Украине грозит дефицит питьевой воды, - Госпродпотребслужба
Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды.
Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию - это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, например, хлорпирифос). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", - сказала Магалецкая.
Она пояснила, что в Украине действуют устаревшие нормы качества воды, которые к тому же не выполняются поставщиками, а 23 показателя вообще не контролируются.
"Наши нормы нуждаются в скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского Союза. Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам", - добавила Магалецкая.
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А чи знаєте ви, що грецькою мовою "хлор" означає "жовто-зелений"?
Знову Зеленський? Совпадєніє? Нє думаю... )))
Використовувати можна тільки з певною осторогою.
.Ми полєтім в Украіну . ?
Нет Аліса .
А почєму .
Да потому что страна Украіна непрігодная для жизні , води нет , угля нет , електроенергіі тоже нет ,, населена зебіламі ..
(пророцтво часів совка)
Поднимите цену в 10 раз, и сразу будет избыток воды.