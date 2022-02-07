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ГБР вызывает Януковича на допрос по делу о бегстве из Украины

ГБР вызывает Януковича на допрос по делу о бегстве из Украины

Государственное бюро расследований вызывает президента-беглеца Виктора Януковича на допрос. Соответствующая повестка опубликована в газете "Урядовий кур'єр".

Как передает Цензор.НЕТ, текст повестки размещен в газете "Урядовий кур'єр" от 5 февраля.

"Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., в соответствии с требованиями ст.ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 года в 9 часов 00 мин. в Государственное бюро расследований по адресу г. Киев , ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 для получения, в случае согласования прокурором, уведомления о подозрении в уголовном производстве № 42013110000001029 от 25.11.2013, и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в повестке.

СМИ сообщили, что речь идет об уголовном производстве по факту дезертирства сотрудников управления Госохраны, в котором сообщено о подозрении начальнику охраны Януковича.

Читайте: Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича Кобзаря

ГБР вызывает Януковича на допрос по делу о бегстве из Украины 01

Автор: 

допрос (1373) Янукович Виктор (30790) ГБР (3073) повестка (155)


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Топ комментарии
+8
ДБР-астанавітєсь, бо це схоже на цирк...
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07.02.2022 17:11 Ответить
+5
В ДБР одни агенты 007 работают. То Трухина за рулём не видят, то обстреливают машину Шефиря в гаражае, типа "покушения", потом лес прочёсывают, а из реки водолазы коряги вытаскивают, то ещё какую-то муйню придумают. Пора выходить на международный уровень. Скотленд-Ярд, χγλи.
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07.02.2022 17:19 Ответить
+4
Так настохерела эта дешёвка оперетка за 7 лет! Та давно стоило через частные лица нанять профессионалов, конечно за сильные деньги---уже бы забыли. И уверен точно---никто бы особо и не копал. Слишком много упёр негодяй бюджетных денег у народа. Таких везде глушат и во все времена!
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07.02.2022 17:18 Ответить
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ДБР-астанавітєсь, бо це схоже на цирк...
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07.02.2022 17:11 Ответить
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07.02.2022 18:38 Ответить
ДБР джекпота на таком популизме не сделает.
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07.02.2022 17:15 Ответить
Так настохерела эта дешёвка оперетка за 7 лет! Та давно стоило через частные лица нанять профессионалов, конечно за сильные деньги---уже бы забыли. И уверен точно---никто бы особо и не копал. Слишком много упёр негодяй бюджетных денег у народа. Таких везде глушат и во все времена!
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07.02.2022 17:18 Ответить
В ДБР одни агенты 007 работают. То Трухина за рулём не видят, то обстреливают машину Шефиря в гаражае, типа "покушения", потом лес прочёсывают, а из реки водолазы коряги вытаскивают, то ещё какую-то муйню придумают. Пора выходить на международный уровень. Скотленд-Ярд, χγλи.
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07.02.2022 17:19 Ответить
ДБР,хватит смешить народ.Не отбирайте хлеб у 95-го шапито,ибо им сейчас тоже нелегко.
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07.02.2022 17:20 Ответить
Янукович скаже "в мєня стреляли" і ДБР почне розслідувати, хто стріляв у нього, навіщо і виправдає його зраду. Це так хочуть провернути "Зелені"?
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07.02.2022 17:25 Ответить
не прийдет
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07.02.2022 17:27 Ответить
Вы шо, тотализатор открыл?
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07.02.2022 18:38 Ответить
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07.02.2022 18:40 Ответить
как вариант. стекловаты сверху с железобетоном. И забыть навседа про первое наше недоразумение.
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07.02.2022 18:50 Ответить
ДБР - СТОП!!! Шизофрении и так хватает, взяли в руки автоматы и бегом в окопы Донбасса, защищать Родину!
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07.02.2022 17:40 Ответить
гитлера с гебельсом вызовите идиоты.
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07.02.2022 18:25 Ответить
опять о неуловимом джо вспомнили.
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07.02.2022 18:44 Ответить
Мож ДБРу нужно куопнуть глубже и восстановить делишки прошлых лет, которым нет срока давности, к примеру изнасилование... «У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело с помощью космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)…..».
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07.02.2022 19:00 Ответить
Кста , мож кто не знает... На кременчугской киче, койка Пырд.ковыча до сих пор - не займана. ЗэКа свято чтут традиции.
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07.02.2022 19:01 Ответить
сидим я ябнуковичем і іржем: шо ці придурки там курять?
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07.02.2022 19:48 Ответить
 
 