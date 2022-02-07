ДБР викликає Януковича на допит у справі щодо втечі з України

Державне бюро розслідувань викликає президента-втікача Віктора Януковича на допит. Відповідну повістку опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

Як передає Цензор.НЕТ, текст повістки розміщено у газеті "Урядовий кур'єр" від 5 лютого.

"Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013, та допиту як підозрюваного", - йдеться в повістці.

ЗМІ повідомили, що йдеться про кримінальне провадження за фактом дезертирства співробітників управління Держохорони, в якому повідомлено про підозру начальнику охорони Януковича.

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