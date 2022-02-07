ГБР вызывает Януковича на допрос по делу о бегстве из Украины

Государственное бюро расследований вызывает президента-беглеца Виктора Януковича на допрос. Соответствующая повестка опубликована в газете "Урядовий кур'єр".

Как передает Цензор.НЕТ, текст повестки размещен в газете "Урядовий кур'єр" от 5 февраля.

"Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., в соответствии с требованиями ст.ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 года в 9 часов 00 мин. в Государственное бюро расследований по адресу г. Киев , ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 для получения, в случае согласования прокурором, уведомления о подозрении в уголовном производстве № 42013110000001029 от 25.11.2013, и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в повестке.

СМИ сообщили, что речь идет об уголовном производстве по факту дезертирства сотрудников управления Госохраны, в котором сообщено о подозрении начальнику охраны Януковича.

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