Україні загрожує дефіцит питної води, - Держпродспоживслужба
Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води.
Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.
"Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів в миючих засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Однак, нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання", - сказала Магалецька.
Вона пояснила, що в Україні діють застарілі норми якості води, які, до того ж, не виконують постачальники, а 23 показників взагалі не контролюють.
"Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу. Держпродспоживслужба підтримує адаптацію українського законодавства до європейських норм", - додала Магалецька.
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А чи знаєте ви, що грецькою мовою "хлор" означає "жовто-зелений"?
Знову Зеленський? Совпадєніє? Нє думаю... )))
Використовувати можна тільки з певною осторогою.
.Ми полєтім в Украіну . ?
Нет Аліса .
А почєму .
Да потому что страна Украіна непрігодная для жизні , води нет , угля нет , електроенергіі тоже нет ,, населена зебіламі ..
(пророцтво часів совка)
Поднимите цену в 10 раз, и сразу будет избыток воды.