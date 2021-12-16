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НКРЭКУ проверит ГарПок из-за блокирования 3 млрд грн "зеленых" еврооблигаций

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НКРЭКУ проверит ГарПок из-за блокирования 3 млрд грн

НКРЭКУ проведет внеплановую проверку ГП "Гарантированный покупатель" из-за невыплаты долгов перед компаниями "ДТЭК ВИЭ".

Об этом говорится в проекте постановления НКРЭКУ, опубликованном к повестке дня заседания комиссии 17 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В проекте решения НКРЭКУ указано, что "Гарантированный покупатель" имеет задолженность за отпущенную электрическую энергию исключительно перед предприятиями ДТЭК, что свидетельствует о грубом нарушении закона и дискриминационном подходе.

"Указанное выше свидетельствует о нарушении ГП "Гарантированный покупатель" требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирования рынка электрической энергии, и нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению функций гарантированного покупателя", - говорится в проекте решения НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что в ноябре НЭК "Укрэнерго" путем размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФРУ призвала НКРЭКУ снизить тариф на диспетчеризацию электроэнергии: для этого необходимо оптимизировать расходы

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

"ДТЭК ВИЭ" официально уведомило руководство "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства "ГарПока" является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.

Автор: Наталя Джума
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Камікадзе, чи як говорив у свій час Сєня -Термінатори?
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16.12.2021 14:23 Ответить
Так ГарПок же запитував у Кабміна куде перерахувати ці гроші?
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16.12.2021 14:24 Ответить
Я так понимаю Ахметова сильно прижало если он по три статьи в день в каждом издании в том числе иностранным печатает как он разберется с Украиной
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16.12.2021 14:25 Ответить
3 млрд грн/Война неправильного вора Ахметова с Колмойским, вором правильным, защищённым законом о противодействии антисемитизму .Контролируемой Коломойским "Укрнафте" суд разрешил не платить 4,3 млрд налогов
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16.12.2021 14:38 Ответить
ахахаха вы меня убиваете, продолжаем узнавать про фантастических тварей, гарпок, нкрепк, дтек, давайте ка подумаем почему растет цена на електроенергию, если три бухгалтера за пару суток при наличии документов могут просчитать себестоимость электричества накинуть 15% учитывая масштаб продаж для получения прибыли и озвучить реальную цену, но нет, мы не ищем легких путей, будем создавать мутнорылые схемы, мутнорылые организации, мутнорылые политические шоу, откаты, и прочие госдачи и гостелки и все содержание всего этого цирка закидывать в цену
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16.12.2021 14:44 Ответить
Блокував не ГарПок, а КабМін чрез свого холуя на посаді директора ГарПоку.
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16.12.2021 15:08 Ответить
У Вас есть докозательства? Да - идите в суд, нет - лучше помолчать.
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16.12.2021 15:31 Ответить
 
 