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Україні загрожує дефіцит питної води, - Держпродспоживслужба

Україні загрожує дефіцит питної води, - Держпродспоживслужба

Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води.

Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

"Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів в миючих засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Однак, нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання", - сказала Магалецька.

Вона пояснила, що в Україні діють застарілі норми якості води, які, до того ж, не виконують постачальники, а 23 показників взагалі не контролюють.

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"Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу. Держпродспоживслужба підтримує адаптацію українського законодавства до європейських норм", - додала Магалецька.

Автор: 

Держпродспоживслужба1 (574) вода (1176) Магалецька Владислава (4)


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Топ коментарі
+21
Как-то так вышло, что именно при ЗЕ наступил конец всему. Даже воде, свету и теплу.
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11.11.2021 20:33
+5
В крыму у окупантов ?
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11.11.2021 21:03
+4
Пойдёт так дальше, через несколько десятков лет сталкиваться с дефицитом качественной питьевой воды в Украине будет некому.
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11.11.2021 20:58
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Как-то так вышло, что именно при ЗЕ наступил конец всему. Даже воде, свету и теплу.
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11.11.2021 20:33 Відповісти
Про кисород забыли! Азота пока еще хватает, так что дышим...
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11.11.2021 21:02 Відповісти
це, приміром, хлорпірифос
*******
А чи знаєте ви, що грецькою мовою "хлор" означає "жовто-зелений"?
Знову Зеленський? Совпадєніє? Нє думаю... )))

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11.11.2021 21:13 Відповісти
Вообщем скоро воду будем закупать.
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11.11.2021 20:35 Відповісти
В крыму у окупантов ?
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11.11.2021 21:03 Відповісти
І що, навіть буде дефіцит "божої роси" для 73%?
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11.11.2021 20:45 Відповісти
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11.11.2021 20:53 Відповісти
Беня так "привет" передает? Дефицит воды) Однажды океаны вскипят и ничто этого не остановит.
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11.11.2021 20:53 Відповісти
Шо, и этим деньги подавай? Дороги построили, теперь каналы нужны, бо бацька с Беней усю днепровскую воду залешанцам на 200 лет вперёд продали.
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11.11.2021 20:56 Відповісти
Пойдёт так дальше, через несколько десятков лет сталкиваться с дефицитом качественной питьевой воды в Украине будет некому.
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11.11.2021 20:58 Відповісти
Дайош Велике зрошення!
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11.11.2021 21:00 Відповісти
от Лео і показав "цинічне зрошення"
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11.11.2021 23:24 Відповісти
ойц, а шо - Днепр и Десну на торги еще не выставили?...
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11.11.2021 21:05 Відповісти
На слідуючий рік за програми *********** Велике водівництво!😂😂😂
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11.11.2021 21:17 Відповісти
слідуючий рік = наступний рік
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11.11.2021 21:23 Відповісти
Фосфаты в канализацию нельзя, а кокаколу пить с ортофосфорной кислотой можно?
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11.11.2021 21:19 Відповісти
Кока-Кола - це кислотний розчин.
Використовувати можна тільки з певною осторогою.

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11.11.2021 21:37 Відповісти
Не срите в канализацию !
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11.11.2021 22:43 Відповісти
А якже, - можуть бути небезпечні варіанти.

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11.11.2021 22:48 Відповісти
апасля зеленой саранчи... выжженное поле...
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11.11.2021 21:21 Відповісти
Сьогдні був у АТБ так там питної води повно
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11.11.2021 21:25 Відповісти
Хоч би не дожитись до такого . .

.Ми полєтім в Украіну . ?
Нет Аліса .
А почєму .
Да потому что страна Украіна непрігодная для жизні , води нет , угля нет , електроенергіі тоже нет ,, населена зебіламі ..
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11.11.2021 21:27 Відповісти
Тут така ситуація, що буде добре, якщо через декілька десятків років ще існуватиме Україна. А не буде знищена зсередини наймудрішим народом
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11.11.2021 21:40 Відповісти
Дурість це, глобальний тренд, а ось українська особливість в закачуванні вельмишановними членами громади каналізаційних стоків в скважини, звідки те лайно змішане з побутовою хімією потрапляє і водоносні горизонти.
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12.11.2021 13:04 Відповісти
докерувалися!
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11.11.2021 22:06 Відповісти
сиди на бутылке и не дёргайся лишнехромосомое .
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11.11.2021 22:48 Відповісти
Шо таки выпили....?
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11.11.2021 22:44 Відповісти
Єслі в кранє нєт вади - єйо випілі .....
(пророцтво часів совка)
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11.11.2021 23:12 Відповісти
дожились, любимого зеосла поить нечем
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12.11.2021 05:06 Відповісти
Действуйте как всегда!
Поднимите цену в 10 раз, и сразу будет избыток воды.
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12.11.2021 09:45 Відповісти
Маю друзів, які займаються копанням криниць. Працюють хлопці вже десятки років, мають великий досвід. На практиці вивчили водоносні горизонти Київщини. Так ось, зараз вони стурбовані сильним падінням водоносних горизонтів. Якщо раніше вони гарантували щонайменше три круги (більше 2м) води то, зараз в тих криницях залишився один круг (70-80см). А багато криниць в окрузі стоять в прямому сенсі сухі. Проблема дуже серйозна. Струмки і навіть невеликі річки пересихають. Якщо ви звертали увагу то, з вересня не було жодного нормального дощу. Вода з горизонтів відбирається активно але не поповнюється через відсутність опадів.
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12.11.2021 13:00 Відповісти
 
 