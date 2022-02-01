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ГБР проводит обыски у Коболева, - источники

ГБР проводит обыски у Коболева, - источники

Сотрудники ГБР проводят обыски у бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По информации источника, обыски проводятся дома и в офисе Коболева.

Также читайте: Антимонопольный комитет расследует продажу "Нафтогазом" дешевого газа Фирташу

Автор: 

обыск (1904) Коболев Андрей (459) ГБР (3051)


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Топ комментарии
+30
А в Козломойського када???
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01.02.2022 11:23 Ответить
+19
шукають ті самі 3 млрд.долларів, які коболев залишив у Нафтогазі на закупівлю (весною 2021) газу по 150..200 долларів, та які "зникли випадково" на великому крадівництві

Ось цікаво, а у зеЛоха (шмигаля/вітренко та іншій шоблі) - розуміють, що газу в газосховищах НЕМАЄ?
Всі запаси, що створили при Порошенко (майже 29 млрд.куб) - використали, а на закупівлю потрібних на весну-літо, та тим паче - на зиму 22-23гг - потрібно купити 15-17 млрд.куб.. що по сьогоднішнім цінам дорівнює 17-20 млрд.долл!

Саме ті 3 млрд.долл щл залишив Коболев - і були для закупівлі цих 15-17 млрд.кубів..

але замість закупівлі газу по 200 долл - вітренко віддав ці гроші на рокрадання у великому крадівництві.
І тепер Україна НЕМАЄ ні грошей, ні газу..
А у зеЛоха ще й "не думають" - де взяти цих 20 млрд.долл.. та скільки коштуватиме опалення наступної зими..
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01.02.2022 11:32 Ответить
+17
Шоу. Побільше шоу для лохів.
Щоб відволікались від злочинів та зашкварів Зєлємойського та Ко.
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01.02.2022 11:29 Ответить
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Давно пора. Зепадла уже 10 паль заслужила.
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01.02.2022 12:14 Ответить
Що за одного петіного подєльніка взялись. Дави їх гнид зеля, на наступних виборах за тебе проголосую, якщо пересадиш цю наволочь, хочь наполовину. До речі ще ахметка там сидить, притих. Непогане в Бігуса відео на ютубі вчора вийшло.
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01.02.2022 12:15 Ответить
Ахметки бабки зарабатывает и лишний раз, в отличии от некоторых еврейских олигархов и просто миллионеров, не подставляется. Ахметка умный…
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01.02.2022 12:29 Ответить
Он то знал что делает.. когда миллионные "премии" сразу же переводил маме в США.
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01.02.2022 12:21 Ответить
Нефтегаз стал прибыльным при Порошенко, и этим все сказано. Патологическая зависть и месть добьют "величайшего".))
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01.02.2022 12:22 Ответить
Яка чудова новина!👍
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01.02.2022 12:26 Ответить
А уехал бы вовремя на историческую родину и не было бы никаких обысков и допросов… дурашка, чему вас только изя каломыйский учит??? А так бы сидел с Эдиком Ставицким в хайфовской кафешке на берегу моря - вечер, лёгкий морской бриз, хорошо охлаждённое белое вино, кофе по турецки и разговоры-разговоры о том как правильно обувать на бабки гоев и почём в Одессе рубероид!…. Дурашка…
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01.02.2022 12:27 Ответить
Ты видно по своему опыту про Хайфу пишешь - дрыснул когда-то, а теперь вернулся когда твои соплеменники при власти.
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01.02.2022 12:56 Ответить
Ревнуешь? Извини что не оправдаю твоих надежд, но я к сожалению не из Богом избранной нации, поэтому жую свой «Батон нарезной Киевский» по 21 гр. за буханку на Киевской Оболони. А тебе стиль изложения понравился или что другое? Тоже морской лёгкий бриз ветру с заснеженного Днепра предпочитаешь
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01.02.2022 13:14 Ответить
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01.02.2022 12:58 Ответить
ДБР = Татаров-Портнов-Ермак-Зеленский = ФСБ РФ.
Все вместе - враги Украины
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01.02.2022 12:44 Ответить
При Коболєву газу та вугілля ніби вистачало. Не завадило би провести обшуки в нинішніх управлінців.
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01.02.2022 13:03 Ответить
Антисемітвзм якийсь Зеленський- Єрмак - Татаров -Портнов - Арохамія єто позор какой-то.
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01.02.2022 14:27 Ответить
Гуцул, а как ты думаешь, - еврей доверит управление бабками не еврею? Вот и я так думаю.
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01.02.2022 14:43 Ответить
что же ДБРовские псы Банковой пытаются у него найти, 3 млрд. долларов под матрасом? так не там ищите, каломойщика по трясите. ах, его ведь нельзя, да? он же свой, кошерный...
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01.02.2022 18:26 Ответить
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