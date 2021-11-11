Колишньому начальнику охорони Януковича повідомили про підозру у дезертирстві

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України (ч. 2 ст. 408 КК України).

Слідством з’ясовано, що у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою переховування колишнього Президента України на території Російської Федерації, незаконно спільно з останнім перетнув державний кордон України. При цьому колишній заступник керівника Управління державної охорони України, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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Пресслужба ДБР додає, що слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони Януковича.



"Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України. Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду", – додали у Держбюро розслідувань

Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, але з наведеної інформації випливає, що мова про Костянтина Кобзаря. Костянтин Кобзар під час Революції гідності обіймав посаду заступника начальника Управління державної охорони – начальника служби безпеки президента.