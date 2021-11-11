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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Бывшему начальнику охраны Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

Бывшему начальнику охраны Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в дезертирстве бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины (ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Следствием установлено, что в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывания бывшего Президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины. При этом бывший замруководителя Управления государственной охраны Украины, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Пресс-служба ГБР добавляет, что следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дела Майдана": ГБР сообщило о новом подозрении девяти бывшим чиновникам времен Януковича

Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины. Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда", - добавили в Госбюро расследований

Бывшему начальнику охраны Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве 01

Правоохранители не указывают имя подозреваемого, но из приведенной информации следует, что речь идет о Константине Кобзаре. Константин Кобзарь во время Революции достоинства занимал должность заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента.

Автор: 

Янукович Виктор (30785) дезертирство (331) ГБР (2978) Кобзарь Константин (2) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+3
А Петру було ніколи. Він з кумами був занятий.
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11.11.2021 11:48
+2
Коли ГПУ оголосить підозру в державній зраді клоуну.
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11.11.2021 11:35
+2
Он защищал страну, это было на тот момент намного важнее, а то, что генпрокурор этим не занимался, так то такое… Да и генпрокурор, как выяснилось, тоже был ненастоящи
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11.11.2021 12:09
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли ГПУ оголосить підозру в державній зраді клоуну.
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11.11.2021 11:35 Ответить
пиши по теме причём тут
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11.11.2021 14:17 Ответить
А яй яй ,ламбада урожай, не минуло й 10 літ!
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11.11.2021 11:36 Ответить
А Петру було ніколи. Він з кумами був занятий.
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11.11.2021 11:48 Ответить
Он защищал страну, это было на тот момент намного важнее, а то, что генпрокурор этим не занимался, так то такое… Да и генпрокурор, как выяснилось, тоже был ненастоящи
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11.11.2021 12:09 Ответить
Паради приймав. Медальки роздавав. Будки"рошен" будував.
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11.11.2021 12:11 Ответить
В штанці дебілам насрав.
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11.11.2021 12:25 Ответить
Гость действительно не твою собачье дело кто за кого в чужой стране ,ты такой наглый как михо карлсон ,имей совесть и наводи порядок на родине , за подобное вообще нужно БАНИТЬ
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11.11.2021 13:00 Ответить
Що тобі не ясно за Таргана?
Інспірована ****** недореволюція зробила його повністью залежним від *****. До цього він брикався, і в стосунках з Мордором обмежувався лише обіцянками...
Я ще до "виборів" неоднократно тут писав, що від цього кіпішу у будь-якому разі виграє тільки Кремль.
Більш детально критикую Таргана на інших форумах. Тут не бачу сенсу.
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11.11.2021 13:56 Ответить
Ага ,"назащіщав" собі у 7 разів більше ні мав! Щіщун мля свиночолий
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11.11.2021 15:14 Ответить
А где про "липецкую фабрику"? Про "барыгу"? Тема не раскрыта.
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11.11.2021 15:17 Ответить
То вже старе.тепер цей поц вніс проект про повальну вакцинацію! Цього разу він невислизне!
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11.11.2021 15:22 Ответить
Как не крути, а получается эти все с одной шайки и не столь важно рыгов или каких то там икс-ботов ,на самом деле они союзники и друзья на охоту вместе ездят,выращивают осетров ,распределяют, делят,влияют и т д ,а на публике устраивают срачь для отвода глаз мудрому нариду,бо последний слепо верит в перемены ,вот простой вопрос почему на оваща не заводили и не заводят до сих дело за хищение в особо крупных размерах вроде как 6 млрд и много чего ещё , а только за госизмену и только сейчас в 21 за организацию ОПГ, кролик ведь В 14 подтвердил , что в казне всего осталось около 150 тыс $
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11.11.2021 12:27 Ответить
Щось ти забагато кролику коштів виділив. Там мова ніби була про гривні.
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11.11.2021 12:38 Ответить
да всё равно по сравнению с 6 млрд или более того это мизер
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11.11.2021 12:56 Ответить
Видно есть что у него отжать....
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11.11.2021 12:19 Ответить
видно надо было заполнить вакансию а тут выяснилось что чувак не вернулся вместе с татаровым и портновым.
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11.11.2021 12:30 Ответить
да, конечно, а то с 14 года вакансия главы охраны президента свободна, и уже ДВА президента и один и.о. президента жили до сих пор без охраны.
ай яй яй.
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11.11.2021 14:01 Ответить
Я бы на его месте поседел бы от страха. Попасть в руки нашему правосудию - это ужасающее испытание для любого чиновника.
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11.11.2021 12:48 Ответить
Ты забыл вот этот смайлик поставить
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11.11.2021 13:13 Ответить
 
 