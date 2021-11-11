УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8587 відвідувачів онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
5 174 23

Колишньому начальнику охорони Януковича повідомили про підозру у дезертирстві

Колишньому начальнику охорони Януковича повідомили про підозру у дезертирстві

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України (ч. 2 ст. 408 КК України).

Слідством з’ясовано, що у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою переховування колишнього Президента України на території Російської Федерації, незаконно спільно з останнім перетнув державний кордон України. При цьому колишній заступник керівника Управління державної охорони України, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Справи Майдану": ДБР повідомило про нову підозру дев'ятьом колишнім високопосадовцям часів Януковича

Пресслужба ДБР додає, що слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони Януковича.

"Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України. Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду", – додали у Держбюро розслідувань

Колишньому начальнику охорони Януковича повідомили про підозру у дезертирстві 01

Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, але з наведеної інформації випливає, що мова про Костянтина Кобзаря. Костянтин Кобзар під час Революції гідності обіймав посаду заступника начальника Управління державної охорони – начальника служби безпеки президента.

Автор: 

Янукович Віктор (10778) дезертирство (295) ДБР (3481) Кобзар Костянтин (2) Офіс Генпрокурора (3245)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
А Петру було ніколи. Він з кумами був занятий.
показати весь коментар
11.11.2021 11:48
+2
Коли ГПУ оголосить підозру в державній зраді клоуну.
показати весь коментар
11.11.2021 11:35
+2
Он защищал страну, это было на тот момент намного важнее, а то, что генпрокурор этим не занимался, так то такое… Да и генпрокурор, как выяснилось, тоже был ненастоящи
показати весь коментар
11.11.2021 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ГПУ оголосить підозру в державній зраді клоуну.
показати весь коментар
11.11.2021 11:35 Відповісти
пиши по теме причём тут
показати весь коментар
11.11.2021 14:17 Відповісти
А яй яй ,ламбада урожай, не минуло й 10 літ!
показати весь коментар
11.11.2021 11:36 Відповісти
А Петру було ніколи. Він з кумами був занятий.
показати весь коментар
11.11.2021 11:48 Відповісти
Он защищал страну, это было на тот момент намного важнее, а то, что генпрокурор этим не занимался, так то такое… Да и генпрокурор, как выяснилось, тоже был ненастоящи
показати весь коментар
11.11.2021 12:09 Відповісти
Паради приймав. Медальки роздавав. Будки"рошен" будував.
показати весь коментар
11.11.2021 12:11 Відповісти
В штанці дебілам насрав.
показати весь коментар
11.11.2021 12:25 Відповісти
Гость действительно не твою собачье дело кто за кого в чужой стране ,ты такой наглый как михо карлсон ,имей совесть и наводи порядок на родине , за подобное вообще нужно БАНИТЬ
показати весь коментар
11.11.2021 13:00 Відповісти
Що тобі не ясно за Таргана?
Інспірована ****** недореволюція зробила його повністью залежним від *****. До цього він брикався, і в стосунках з Мордором обмежувався лише обіцянками...
Я ще до "виборів" неоднократно тут писав, що від цього кіпішу у будь-якому разі виграє тільки Кремль.
Більш детально критикую Таргана на інших форумах. Тут не бачу сенсу.
показати весь коментар
11.11.2021 13:56 Відповісти
Ага ,"назащіщав" собі у 7 разів більше ні мав! Щіщун мля свиночолий
показати весь коментар
11.11.2021 15:14 Відповісти
А где про "липецкую фабрику"? Про "барыгу"? Тема не раскрыта.
показати весь коментар
11.11.2021 15:17 Відповісти
То вже старе.тепер цей поц вніс проект про повальну вакцинацію! Цього разу він невислизне!
показати весь коментар
11.11.2021 15:22 Відповісти
Как не крути, а получается эти все с одной шайки и не столь важно рыгов или каких то там икс-ботов ,на самом деле они союзники и друзья на охоту вместе ездят,выращивают осетров ,распределяют, делят,влияют и т д ,а на публике устраивают срачь для отвода глаз мудрому нариду,бо последний слепо верит в перемены ,вот простой вопрос почему на оваща не заводили и не заводят до сих дело за хищение в особо крупных размерах вроде как 6 млрд и много чего ещё , а только за госизмену и только сейчас в 21 за организацию ОПГ, кролик ведь В 14 подтвердил , что в казне всего осталось около 150 тыс $
показати весь коментар
11.11.2021 12:27 Відповісти
Щось ти забагато кролику коштів виділив. Там мова ніби була про гривні.
показати весь коментар
11.11.2021 12:38 Відповісти
да всё равно по сравнению с 6 млрд или более того это мизер
показати весь коментар
11.11.2021 12:56 Відповісти
Видно есть что у него отжать....
показати весь коментар
11.11.2021 12:19 Відповісти
видно надо было заполнить вакансию а тут выяснилось что чувак не вернулся вместе с татаровым и портновым.
показати весь коментар
11.11.2021 12:30 Відповісти
да, конечно, а то с 14 года вакансия главы охраны президента свободна, и уже ДВА президента и один и.о. президента жили до сих пор без охраны.
ай яй яй.
показати весь коментар
11.11.2021 14:01 Відповісти
Я бы на его месте поседел бы от страха. Попасть в руки нашему правосудию - это ужасающее испытание для любого чиновника.
показати весь коментар
11.11.2021 12:48 Відповісти
Ты забыл вот этот смайлик поставить
показати весь коментар
11.11.2021 13:13 Відповісти
 
 