ДБР проводить обшуки в Коболєва, - джерела
Співробітники ДБР проводять обшуки в колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.
Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
За інформацією джерела, обшуки проводять вдома та в офісі Коболєва.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.02.2022 11:23 Відповісти Посилання
+19 Scorpman Y
показати весь коментар01.02.2022 11:32 Відповісти Посилання
+17 Алла Новосад #194524
показати весь коментар01.02.2022 11:29 Відповісти Посилання
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