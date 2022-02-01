Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича Кобзаря
Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента-беглеца Виктора Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.
В ноябре 2021 года следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом Генерального прокурора сообщили ему о подозрении в дезертирстве.
Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мероприятиями по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины", – говорится в сообщении.
Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).
В настоящее время органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
ГБР не указывает имени подозреваемого, но из приведенной информации следует, что речь идет о Константине Кобзаре. Константин Кобзарь во время Революции достоинства занимал должность заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента.
В Офисе Генпрокурора отметили, что суд разрешил заочное следствие и заключение под стражу подозреваемого.
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З декларації випливає, що він отримав зарплату 20 та 24 січня
Заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати. Про це свідчать дані НАЗК з декларації про суттєві зміни його майнового стану.
Як випливає з документа, 24 січня Новак задекларував 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи у НАБУ.
А за чотири дні до цього, 20 січня, заступник директора НАБУ задекларував 204 850 гривень заробітної плати. Заробітну плату вказано з урахуванням податків і зборів.
Раніше повідомлялося, що Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів.