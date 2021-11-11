Украине грозит дефицит питьевой воды, - Госпродпотребслужба

Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды.

Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию - это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, например, хлорпирифос). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", - сказала Магалецкая.

Она пояснила, что в Украине действуют устаревшие нормы качества воды, которые к тому же не выполняются поставщиками, а 23 показателя вообще не контролируются.

"Наши нормы нуждаются в скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского Союза. Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам", - добавила Магалецкая.

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