Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців, - Держприкордонслужба

із 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин не є обов'язковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонна службу України.

"Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 більше ніж 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше особи, які перенесли хворобу, були зобов'язані йти на карантин. Щеплені й особи, які перенесли хворобу, були зобов'язані реєструватися у системі eHranica.

Наразі реєстрація в eHranice залишається обов'язковою для невакцинованих осіб – після кожного прибуття до Словаччини.

"Стосовно карантину для нещеплених, то він скорочується з десяти днів до п'яти днів після прибуття до Словаччини, або карантин припиняється після отримання негативного результату ПЛР-тесту, який можна зробити одразу після прибуття до Словаччини", - зазначається у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці масово їдуть в Євросоюз після завершення свят. На кордоні - черги з автівок, - Держприкордонслужба

У відомстві пояснили, що згідно з правилами, схваленими Європейською комісією, щодо мандрівників, які мають сертифікати про вакцинацію проти COVID-19, відтепер для країн ЄС свідоцтво про вакцинацію буде дійсним для подорожей протягом дев'яти місяців. Враховуючи це рішення, Словаччина скасувала перелік країн ризику, пов'язаний із штамом коронавірусу "Омікрон", та особливі умови для осіб, які прибувають із країн ризику.