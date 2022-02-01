ГБР проводит обыски у Коболева, - источники
Сотрудники ГБР проводят обыски у бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
По информации источника, обыски проводятся дома и в офисе Коболева.
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