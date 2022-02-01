Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича Кобзаря

Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента-беглеца Виктора Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.

В ноябре 2021 года следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом Генерального прокурора сообщили ему о подозрении в дезертирстве.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мероприятиями по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины", – говорится в сообщении.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ГБР не указывает имени подозреваемого, но из приведенной информации следует, что речь идет о Константине Кобзаре. Константин Кобзарь во время Революции достоинства занимал должность заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента.

В Офисе Генпрокурора отметили, что суд разрешил заочное следствие и заключение под стражу подозреваемого.

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