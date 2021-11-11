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Украине грозит дефицит питьевой воды, - Госпродпотребслужба

Украине грозит дефицит питьевой воды, - Госпродпотребслужба

Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды.

Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию - это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, например, хлорпирифос). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", - сказала Магалецкая.

Она пояснила, что в Украине действуют устаревшие нормы качества воды, которые к тому же не выполняются поставщиками, а 23 показателя вообще не контролируются.

"Наши нормы нуждаются в скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского Союза. Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам", - добавила Магалецкая.

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Автор: 

вода (918) Магалецкая Владислава (2)


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Топ комментарии
+21
Как-то так вышло, что именно при ЗЕ наступил конец всему. Даже воде, свету и теплу.
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11.11.2021 20:33
+5
В крыму у окупантов ?
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11.11.2021 21:03
+4
Пойдёт так дальше, через несколько десятков лет сталкиваться с дефицитом качественной питьевой воды в Украине будет некому.
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11.11.2021 20:58
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Как-то так вышло, что именно при ЗЕ наступил конец всему. Даже воде, свету и теплу.
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11.11.2021 20:33 Ответить
Про кисород забыли! Азота пока еще хватает, так что дышим...
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11.11.2021 21:02 Ответить
це, приміром, хлорпірифос
*******
А чи знаєте ви, що грецькою мовою "хлор" означає "жовто-зелений"?
Знову Зеленський? Совпадєніє? Нє думаю... )))

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11.11.2021 21:13 Ответить
Вообщем скоро воду будем закупать.
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11.11.2021 20:35 Ответить
В крыму у окупантов ?
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11.11.2021 21:03 Ответить
І що, навіть буде дефіцит "божої роси" для 73%?
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11.11.2021 20:45 Ответить
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11.11.2021 20:53 Ответить
Беня так "привет" передает? Дефицит воды) Однажды океаны вскипят и ничто этого не остановит.
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11.11.2021 20:53 Ответить
Шо, и этим деньги подавай? Дороги построили, теперь каналы нужны, бо бацька с Беней усю днепровскую воду залешанцам на 200 лет вперёд продали.
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11.11.2021 20:56 Ответить
Пойдёт так дальше, через несколько десятков лет сталкиваться с дефицитом качественной питьевой воды в Украине будет некому.
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11.11.2021 20:58 Ответить
Дайош Велике зрошення!
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11.11.2021 21:00 Ответить
от Лео і показав "цинічне зрошення"
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11.11.2021 23:24 Ответить
ойц, а шо - Днепр и Десну на торги еще не выставили?...
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11.11.2021 21:05 Ответить
На слідуючий рік за програми *********** Велике водівництво!😂😂😂
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11.11.2021 21:17 Ответить
слідуючий рік = наступний рік
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11.11.2021 21:23 Ответить
Фосфаты в канализацию нельзя, а кокаколу пить с ортофосфорной кислотой можно?
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11.11.2021 21:19 Ответить
Кока-Кола - це кислотний розчин.
Використовувати можна тільки з певною осторогою.

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11.11.2021 21:37 Ответить
Не срите в канализацию !
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11.11.2021 22:43 Ответить
А якже, - можуть бути небезпечні варіанти.

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11.11.2021 22:48 Ответить
апасля зеленой саранчи... выжженное поле...
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11.11.2021 21:21 Ответить
Сьогдні був у АТБ так там питної води повно
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11.11.2021 21:25 Ответить
Хоч би не дожитись до такого . .

.Ми полєтім в Украіну . ?
Нет Аліса .
А почєму .
Да потому что страна Украіна непрігодная для жизні , води нет , угля нет , електроенергіі тоже нет ,, населена зебіламі ..
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11.11.2021 21:27 Ответить
Тут така ситуація, що буде добре, якщо через декілька десятків років ще існуватиме Україна. А не буде знищена зсередини наймудрішим народом
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11.11.2021 21:40 Ответить
Дурість це, глобальний тренд, а ось українська особливість в закачуванні вельмишановними членами громади каналізаційних стоків в скважини, звідки те лайно змішане з побутовою хімією потрапляє і водоносні горизонти.
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12.11.2021 13:04 Ответить
докерувалися!
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11.11.2021 22:06 Ответить
сиди на бутылке и не дёргайся лишнехромосомое .
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11.11.2021 22:48 Ответить
Шо таки выпили....?
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11.11.2021 22:44 Ответить
Єслі в кранє нєт вади - єйо випілі .....
(пророцтво часів совка)
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11.11.2021 23:12 Ответить
дожились, любимого зеосла поить нечем
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12.11.2021 05:06 Ответить
Действуйте как всегда!
Поднимите цену в 10 раз, и сразу будет избыток воды.
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12.11.2021 09:45 Ответить
Маю друзів, які займаються копанням криниць. Працюють хлопці вже десятки років, мають великий досвід. На практиці вивчили водоносні горизонти Київщини. Так ось, зараз вони стурбовані сильним падінням водоносних горизонтів. Якщо раніше вони гарантували щонайменше три круги (більше 2м) води то, зараз в тих криницях залишився один круг (70-80см). А багато криниць в окрузі стоять в прямому сенсі сухі. Проблема дуже серйозна. Струмки і навіть невеликі річки пересихають. Якщо ви звертали увагу то, з вересня не було жодного нормального дощу. Вода з горизонтів відбирається активно але не поповнюється через відсутність опадів.
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12.11.2021 13:00 Ответить
 
 