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Антимонопольный комитет расследует продажу "Нафтогазом" дешевого газа Фирташу

Антимонопольный комитет расследует продажу

Дело, которое Антимонопольный комитет расследует по "Нафтогазу", касается продажи облгазам Дмитрия Фирташа газа по заниженной цене.

18 января 2022 года Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале рассмотрения дела о нарушении ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа, сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о соглашении, подписанном с ООО "ЙЭ Энергия". Напомним, соглашение с компанией "ЙЭ Энергия", связанное с Дмитрием Фирташем, было заключено в марте 2021 года. Руководителем "Нафтогаза" в то время был Андрей Коболев, курировал соответствующее направление работы в компании – главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписантом документов выступил директор дивизиона "Трейдинг" Виллем Коппульс", - рассказали в НАК.

Вместе с тем, издание "Экономическая правда" отмечает. что договор с "ЙЭ Энергия" был заключен 19 марта – более чем на месяц раньше, чем с остальными участниками рынка.

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Компания Фирташа законтрактовала самый большой на рынке объем газа для бытовых потребителей, 6 млрд кубов. Второй самый большой, 2,2 млрд кубов, получила "дочка" "Нафтогаза" - ООО "ГПК Нафтогаз Украины"

Именно эти две компании получили самые низкие цены – 7,42 тыс грн за тыс куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс грн до 8,8 тыс грн.

"Соответствующий контракт действительно предоставлял компании "ЙЭ Энергия" возможность покупать газ у "Нафтогаза" дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн за куб. м, перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн за м куб. При этом "Нафтогаз" был бы вынужден все равно поставлять газ для нужд населения. Указанный контракт с "ЙЭ Энергией" также создавал неоправданные кредитные риски для "Нафтогаза" "Поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года", - заявили в "Нафтогазе".

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"Нафтогаз" с октября остановил действие подписанного предыдущим руководством компании соглашения с ООО "ЙЭ Энергия" и таким образом остановил возможные многомиллиардные злоупотребления. Долги компании "ЙЭ Энергия" перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день. Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство "Нафтогаза" предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "ЙЭ Энергией" на сумму свыше 110 млрд грн", - отметили в НАК.

"В настоящее время "Нафтогаз" реализует газ всем компаниям, снабжающим его население, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы", - заверили в компании.

"Антимонопольный комитет открыл дело против ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" по поводу злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

"На замену контрактов, заключенных "Нафтогазом" в марте-апреле 2021 года, новое руководство "Нафтогаза" ввело так называемую балансирующую группу. Возможность приобрести государственный газ получили более пятидесяти частных компаний по единой цене – 7,42 тыс грн. В то же время впоследствии ЭП выяснила, что по новой системе облгазы Фирташа, вероятно, используют "льготный" газ, предназначенный для населения, для поставки на "азотные" предприятия бизнесмена", - добавляет "ЭП".

Автор: 

Газ (10233) Нафтогаз (3114) облгазы (73) Фирташ Дмитрий (1057) Антимонопольный комитет (483) Коболев Андрей (459)


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Топ комментарии
+16
Борьба с олигархами она такая, кто говорил что будет легко
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19.01.2022 11:50
+10
Посміховисько а не антимонопольний комітет!!!
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19.01.2022 11:47
+6
А що, не поділився? Чи відкат замалий, ще хочеться? Воно й зрозуміло. Сейшели ж то трохи висмоктали з кишень, треба поповнити...
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19.01.2022 11:48
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Правила форума Совет форумчан
А Бене и Гудку тоже надо.
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19.01.2022 11:47 Ответить
Посміховисько а не антимонопольний комітет!!!
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19.01.2022 11:47 Ответить
Что не поделились?
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19.01.2022 11:47 Ответить
А що, не поділився? Чи відкат замалий, ще хочеться? Воно й зрозуміло. Сейшели ж то трохи висмоктали з кишень, треба поповнити...
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19.01.2022 11:48 Ответить
Борьба с олигархами она такая, кто говорил что будет легко
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19.01.2022 11:50 Ответить
После расследования Фирташу ещё доплатят из бюджета.
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19.01.2022 11:52 Ответить
антимонопольный комитет вместо реконемдаций законопроекта для ВР устранения рыночным способом монополии фирташа (до 5, например процентов рынка),

занимается "борьбой" с монополией
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19.01.2022 11:52 Ответить
Близько 600 підприємств з ОРДЛО та Криму отримали від Кабміну пільги на газ

До переліку потенційних пільговиків потрапили всі найбільші в країні аграрні холдинги, включаючи компанії олігархів Юрія Косюка, Андрія Веревського та Олега Бахматюка. Також до реєстру пільговиків включені облгази Дмитра Фірташа та паливна компанія ОККО Віталія Антонова.
Ідею уряду про продаж "соціального" газу аграрним холдингам розкритикували в Асоціації газовидобувних компаній, попередивши про загрозу зниження видобутку на 1 млрд м3 на рік.
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19.01.2022 12:00 Ответить
бедный фирташ..., как ни крути, а бедным у нас всегда льготы...
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19.01.2022 12:15 Ответить
Мышиная возня за бабло...Занесут бабла Зе-Ермаку...и все порешают.
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19.01.2022 12:18 Ответить


Геннадій Білоус


@NDywMWQSAnOsgcp

·
https://twitter.com/NDywMWQSAnOsgcp/status/1483713624472530945 2 ч



За ті гроші, котрі за 2,5 роки Зе подарував Бені можна було б закупити для ЗСУ багато систем ППО, ПТУРів, виготовити новеньких "Нептунів", "Громів", "Вільх" і т.і. Можна боло б ті гроші направити на лікування, протезування наших поранених захисників. Але Зе їх подарував Бені.
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19.01.2022 12:26 Ответить
Нормальная цена на тот период за такой объём.
Лучше б этот промонопольный комитет реальными делами занимался, а не чьими то хотелками.
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19.01.2022 12:27 Ответить
Нормальная? Вы статью читали? Закупать газ для населения а потом поставлять на свои химические предприятия. К - конкурентноспособность.
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19.01.2022 13:12 Ответить
Опять договорняки.? Да зеля, ты так с олигархами борешься - аж дым идёт!!
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19.01.2022 12:31 Ответить
Из счетных бабло машин на ул. Банковая......
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19.01.2022 12:32 Ответить
Продовжувати 30-річні "реформи" до переможного кінця - напевно наша доля така.

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19.01.2022 12:38 Ответить
Все дуже просто. У нас насправді не демократія а диктатура олігархату та колишніх партійних діячів ком. партії. Вибори проводяться для галочки і ніякої реальної влади ні ВРУ ні Президент не мають, точніше мають, закони лише для бидла (у їх розумінні). Революція Гідності могла би вирішити це питання, але до неї дуже швидко приліпилось гівно яке тоді називалось опозицією, насправді вони були опозицією лише до банди овоча яка намагалась віджати собі їх активи.
Свобода слова котру ніхто не слухає і вибори де треба вибирати найменше зло (по факту взагалі не важливо кого). В додачу апарат заляпаних "схемами" силовиків і чиновників які завжди будуть сидіти мовчки, бо мають свої скелети у шафі (а, якби не мали то не займали би посади). Вітаю ми у повісті 1984. А ви і далі бийте чуби і кричіть який там Зеля чи Порох хороші. "Пани сваряться у холопів чуби тріщать".
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19.01.2022 13:21 Ответить














Украинский Сталкер


@yapravvsegda

·
https://twitter.com/yapravvsegda/status/1483706317994971137 2 ч



В ответ
https://twitter.com/DidMykola2 @DidMykola2
и
https://twitter.com/MAtamanyuk @MAtamanyuk

Зеленський нічого Бєні не дарував - той сам бере що захоче, бо Зеленський - це статист, найнятий Коломойским менеджер його вдалого бізнес-проекту "Слуга народу".
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19.01.2022 12:42 Ответить














jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1483724092192796672 1 ч



Имитация патриотизма-одна из манипуляций власти для того,чтобы ее сохранить и дальше уничтожать нацию и воровать. Любые действия власти грамотные украинцы должны рассматривать только в таком ключе.
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19.01.2022 12:44 Ответить
Не хочу бути провидцем. Але Вітренко скоро піде у відставку. Щоб взяти на себе всі гріхи Нафтогазу за 2021-22 рік. Хоча й він теж ..... нагрішив на кілька .... млн.
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19.01.2022 12:48 Ответить
Я не бачу доцільності утримання антимонопольного комітету.Це звичайні дармоїди на шиї платників податків і таких ще багато в країні,а виручені кошти могли би піти на підвищення пенсій,які на даний момент являються жебрацькими.
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19.01.2022 12:49 Ответить
А продажа "бабушке" электроэнергии по 1,1грн. будут расследовать. Ответ бежит впереди вопроса.
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19.01.2022 13:16 Ответить
не можэ такога буты
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19.01.2022 14:16 Ответить
ДО КОЛЕ оголтелый фирташ будет паразитировать на государстве ??! В штатах он бы уже себе заслужил десять пожизненных строков...
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19.01.2022 15:44 Ответить
 
 