Антимонопольный комитет расследует продажу "Нафтогазом" дешевого газа Фирташу

Дело, которое Антимонопольный комитет расследует по "Нафтогазу", касается продажи облгазам Дмитрия Фирташа газа по заниженной цене.

18 января 2022 года Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале рассмотрения дела о нарушении ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа, сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о соглашении, подписанном с ООО "ЙЭ Энергия". Напомним, соглашение с компанией "ЙЭ Энергия", связанное с Дмитрием Фирташем, было заключено в марте 2021 года. Руководителем "Нафтогаза" в то время был Андрей Коболев, курировал соответствующее направление работы в компании – главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписантом документов выступил директор дивизиона "Трейдинг" Виллем Коппульс", - рассказали в НАК.

Вместе с тем, издание "Экономическая правда" отмечает. что договор с "ЙЭ Энергия" был заключен 19 марта – более чем на месяц раньше, чем с остальными участниками рынка.

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Компания Фирташа законтрактовала самый большой на рынке объем газа для бытовых потребителей, 6 млрд кубов. Второй самый большой, 2,2 млрд кубов, получила "дочка" "Нафтогаза" - ООО "ГПК Нафтогаз Украины"

Именно эти две компании получили самые низкие цены – 7,42 тыс грн за тыс куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс грн до 8,8 тыс грн.

"Соответствующий контракт действительно предоставлял компании "ЙЭ Энергия" возможность покупать газ у "Нафтогаза" дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн за куб. м, перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн за м куб. При этом "Нафтогаз" был бы вынужден все равно поставлять газ для нужд населения. Указанный контракт с "ЙЭ Энергией" также создавал неоправданные кредитные риски для "Нафтогаза" "Поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года", - заявили в "Нафтогазе".

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"Нафтогаз" с октября остановил действие подписанного предыдущим руководством компании соглашения с ООО "ЙЭ Энергия" и таким образом остановил возможные многомиллиардные злоупотребления. Долги компании "ЙЭ Энергия" перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день. Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство "Нафтогаза" предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "ЙЭ Энергией" на сумму свыше 110 млрд грн", - отметили в НАК.

"В настоящее время "Нафтогаз" реализует газ всем компаниям, снабжающим его население, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы", - заверили в компании.

"Антимонопольный комитет открыл дело против ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" по поводу злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

"На замену контрактов, заключенных "Нафтогазом" в марте-апреле 2021 года, новое руководство "Нафтогаза" ввело так называемую балансирующую группу. Возможность приобрести государственный газ получили более пятидесяти частных компаний по единой цене – 7,42 тыс грн. В то же время впоследствии ЭП выяснила, что по новой системе облгазы Фирташа, вероятно, используют "льготный" газ, предназначенный для населения, для поставки на "азотные" предприятия бизнесмена", - добавляет "ЭП".