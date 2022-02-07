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Новини
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ДБР викликає Януковича на допит у справі щодо втечі з України

ДБР викликає Януковича на допит у справі щодо втечі з України

Державне бюро розслідувань викликає президента-втікача Віктора Януковича на допит. Відповідну повістку опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

Як передає Цензор.НЕТ, текст повістки розміщено у газеті "Урядовий кур'єр" від 5 лютого.

"Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013, та допиту як підозрюваного", - йдеться в повістці.

ЗМІ повідомили, що йдеться про кримінальне провадження за фактом дезертирства співробітників управління Держохорони, в якому повідомлено про підозру начальнику охорони Януковича.

Читайте: ОАСК відкрив справу за позовом Януковича. Не сумніваюся, що рішення винесуть на його користь, - Жернаков

ДБР викликає Януковича на допит у справі щодо втечі з України 01

Автор: 

допит (696) Янукович Віктор (10784) ДБР (3587) повістка (184)


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Топ коментарі
+8
ДБР-астанавітєсь, бо це схоже на цирк...
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07.02.2022 17:11 Відповісти
+5
В ДБР одни агенты 007 работают. То Трухина за рулём не видят, то обстреливают машину Шефиря в гаражае, типа "покушения", потом лес прочёсывают, а из реки водолазы коряги вытаскивают, то ещё какую-то муйню придумают. Пора выходить на международный уровень. Скотленд-Ярд, χγλи.
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07.02.2022 17:19 Відповісти
+4
Так настохерела эта дешёвка оперетка за 7 лет! Та давно стоило через частные лица нанять профессионалов, конечно за сильные деньги---уже бы забыли. И уверен точно---никто бы особо и не копал. Слишком много упёр негодяй бюджетных денег у народа. Таких везде глушат и во все времена!
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07.02.2022 17:18 Відповісти
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ДБР-астанавітєсь, бо це схоже на цирк...
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07.02.2022 17:11 Відповісти
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07.02.2022 18:38 Відповісти
ДБР джекпота на таком популизме не сделает.
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07.02.2022 17:15 Відповісти
Так настохерела эта дешёвка оперетка за 7 лет! Та давно стоило через частные лица нанять профессионалов, конечно за сильные деньги---уже бы забыли. И уверен точно---никто бы особо и не копал. Слишком много упёр негодяй бюджетных денег у народа. Таких везде глушат и во все времена!
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07.02.2022 17:18 Відповісти
В ДБР одни агенты 007 работают. То Трухина за рулём не видят, то обстреливают машину Шефиря в гаражае, типа "покушения", потом лес прочёсывают, а из реки водолазы коряги вытаскивают, то ещё какую-то муйню придумают. Пора выходить на международный уровень. Скотленд-Ярд, χγλи.
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07.02.2022 17:19 Відповісти
ДБР,хватит смешить народ.Не отбирайте хлеб у 95-го шапито,ибо им сейчас тоже нелегко.
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07.02.2022 17:20 Відповісти
Янукович скаже "в мєня стреляли" і ДБР почне розслідувати, хто стріляв у нього, навіщо і виправдає його зраду. Це так хочуть провернути "Зелені"?
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07.02.2022 17:25 Відповісти
не прийдет
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07.02.2022 17:27 Відповісти
Вы шо, тотализатор открыл?
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07.02.2022 18:38 Відповісти
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07.02.2022 18:40 Відповісти
как вариант. стекловаты сверху с железобетоном. И забыть навседа про первое наше недоразумение.
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07.02.2022 18:50 Відповісти
ДБР - СТОП!!! Шизофрении и так хватает, взяли в руки автоматы и бегом в окопы Донбасса, защищать Родину!
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07.02.2022 17:40 Відповісти
гитлера с гебельсом вызовите идиоты.
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07.02.2022 18:25 Відповісти
опять о неуловимом джо вспомнили.
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07.02.2022 18:44 Відповісти
Мож ДБРу нужно куопнуть глубже и восстановить делишки прошлых лет, которым нет срока давности, к примеру изнасилование... «У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело с помощью космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)…..».
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07.02.2022 19:00 Відповісти
Кста , мож кто не знает... На кременчугской киче, койка Пырд.ковыча до сих пор - не займана. ЗэКа свято чтут традиции.
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07.02.2022 19:01 Відповісти
сидим я ябнуковичем і іржем: шо ці придурки там курять?
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07.02.2022 19:48 Відповісти
 
 