Януковичу повідомлено про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 9 лютого 2022 року повідомлено про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу у підбурюванні до вчинення дезертирства (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 23 лютого 2014 року колишній президент України, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації у Гагарінському районі міста Севастополя, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання із забезпечення його особистої безпеки, до вчинення дезертирства.

"В результаті таких дій експрезидента України, колишній заступник начальника Управління державної охорони України – начальник Служби безпеки Президента України ухилився від подальшого проходження військової служби та виїхав до Російської Федерації", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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