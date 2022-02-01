УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10674 відвідувача онлайн
Новини
33 050 118

ДБР проводить обшуки в Коболєва, - джерела

ДБР проводить обшуки в Коболєва, - джерела

Співробітники ДБР проводять обшуки в колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За інформацією джерела, обшуки проводять вдома та в офісі Коболєва.

Читайте: Разумков про обшуки у члена його МФО Воронька: "По своїм депутатам не робиться нічого. Де розслідування у справі Трухіна?"

Автор: 

обшук (1983) Коболєв Андрій (823) ДБР (3562)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
А в Козломойського када???
показати весь коментар
01.02.2022 11:23 Відповісти
+19
шукають ті самі 3 млрд.долларів, які коболев залишив у Нафтогазі на закупівлю (весною 2021) газу по 150..200 долларів, та які "зникли випадково" на великому крадівництві

Ось цікаво, а у зеЛоха (шмигаля/вітренко та іншій шоблі) - розуміють, що газу в газосховищах НЕМАЄ?
Всі запаси, що створили при Порошенко (майже 29 млрд.куб) - використали, а на закупівлю потрібних на весну-літо, та тим паче - на зиму 22-23гг - потрібно купити 15-17 млрд.куб.. що по сьогоднішнім цінам дорівнює 17-20 млрд.долл!

Саме ті 3 млрд.долл щл залишив Коболев - і були для закупівлі цих 15-17 млрд.кубів..

але замість закупівлі газу по 200 долл - вітренко віддав ці гроші на рокрадання у великому крадівництві.
І тепер Україна НЕМАЄ ні грошей, ні газу..
А у зеЛоха ще й "не думають" - де взяти цих 20 млрд.долл.. та скільки коштуватиме опалення наступної зими..
показати весь коментар
01.02.2022 11:32 Відповісти
+17
Шоу. Побільше шоу для лохів.
Щоб відволікались від злочинів та зашкварів Зєлємойського та Ко.
показати весь коментар
01.02.2022 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Давно пора. Зепадла уже 10 паль заслужила.
показати весь коментар
01.02.2022 12:14 Відповісти
Що за одного петіного подєльніка взялись. Дави їх гнид зеля, на наступних виборах за тебе проголосую, якщо пересадиш цю наволочь, хочь наполовину. До речі ще ахметка там сидить, притих. Непогане в Бігуса відео на ютубі вчора вийшло.
показати весь коментар
01.02.2022 12:15 Відповісти
Ахметки бабки зарабатывает и лишний раз, в отличии от некоторых еврейских олигархов и просто миллионеров, не подставляется. Ахметка умный…
показати весь коментар
01.02.2022 12:29 Відповісти
Он то знал что делает.. когда миллионные "премии" сразу же переводил маме в США.
показати весь коментар
01.02.2022 12:21 Відповісти
Нефтегаз стал прибыльным при Порошенко, и этим все сказано. Патологическая зависть и месть добьют "величайшего".))
показати весь коментар
01.02.2022 12:22 Відповісти
Яка чудова новина!👍
показати весь коментар
01.02.2022 12:26 Відповісти
А уехал бы вовремя на историческую родину и не было бы никаких обысков и допросов… дурашка, чему вас только изя каломыйский учит??? А так бы сидел с Эдиком Ставицким в хайфовской кафешке на берегу моря - вечер, лёгкий морской бриз, хорошо охлаждённое белое вино, кофе по турецки и разговоры-разговоры о том как правильно обувать на бабки гоев и почём в Одессе рубероид!…. Дурашка…
показати весь коментар
01.02.2022 12:27 Відповісти
Ты видно по своему опыту про Хайфу пишешь - дрыснул когда-то, а теперь вернулся когда твои соплеменники при власти.
показати весь коментар
01.02.2022 12:56 Відповісти
Ревнуешь? Извини что не оправдаю твоих надежд, но я к сожалению не из Богом избранной нации, поэтому жую свой «Батон нарезной Киевский» по 21 гр. за буханку на Киевской Оболони. А тебе стиль изложения понравился или что другое? Тоже морской лёгкий бриз ветру с заснеженного Днепра предпочитаешь
показати весь коментар
01.02.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 12:58 Відповісти
ДБР = Татаров-Портнов-Ермак-Зеленский = ФСБ РФ.
Все вместе - враги Украины
показати весь коментар
01.02.2022 12:44 Відповісти
При Коболєву газу та вугілля ніби вистачало. Не завадило би провести обшуки в нинішніх управлінців.
показати весь коментар
01.02.2022 13:03 Відповісти
Антисемітвзм якийсь Зеленський- Єрмак - Татаров -Портнов - Арохамія єто позор какой-то.
показати весь коментар
01.02.2022 14:27 Відповісти
Гуцул, а как ты думаешь, - еврей доверит управление бабками не еврею? Вот и я так думаю.
показати весь коментар
01.02.2022 14:43 Відповісти
что же ДБРовские псы Банковой пытаются у него найти, 3 млрд. долларов под матрасом? так не там ищите, каломойщика по трясите. ах, его ведь нельзя, да? он же свой, кошерный...
показати весь коментар
01.02.2022 18:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 