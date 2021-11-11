Бывшему начальнику охраны Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в дезертирстве бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины (ч. 2 ст. 408 УК Украины).
Следствием установлено, что в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывания бывшего Президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины. При этом бывший замруководителя Управления государственной охраны Украины, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
Пресс-служба ГБР добавляет, что следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране Януковича.
Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины. Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда", - добавили в Госбюро расследований
Правоохранители не указывают имя подозреваемого, но из приведенной информации следует, что речь идет о Константине Кобзаре. Константин Кобзарь во время Революции достоинства занимал должность заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента.
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Інспірована ****** недореволюція зробила його повністью залежним від *****. До цього він брикався, і в стосунках з Мордором обмежувався лише обіцянками...
Я ще до "виборів" неоднократно тут писав, що від цього кіпішу у будь-якому разі виграє тільки Кремль.
Більш детально критикую Таргана на інших форумах. Тут не бачу сенсу.
ай яй яй.