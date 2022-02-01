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Суд заочно арештував начальника охорони Януковича Кобзаря

Суд заочно арештував начальника охорони Януковича Кобзаря

Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента-втікача Віктора Януковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У листопаді 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генерального прокурора повідомили йому про підозру у дезертирстві.

"Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України", - йдеться в повідомленні.

Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Читайте: ОАСК відкрив справу за позовом Януковича. Не сумніваюся, що рішення винесуть на його користь, - Жернаков

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

На даний час органом досудового розслідування отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, а стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ДБР не вказує імені підозрюваного, але з наведеної інформації випливає, що мова про Костянтина Кобзаря. Костянтин Кобзар під час Революції гідності обіймав посаду заступника начальника Управління державної охорони – начальника служби безпеки президента.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що Суд дозволив заочне слідство та взяття під варту підозрюваного.

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Автор: 

Янукович Віктор (10782) ДБР (3562) Кобзар Костянтин (2)


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Топ коментарі
+9
В Офісі Клоуна сидить януковський Татаров і курирує силові структури.
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01.02.2022 11:53 Відповісти
+6
Ригів новориги арештовують виключно заочно.
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01.02.2022 11:43 Відповісти
+3
Через 8 лет дошло: Наверное он что-то знает.
Удивлен, что не дождались пока он от старости помрет.
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01.02.2022 11:43 Відповісти
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В Офісі Клоуна сидить януковський Татаров і курирує силові структури.
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01.02.2022 11:53 Відповісти
Медведчука можна закрити, а щодо Пороха, то швидше і 100% заслужено буде закритий клован
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01.02.2022 11:57 Відповісти
Ригів новориги арештовують виключно заочно.
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01.02.2022 11:43 Відповісти
Через 8 лет дошло: Наверное он что-то знает.
Удивлен, что не дождались пока он от старости помрет.
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01.02.2022 11:43 Відповісти
Справжній кобзарь то Тарас Шевченко.А це смердюче,мерзенне лайно...
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01.02.2022 11:44 Відповісти
А сегодняшние воры, грабители, насильники и убийцы которые сидят в Верховной ЗРАДЕ?
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01.02.2022 11:45 Відповісти
Черговий «патріот» з управління держохорони, вони і зараз «пресують-чудять та калічать» з дівчатами із ЗМІ …
«Борцуни» за підвищення бюджету для управління держохорони..
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01.02.2022 11:51 Відповісти
Лояльность Кобзаря Януковичу оплачивается свыше 50,000 тысяч долларов в месяц+содержание. Ну а источники выплат мы знаем: вывезенное с Украины. Там еще на много-много лет хватит.
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01.02.2022 12:46 Відповісти
лишбыневойна
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01.02.2022 11:52 Відповісти
Заступник директора НАБУ двома траншами отримав за місяць понад 1,2 млн зарплати

З декларації випливає, що він отримав зарплату 20 та 24 січня
Заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати. Про це свідчать дані НАЗК з декларації про суттєві зміни його майнового стану.
Як випливає з документа, 24 січня Новак задекларував 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи у НАБУ.
А за чотири дні до цього, 20 січня, заступник директора НАБУ задекларував 204 850 гривень заробітної плати. Заробітну плату вказано з урахуванням податків і зборів.
Раніше повідомлялося, що Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів.
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01.02.2022 12:14 Відповісти
Та он сам наверное в шоке, говорили что зп 2 раза в месяц, а вышло что 1 раз каждые 2 дня.
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01.02.2022 12:23 Відповісти
Вспоминаю Булгаковского Клима Чукункина, 15 лет каторги, условно. Суды в Украине очень давно надо менять, люстрировать, судить.
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01.02.2022 12:16 Відповісти
С этого дня ДСО не только охрана президента, но и конвой. Обязаны следить, чтобы не перебежал к противнику.
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01.02.2022 14:26 Відповісти
 
 