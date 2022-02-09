Кабмін передав Держпродспоживслужбу в управління Мінагрополітики

Кабінет Міністрів України затвердив зміну відомства, яке формує та координує роботу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, із Міністерства економіки на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Відповідне рішення про перепідпорядкування відомства уряд ухвалив на засіданні у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реалізація постанови забезпечить ефективне виконання функцій Мінагрополітики та Держпродспоживслужбою", - зазначено в пояснювальній записці до постанови.

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Як повідомлялося, голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька 31 січня подала у відставку за станом здоров'я.

Кабмін у лютому 2021 року перепідпорядкував Держслужбу України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) та Держрибагентство у підпорядкування Мінагрополітики.