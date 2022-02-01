Суд заочно арештував начальника охорони Януковича Кобзаря
Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента-втікача Віктора Януковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У листопаді 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генерального прокурора повідомили йому про підозру у дезертирстві.
"Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України", - йдеться в повідомленні.
Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).
На даний час органом досудового розслідування отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, а стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
ДБР не вказує імені підозрюваного, але з наведеної інформації випливає, що мова про Костянтина Кобзаря. Костянтин Кобзар під час Революції гідності обіймав посаду заступника начальника Управління державної охорони – начальника служби безпеки президента.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що Суд дозволив заочне слідство та взяття під варту підозрюваного.
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Удивлен, что не дождались пока он от старости помрет.
«Борцуни» за підвищення бюджету для управління держохорони..
З декларації випливає, що він отримав зарплату 20 та 24 січня
Заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати. Про це свідчать дані НАЗК з декларації про суттєві зміни його майнового стану.
Як випливає з документа, 24 січня Новак задекларував 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи у НАБУ.
А за чотири дні до цього, 20 січня, заступник директора НАБУ задекларував 204 850 гривень заробітної плати. Заробітну плату вказано з урахуванням податків і зборів.
Раніше повідомлялося, що Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів.