Антимонопольний комітет розслідує продаж "Нафтогазом" дешевого газу Фірташу

Справа, яку Антимонопольний комітет розслідує щодо "Нафтогазу", стосується продажу облгазам Дмитра Фірташа газу за заниженою ціною.

18 січня 2022 року Антимонопольний комітет України повідомив про початок розгляду справи про порушення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу, повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про угоду, підписану з ТОВ "ЙЕ Енергія". Нагадаємо, угода з компанією "ЙЕ Енергія", що пов’язана з Дмитром Фірташем, була укладена в березні 2021 року. Керівником "Нафтогазу" на той час був Андрій Коболєв, курував відповідний напрямок роботи у компанії головний виконавчий директор Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом документів виступив директор дивізіону "Трейдинг" Віллем Коппульс", - розповіли в НАК.

Разомз тим, видання "Економічна правда" зазначає. що уоду з "ЙЕ Енергія" було укладено 19 березня – на понад місяць раніше, ніж з рештою учасників ринку.

"Компанія Фірташа законтрактувала найбільший на ринку обсяг газу для побутових споживачів, 6 млрд кубів. Другий найбільший, 2,2 млрд кубів, отримала "дочка" "Нафтогазу" – ТОВ "ГПК Нафтогаз України". Саме ці дві компанії отримали найнижчі ціни – 7,42 тис грн за тис куб м, тоді як решта компаній підписали контракти з ціною від 7,9 тис грн до 8,8 тис грн", - пише видання.

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"Відповідний контракт дійсно надавав компанії "ЙЕ Енергія" можливість купувати газ у "Нафтогазу" дешевше, ніж це могли робити інші постачальники газу населенню. Він також давав можливість весь газ, придбаний за ціною 7,4 грн за м куб., перепродавати не населенню, а комерційним компаніям, ціни для яких на ринку можуть перевищувати і 40 грн за м куб. При цьому "Нафтогаз" був би вимушений все одно постачати газ для потреб населення. Зазначений контракт з "ЙЕ Енергією" також створював невиправдані кредитні ризики для "Нафтогазу", оскільки він передбачав оплату по факту за проданий газ в період до жовтня 2021 року", - заявили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" з жовтня зупинив дію підписаної попереднім керівництвом компанії угоди з ТОВ "ЙЕ Енергія" та таким чином зупинив можливі багатомільярдні зловживання. Борги компанії "ЙЕ Енергія" перед національною компанією за цими угодами не погашені донині. Завдяки розірванню зазначеного контракту нове керівництво "Нафтогазу" упередило втрати для державної компанії та, відповідно, отримання надприбутків "ЙЕ Енергією" на суму понад 110 млрд грн", - зазначили в НАК.

"Наразі "Нафтогаз" реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи", - запевнили в компанії.

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"Антимонопольний комітет відкрив справу проти ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу. На заміну контрактів, укладених "Нафтогазом" у березні-квітні 2021 року, нове керівництво "Нафтогазу" запровадило так звану балансуючу групу. Можливість придбати державний газ отримали понад п'ятдесят приватних компаній за єдиною ціною – 7,42 тис грн. Водночас згодом ЕП з’ясувала, що за новою системою облгази Фірташа ймовірно використовують "пільговий" газ, призначений для населення, для постачання на "азотні" підприємства бізнесмена", - додає "ЕП".