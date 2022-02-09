МЗС оприлюднило порядок денний візиту глави ОБСЄ Рау до України

9-11 лютого чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Республіки Польща Збіґнев Рау відвідає Україну з візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, візит до України стане першою закордонною поїздкою Збіґнева Рау як чинного голови ОБСЄ.

"10 лютого Дмитро Кулеба та Збіґнев Рау проведуть переговори, під час яких обговорять зусилля задля деескалації безпекової ситуації біля державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, активізацію політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, спонукання Російської Федерації до виконання її зобов’язань в рамках мирного врегулювання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 11 лютого Збіґнев Рау планує здійснити поїздку до лінії розмежування на Донбасі, де як чинний голова ОБСЄ ознайомиться із наслідками агресії РФ проти України та діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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