла;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено, - Резніков

З) забезпечити під час реалізації військової кадрової політики впровадження прозорої системи кар’єрного росту військовослужбовців Збройних Сил України, побудованої на рейтинговій оцінці.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 лютого 2022 року"

Автор: 

армія (3780) Зеленський Володимир (24391) призов (433) військовослужбовці (4812) ЗСУ (7679)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+54
Вова, коли ти вже підеш в армію?
показати весь коментар
01.02.2022 13:01 Відповісти
+41
В нынешних военных условиях это скорее всего приведет к развалу армии. Скорее всего эта цель и была поставлена клоуну так же как и Яныку в свое время
показати весь коментар
01.02.2022 13:02 Відповісти
+28
Які там лапки? Можливо ви хотіли сказати -ЛОМКИ?
показати весь коментар
01.02.2022 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
показати весь коментар
01.02.2022 19:06 Відповісти
четырежды уклонист-дезертир о "Прекращение призыва" ну, кто о чем, а вшивый о бане... надеется откосить после своего преЗЕденства. вместе с ЗеЛенкой пойдешь служить, сцыкло! хотя, нет. его же судить будут и посадят надолго, если не навсегда. разве что какой нибудь дисбат пожизненный...
показати весь коментар
01.02.2022 19:16 Відповісти
Вообще то в этом случае пишется Закон Украины и голосуется в ВР. Очередная херня от *********** щеленского - он в очередной раз плюёт на Армию, на украинцев, на Конституцию Украины. Падла.
показати весь коментар
01.02.2022 19:26 Відповісти
Маючи ********* поряд ми до розвалу цієї помийки маємо мати максимально можливу кількість резерву. Тому припиняти загальний військовий призов до деокупації захоплених територій це дурість або саботаж і підрив обороноздатності країни. Все чоловіче населення країни має проходити військову підготовку. Форми такої підготовки мають залежати від інтелектуальних та фізичних даних. Тривалість підготовки має також бути різною адже потрібне не тільки технічне та логістичне забезпечення і за моніторами сидіти а й перебувати в польових умовах - від трьох до 6 місяців. Навіть хирлявий пацанчик з джойстиком може знищити дуже багато кацапів якщо це джойстик від безпілотного снаряда. Контракти мають укладатись тільки з тими хто пройшов загальну військову підготовку і проявив свої здібності а не з безробітними які не здатні або лінуються заробити собі на життя адже армія "гарматного мяса" недієздатна.
показати весь коментар
01.02.2022 21:02 Відповісти
я взагалі не розумію,що ви тут вирішили обговорювати. І почали: а в тій країні так, а в тій так , а зеля такий, а пісюаніст такий. Зупиніться.

Новий указ - фуфло , локшина для піпла.
Усі речі, вказані в указі - 1.регулюються законодавством, тобто це ще багато чого потрібно зробити, 2. ніхто нічого (і це головне) не буде робити - це потерендіти для виборів.
показати весь коментар
01.02.2022 21:36 Відповісти
Воюющая армия с ВВП 3 штуки баксов отказывается от призыва и ворует 20% от бюджета . Тут и прокурор не нужен , что бы понять где кацапский крот.
показати весь коментар
01.02.2022 21:50 Відповісти
Согласен, армия должна на 100% состоять из контрактников, по месту жительства должны быть центры обязательной подготовки территориальной обороны, в этих центрах все граждане должны проходить курсы по использованию оружия и ведения оборонительных боевых действий, для этого не нужна казарма и про#б 1.5 года жизни призывников.
показати весь коментар
01.02.2022 22:53 Відповісти
Думаю, что не плохо было бы если бы количество контрактников у нас было бы увеличено раза в два, но половину потребностей нашей армии финансировал Запад. Это было юы справедливо. Ведь Украина является заграждением между московией и Западом.
показати весь коментар
02.02.2022 00:35 Відповісти
мы бы тогда стали бессмертными
показати весь коментар
03.02.2022 01:33 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 01:00 Відповісти
Багаторазовий Уклоніст про скасування Призову
показати весь коментар
02.02.2022 12:11 Відповісти
"інтенсивної системи військової підготовки Источник: " это что и с чем это такое ЧТо это подразумевает?* Тренировка 24 часа в сутки до кровавого пота?? Непонятное название
показати весь коментар
03.02.2022 01:32 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 