Суд заочно арештував начальника охорони Януковича Кобзаря

Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента-втікача Віктора Януковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У листопаді 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генерального прокурора повідомили йому про підозру у дезертирстві.

"Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України", - йдеться в повідомленні.

Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

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Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

На даний час органом досудового розслідування отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, а стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ДБР не вказує імені підозрюваного, але з наведеної інформації випливає, що мова про Костянтина Кобзаря. Костянтин Кобзар під час Революції гідності обіймав посаду заступника начальника Управління державної охорони – начальника служби безпеки президента.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що Суд дозволив заочне слідство та взяття під варту підозрюваного.

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