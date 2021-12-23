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Новости Отопительный сезон
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НКРЭКУ выступила против принятия Кабмином постановления о специальных обязанностях для поставщиков газа. ДОКУМЕНТ

НКРЭКУ выступила против принятия Кабмином постановления о специальных обязанностях для поставщиков газа. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров разработал проект "газового ПСО" – возложение специальных обязанностей на участников рынка. Таким образом, Минэнерго хочет оградить облгазы от удорожания газа. Вместе с тем, НКРЭКУ отказалась согласовывать этот проект, поскольку, по мнению комиссии, он противоречит сам себе и действующему законодательству.

Об этом говорится в ответе НКРЭКУ Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Осенью облгазы анонсировали удорожание собственных услуг в связи с удорожанием стоимости газа, а значит и роста расходов облгазов из-за производственно-технологических расходов газа. Минэнерго в проекте нового режима ПСО предлагает возложить на Оператора ГТС обязанность обеспечивать облгазы необходимыми объемами производственно-технологического газа по низкой цене.

Вместе с тем, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "категорически возражает против принятия постановления в предложенной редакции".

"НКРЭКУ рассмотрела проект постановления Кабинета Министров и не согласовывает его на следующих основаниях. Противоречие положений Проекта ПСО с положениями Закона Украины "О рынке природного газа" в части деятельности транспортировки и потовой продажи/поставки природного газа. ... Оператор ГТС не может осуществлять деятельность по добыче, распределению или поставке природного газа. ... Кроме того, отбор ресурса ... у Оператора ГТС может в значительной степени негативно отразиться на финансовой стабильности Оператора ГТС и технической стабильности газотранспортной системы", - говорится в объяснении НКРЭКУ.

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Также НКРЭКУ считает, что расчет производственно-технологических расходов газа для облгазов в Проекте ПСО является некорректным, и соответственно занижен.

"Такой расчет не имеет ничего общего с фактическим положением вещей. ... Предложенные в Проекте ПСО объемы производственно-технологических расходов газа рассчитаны математически и значительно занижены, что в дальнейшем сделает невозможным их соблюдение", - подчеркнули в комиссии.

Кроме того, НКРЭКУ считает, что прописанные в Проекте ПСО механизм и сроки проведения компенсации Оператору ГТС не реалистичны, а соответственно, с компенсацией расходов Оператору ГТС из государственного бюджета могут возникнуть проблемы.

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НКРЭКУ выступила против принятия Кабмином постановления о специальных обязанностях для поставщиков газа 02
НКРЭКУ выступила против принятия Кабмином постановления о специальных обязанностях для поставщиков газа 03

Автор: 

Газ (10223) Кабмин (14024) облгазы (73) НКРЭКУ (479) отопительный сезон (528) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+3
Все что было создано во времена СССР должно быть государственной собственностью и конфисковано у владельцев,а то что построили они и останется их собственностью.
Окажется при таком раскладе что все олигархи Украины практически голы и босы а доходов из государственной то-есть не созном ими у них на сотни миллионов в день.
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23.12.2021 16:12
+1
Наперсточники.
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23.12.2021 15:48
+1
Как ни крути, как ни верти, а всё равно мы приходим к тому, что нелигитимная НКРЭКУ должна быть ликвидирована без следа и сразу.
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23.12.2021 15:54
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Наперсточники.
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23.12.2021 15:48 Ответить
пипец теперь тарифам.....
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23.12.2021 15:51 Ответить
Да плевать хотел кабмин на эту комиссию, так, ширмочка-довесок, цены она поменять не может.
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23.12.2021 16:00 Ответить
Как ни крути, как ни верти, а всё равно мы приходим к тому, что нелигитимная НКРЭКУ должна быть ликвидирована без следа и сразу.
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23.12.2021 15:54 Ответить
ликвидирована при помощи пулемета
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23.12.2021 16:26 Ответить
Все что было создано во времена СССР должно быть государственной собственностью и конфисковано у владельцев,а то что построили они и останется их собственностью.
Окажется при таком раскладе что все олигархи Украины практически голы и босы а доходов из государственной то-есть не созном ими у них на сотни миллионов в день.
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23.12.2021 16:12 Ответить
У "слуг" обязаны только лохи. И те которых, они сделали "вместе". Жрите, зебилы, и подавитесь вашей победой в 19 году
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23.12.2021 16:18 Ответить
Поднимают ВВП Украины?
Рост коммуналки на 20% ведет к росту ВВП на 4%.
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23.12.2021 16:44 Ответить
Ленін гоаорив,що люба кухарка може керувать державою,кварталів тоді ще не було!!
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23.12.2021 16:46 Ответить
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23.12.2021 18:54 Ответить
 
 