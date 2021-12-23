НКРЭКУ выступила против принятия Кабмином постановления о специальных обязанностях для поставщиков газа. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров разработал проект "газового ПСО" – возложение специальных обязанностей на участников рынка. Таким образом, Минэнерго хочет оградить облгазы от удорожания газа. Вместе с тем, НКРЭКУ отказалась согласовывать этот проект, поскольку, по мнению комиссии, он противоречит сам себе и действующему законодательству.

Об этом говорится в ответе НКРЭКУ Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Осенью облгазы анонсировали удорожание собственных услуг в связи с удорожанием стоимости газа, а значит и роста расходов облгазов из-за производственно-технологических расходов газа. Минэнерго в проекте нового режима ПСО предлагает возложить на Оператора ГТС обязанность обеспечивать облгазы необходимыми объемами производственно-технологического газа по низкой цене.

Вместе с тем, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "категорически возражает против принятия постановления в предложенной редакции".

"НКРЭКУ рассмотрела проект постановления Кабинета Министров и не согласовывает его на следующих основаниях. Противоречие положений Проекта ПСО с положениями Закона Украины "О рынке природного газа" в части деятельности транспортировки и потовой продажи/поставки природного газа. ... Оператор ГТС не может осуществлять деятельность по добыче, распределению или поставке природного газа. ... Кроме того, отбор ресурса ... у Оператора ГТС может в значительной степени негативно отразиться на финансовой стабильности Оператора ГТС и технической стабильности газотранспортной системы", - говорится в объяснении НКРЭКУ.

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Также НКРЭКУ считает, что расчет производственно-технологических расходов газа для облгазов в Проекте ПСО является некорректным, и соответственно занижен.

"Такой расчет не имеет ничего общего с фактическим положением вещей. ... Предложенные в Проекте ПСО объемы производственно-технологических расходов газа рассчитаны математически и значительно занижены, что в дальнейшем сделает невозможным их соблюдение", - подчеркнули в комиссии.

Кроме того, НКРЭКУ считает, что прописанные в Проекте ПСО механизм и сроки проведения компенсации Оператору ГТС не реалистичны, а соответственно, с компенсацией расходов Оператору ГТС из государственного бюджета могут возникнуть проблемы.









