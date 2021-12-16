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НКРЕКП перевірить ГарПок через блокування 3 млрд грн "зелених" єврооблігацій

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НКРЕКП перевірить ГарПок через блокування 3 млрд грн

НКРЕКП проведе позапланову перевірку ДП "Гарантований покупець" через невиплату боргів перед компаніями "ДТЕК ВДЕ".

Про це йдеться у проєкті постанови НКРЕКП, опублікованої до порядку денного засідання комісії 17 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

В проєкті рішення НКРЕКП зазначено, що "Гарантований покупець" має заборгованість за відпущену електричну енергію виключно перед підприємствами ДТЕК, що свідчить про грубе порушення закону і дискримінаційний підхід.

"Зазначене вище свідчить про порушення ДП "Гарантований покупець" вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця", - йдеться в проєкті рішення НКРЕКП

Раніше повідомлялося, що у листопаді НЕК "Укренерго" шляхом розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

Читайте: ФРУ закликала НКРЕКП знизити тариф на диспетчеризацію електроенергії: для цього необхідно оптимізувати витрати

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

"ДТЕК ВДЕ" офіційно повідомило керівництво "ГарПоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ГарПоку є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.

Також читайте: "Клуб підприємців" написав листа НКРЕКП про наслідки підвищення тарифів на розподіл газу

Автор: Богдан Гуньковський
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Камікадзе, чи як говорив у свій час Сєня -Термінатори?
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16.12.2021 14:23 Відповісти
Так ГарПок же запитував у Кабміна куде перерахувати ці гроші?
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16.12.2021 14:24 Відповісти
Я так понимаю Ахметова сильно прижало если он по три статьи в день в каждом издании в том числе иностранным печатает как он разберется с Украиной
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16.12.2021 14:25 Відповісти
3 млрд грн/Война неправильного вора Ахметова с Колмойским, вором правильным, защищённым законом о противодействии антисемитизму .Контролируемой Коломойским "Укрнафте" суд разрешил не платить 4,3 млрд налогов
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16.12.2021 14:38 Відповісти
ахахаха вы меня убиваете, продолжаем узнавать про фантастических тварей, гарпок, нкрепк, дтек, давайте ка подумаем почему растет цена на електроенергию, если три бухгалтера за пару суток при наличии документов могут просчитать себестоимость электричества накинуть 15% учитывая масштаб продаж для получения прибыли и озвучить реальную цену, но нет, мы не ищем легких путей, будем создавать мутнорылые схемы, мутнорылые организации, мутнорылые политические шоу, откаты, и прочие госдачи и гостелки и все содержание всего этого цирка закидывать в цену
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16.12.2021 14:44 Відповісти
Блокував не ГарПок, а КабМін чрез свого холуя на посаді директора ГарПоку.
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16.12.2021 15:08 Відповісти
У Вас есть докозательства? Да - идите в суд, нет - лучше помолчать.
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16.12.2021 15:31 Відповісти
 
 