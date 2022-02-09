УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5580 відвідувачів онлайн
Новини
967 3

Кабмін передав Держпродспоживслужбу в управління Мінагрополітики

Кабмін передав Держпродспоживслужбу в управління Мінагрополітики

Кабінет Міністрів України затвердив зміну відомства, яке формує та координує роботу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, із Міністерства економіки на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Відповідне рішення про перепідпорядкування відомства уряд ухвалив на засіданні у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реалізація постанови забезпечить ефективне виконання функцій Мінагрополітики та Держпродспоживслужбою", - зазначено в пояснювальній записці до постанови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні загрожує дефіцит питної води, - Держпродспоживслужба

Як повідомлялося, голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька 31 січня подала у відставку за станом здоров'я.

Кабмін у лютому 2021 року перепідпорядкував Держслужбу України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) та Держрибагентство у підпорядкування Мінагрополітики.

Автор: 

Кабмін (14184) Мінагрополітики (1572) Держпродспоживслужба1 (581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот тєпєрь зажівьом...
показати весь коментар
09.02.2022 16:45 Відповісти
Взяточные конторки собирают под одну крышу,назревает какое то дерьмо.
показати весь коментар
09.02.2022 16:54 Відповісти
якби така служба зникла ніхто і не помітив би!
показати весь коментар
09.02.2022 16:56 Відповісти
 
 