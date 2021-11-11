Україні загрожує дефіцит питної води, - Держпродспоживслужба

Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води.

Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

"Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів в миючих засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Однак, нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання", - сказала Магалецька.

Вона пояснила, що в Україні діють застарілі норми якості води, які, до того ж, не виконують постачальники, а 23 показників взагалі не контролюють.

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"Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу. Держпродспоживслужба підтримує адаптацію українського законодавства до європейських норм", - додала Магалецька.