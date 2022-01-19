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Новини
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Антимонопольний комітет розслідує продаж "Нафтогазом" дешевого газу Фірташу

Антимонопольний комітет розслідує продаж

Справа, яку Антимонопольний комітет розслідує щодо "Нафтогазу", стосується продажу облгазам Дмитра Фірташа газу за заниженою ціною.

18 січня 2022 року Антимонопольний комітет України повідомив про початок розгляду справи про порушення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу, повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про угоду, підписану з ТОВ "ЙЕ Енергія". Нагадаємо, угода з компанією "ЙЕ Енергія", що пов’язана з Дмитром Фірташем, була укладена в березні 2021 року. Керівником "Нафтогазу" на той час був Андрій Коболєв, курував відповідний напрямок роботи у компанії головний виконавчий директор Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом документів виступив директор дивізіону "Трейдинг" Віллем Коппульс", - розповіли в НАК.

Разомз тим, видання "Економічна правда" зазначає. що уоду з "ЙЕ Енергія" було укладено 19 березня – на понад місяць раніше, ніж з рештою учасників ринку.

"Компанія Фірташа законтрактувала найбільший на ринку обсяг газу для побутових споживачів, 6 млрд кубів. Другий найбільший, 2,2 млрд кубів, отримала "дочка" "Нафтогазу" – ТОВ "ГПК Нафтогаз України". Саме ці дві компанії отримали найнижчі ціни – 7,42 тис грн за тис куб м, тоді як решта компаній підписали контракти з ціною від 7,9 тис грн до 8,8 тис грн", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До реєстру пільговиків по газу потрапили облгази Фірташа та агроолігархи

"Відповідний контракт дійсно надавав компанії "ЙЕ Енергія" можливість купувати газ у "Нафтогазу" дешевше, ніж це могли робити інші постачальники газу населенню. Він також давав можливість весь газ, придбаний за ціною 7,4 грн за м куб., перепродавати не населенню, а комерційним компаніям, ціни для яких на ринку можуть перевищувати і 40 грн за м куб. При цьому "Нафтогаз" був би вимушений все одно постачати газ для потреб населення. Зазначений контракт з "ЙЕ Енергією" також створював невиправдані кредитні ризики для "Нафтогазу", оскільки він передбачав оплату по факту за проданий газ в період до жовтня 2021 року", - заявили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" з жовтня зупинив дію підписаної попереднім керівництвом компанії угоди з ТОВ "ЙЕ Енергія" та таким чином зупинив можливі багатомільярдні зловживання. Борги компанії "ЙЕ Енергія" перед національною компанією за цими угодами не погашені донині. Завдяки розірванню зазначеного контракту нове керівництво "Нафтогазу" упередило втрати для державної компанії та, відповідно, отримання надприбутків "ЙЕ Енергією" на суму понад 110 млрд грн", - зазначили в НАК.

"Наразі "Нафтогаз" реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи", - запевнили в компанії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава фракції "СН" Арахамія двічі літав до Відня літаком Фірташа, - ЗМІ. ВIДЕО

"Антимонопольний комітет відкрив справу проти ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу. На заміну контрактів, укладених "Нафтогазом" у березні-квітні 2021 року, нове керівництво "Нафтогазу" запровадило так звану балансуючу групу. Можливість придбати державний газ отримали понад п'ятдесят приватних компаній за єдиною ціною – 7,42 тис грн. Водночас згодом ЕП з’ясувала, що за новою системою облгази Фірташа ймовірно використовують "пільговий" газ, призначений для населення, для постачання на "азотні" підприємства бізнесмена", - додає "ЕП".

Автор: 

газ (10455) Нафтогаз (4426) облгази (276) Фірташ Дмитро (894) Антимонопольний комітет (1770) Коболєв Андрій (823)


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Топ коментарі
+16
Борьба с олигархами она такая, кто говорил что будет легко
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19.01.2022 11:50
+10
Посміховисько а не антимонопольний комітет!!!
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19.01.2022 11:47
+6
А що, не поділився? Чи відкат замалий, ще хочеться? Воно й зрозуміло. Сейшели ж то трохи висмоктали з кишень, треба поповнити...
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19.01.2022 11:48
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А Бене и Гудку тоже надо.
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19.01.2022 11:47 Відповісти
Посміховисько а не антимонопольний комітет!!!
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19.01.2022 11:47 Відповісти
Что не поделились?
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19.01.2022 11:47 Відповісти
А що, не поділився? Чи відкат замалий, ще хочеться? Воно й зрозуміло. Сейшели ж то трохи висмоктали з кишень, треба поповнити...
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19.01.2022 11:48 Відповісти
Борьба с олигархами она такая, кто говорил что будет легко
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19.01.2022 11:50 Відповісти
После расследования Фирташу ещё доплатят из бюджета.
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19.01.2022 11:52 Відповісти
антимонопольный комитет вместо реконемдаций законопроекта для ВР устранения рыночным способом монополии фирташа (до 5, например процентов рынка),

занимается "борьбой" с монополией
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19.01.2022 11:52 Відповісти
Близько 600 підприємств з ОРДЛО та Криму отримали від Кабміну пільги на газ

До переліку потенційних пільговиків потрапили всі найбільші в країні аграрні холдинги, включаючи компанії олігархів Юрія Косюка, Андрія Веревського та Олега Бахматюка. Також до реєстру пільговиків включені облгази Дмитра Фірташа та паливна компанія ОККО Віталія Антонова.
Ідею уряду про продаж "соціального" газу аграрним холдингам розкритикували в Асоціації газовидобувних компаній, попередивши про загрозу зниження видобутку на 1 млрд м3 на рік.
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19.01.2022 12:00 Відповісти
бедный фирташ..., как ни крути, а бедным у нас всегда льготы...
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19.01.2022 12:15 Відповісти
Мышиная возня за бабло...Занесут бабла Зе-Ермаку...и все порешают.
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19.01.2022 12:18 Відповісти


Геннадій Білоус


@NDywMWQSAnOsgcp

·
https://twitter.com/NDywMWQSAnOsgcp/status/1483713624472530945 2 ч



За ті гроші, котрі за 2,5 роки Зе подарував Бені можна було б закупити для ЗСУ багато систем ППО, ПТУРів, виготовити новеньких "Нептунів", "Громів", "Вільх" і т.і. Можна боло б ті гроші направити на лікування, протезування наших поранених захисників. Але Зе їх подарував Бені.
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19.01.2022 12:26 Відповісти
Нормальная цена на тот период за такой объём.
Лучше б этот промонопольный комитет реальными делами занимался, а не чьими то хотелками.
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19.01.2022 12:27 Відповісти
Нормальная? Вы статью читали? Закупать газ для населения а потом поставлять на свои химические предприятия. К - конкурентноспособность.
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19.01.2022 13:12 Відповісти
Опять договорняки.? Да зеля, ты так с олигархами борешься - аж дым идёт!!
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19.01.2022 12:31 Відповісти
Из счетных бабло машин на ул. Банковая......
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19.01.2022 12:32 Відповісти
Продовжувати 30-річні "реформи" до переможного кінця - напевно наша доля така.

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19.01.2022 12:38 Відповісти
Все дуже просто. У нас насправді не демократія а диктатура олігархату та колишніх партійних діячів ком. партії. Вибори проводяться для галочки і ніякої реальної влади ні ВРУ ні Президент не мають, точніше мають, закони лише для бидла (у їх розумінні). Революція Гідності могла би вирішити це питання, але до неї дуже швидко приліпилось гівно яке тоді називалось опозицією, насправді вони були опозицією лише до банди овоча яка намагалась віджати собі їх активи.
Свобода слова котру ніхто не слухає і вибори де треба вибирати найменше зло (по факту взагалі не важливо кого). В додачу апарат заляпаних "схемами" силовиків і чиновників які завжди будуть сидіти мовчки, бо мають свої скелети у шафі (а, якби не мали то не займали би посади). Вітаю ми у повісті 1984. А ви і далі бийте чуби і кричіть який там Зеля чи Порох хороші. "Пани сваряться у холопів чуби тріщать".
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19.01.2022 13:21 Відповісти














Украинский Сталкер


@yapravvsegda

·
https://twitter.com/yapravvsegda/status/1483706317994971137 2 ч



В ответ
https://twitter.com/DidMykola2 @DidMykola2
и
https://twitter.com/MAtamanyuk @MAtamanyuk

Зеленський нічого Бєні не дарував - той сам бере що захоче, бо Зеленський - це статист, найнятий Коломойским менеджер його вдалого бізнес-проекту "Слуга народу".
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19.01.2022 12:42 Відповісти














jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1483724092192796672 1 ч



Имитация патриотизма-одна из манипуляций власти для того,чтобы ее сохранить и дальше уничтожать нацию и воровать. Любые действия власти грамотные украинцы должны рассматривать только в таком ключе.
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19.01.2022 12:44 Відповісти
Не хочу бути провидцем. Але Вітренко скоро піде у відставку. Щоб взяти на себе всі гріхи Нафтогазу за 2021-22 рік. Хоча й він теж ..... нагрішив на кілька .... млн.
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19.01.2022 12:48 Відповісти
Я не бачу доцільності утримання антимонопольного комітету.Це звичайні дармоїди на шиї платників податків і таких ще багато в країні,а виручені кошти могли би піти на підвищення пенсій,які на даний момент являються жебрацькими.
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19.01.2022 12:49 Відповісти
А продажа "бабушке" электроэнергии по 1,1грн. будут расследовать. Ответ бежит впереди вопроса.
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19.01.2022 13:16 Відповісти
не можэ такога буты
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19.01.2022 14:16 Відповісти
ДО КОЛЕ оголтелый фирташ будет паразитировать на государстве ??! В штатах он бы уже себе заслужил десять пожизненных строков...
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19.01.2022 15:44 Відповісти
 
 