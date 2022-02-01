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Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича Кобзаря

Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича Кобзаря

Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента-беглеца Виктора Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.

В ноябре 2021 года следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом Генерального прокурора сообщили ему о подозрении в дезертирстве.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мероприятиями по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины", – говорится в сообщении.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Также читайте: Бывшему начальнику охраны Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ГБР не указывает имени подозреваемого, но из приведенной информации следует, что речь идет о Константине Кобзаре. Константин Кобзарь во время Революции достоинства занимал должность заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента.

В Офисе Генпрокурора отметили, что суд разрешил заочное следствие и заключение под стражу подозреваемого.

Читайте: ОАСК открыл дело по иску Януковича. Не сомневаюсь, что решения вынесут в его пользу, - Жернаков

Автор: 

Янукович Виктор (30789) ГБР (3051) Кобзарь Константин (2)


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Топ комментарии
+9
В Офісі Клоуна сидить януковський Татаров і курирує силові структури.
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01.02.2022 11:53 Ответить
+6
Ригів новориги арештовують виключно заочно.
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01.02.2022 11:43 Ответить
+3
Через 8 лет дошло: Наверное он что-то знает.
Удивлен, что не дождались пока он от старости помрет.
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01.02.2022 11:43 Ответить
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В Офісі Клоуна сидить януковський Татаров і курирує силові структури.
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01.02.2022 11:53 Ответить
Медведчука можна закрити, а щодо Пороха, то швидше і 100% заслужено буде закритий клован
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01.02.2022 11:57 Ответить
Ригів новориги арештовують виключно заочно.
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01.02.2022 11:43 Ответить
Через 8 лет дошло: Наверное он что-то знает.
Удивлен, что не дождались пока он от старости помрет.
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01.02.2022 11:43 Ответить
Справжній кобзарь то Тарас Шевченко.А це смердюче,мерзенне лайно...
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01.02.2022 11:44 Ответить
А сегодняшние воры, грабители, насильники и убийцы которые сидят в Верховной ЗРАДЕ?
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01.02.2022 11:45 Ответить
Черговий «патріот» з управління держохорони, вони і зараз «пресують-чудять та калічать» з дівчатами із ЗМІ …
«Борцуни» за підвищення бюджету для управління держохорони..
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01.02.2022 11:51 Ответить
Лояльность Кобзаря Януковичу оплачивается свыше 50,000 тысяч долларов в месяц+содержание. Ну а источники выплат мы знаем: вывезенное с Украины. Там еще на много-много лет хватит.
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01.02.2022 12:46 Ответить
лишбыневойна
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01.02.2022 11:52 Ответить
Заступник директора НАБУ двома траншами отримав за місяць понад 1,2 млн зарплати

З декларації випливає, що він отримав зарплату 20 та 24 січня
Заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати. Про це свідчать дані НАЗК з декларації про суттєві зміни його майнового стану.
Як випливає з документа, 24 січня Новак задекларував 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи у НАБУ.
А за чотири дні до цього, 20 січня, заступник директора НАБУ задекларував 204 850 гривень заробітної плати. Заробітну плату вказано з урахуванням податків і зборів.
Раніше повідомлялося, що Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів.
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01.02.2022 12:14 Ответить
Та он сам наверное в шоке, говорили что зп 2 раза в месяц, а вышло что 1 раз каждые 2 дня.
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01.02.2022 12:23 Ответить
Вспоминаю Булгаковского Клима Чукункина, 15 лет каторги, условно. Суды в Украине очень давно надо менять, люстрировать, судить.
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01.02.2022 12:16 Ответить
С этого дня ДСО не только охрана президента, но и конвой. Обязаны следить, чтобы не перебежал к противнику.
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01.02.2022 14:26 Ответить
 
 