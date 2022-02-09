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Новини Війна
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Москва зрозуміла повідомлення про санкції, - Шольц

Москва зрозуміла повідомлення про санкції, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Москва зрозуміла, що Захід єдиний у своїй рішучості запровадити жорсткі санкції у разі вторгнення в Україну.

Про це він сказав на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"Занадто рано говорити про те, що проблеми вирішені. Вони дуже серйозні і будуть залишатися ще якийсь час, тому вони заслуговують на нашу увагу", - сказав Шольц.

Канцлер додав, що Сполучені Штати, Європейський Союз та НАТО діють узгоджено щодо потенційних санкцій, які готуються.

Як відомо, Шольц 14 лютого приїде з візитом до Києва, а наступного дня завітає до Москви. Метою його переговорів буде врегулювання ситуації, спричиненої нарощуванням Росією військ на українському кордоні.

Читайте: ЄС узгодив цілу низку санкцій проти РФ у разі вторгнення до України. Превентивно їх запроваджувати не будуть, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Цього тижня канцлер Німеччини перебуває у США. Він запевнив групу сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Автор: 

росія (66478) санкції (12284) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+13
Україна ніколи не визнає окупацію Криму та Донбасу. Всі хто буде намагатися це зробити у владі України будуть повішені за яйця або інші органи на Майдані в Києві.
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09.02.2022 21:02 Відповісти
+12
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09.02.2022 21:50 Відповісти
+3
Будь проклят Путин в веках.
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09.02.2022 21:18 Відповісти
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И даже кулачком попу-гал! Ох какой суровый!
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09.02.2022 21:01 Відповісти
А ще як каскою по голові наверне Пуйла...
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09.02.2022 21:28 Відповісти
Забздит колбасник. Оно и под собственным одеялом не пёрднет без разрешения грязьпрома.
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09.02.2022 21:34 Відповісти
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09.02.2022 21:50 Відповісти
йа-йа, авжеж

Michael MacKay@mhmck

·
https://twitter.com/mhmck/status/1491261348885704708 14 ч

Тітушня проплачена перетворила центр Оттави на зону без закону. Некомпетентні державні службовці відмовилися від верховенства права.

Коли в 2014 році #Росія вдерлася в Україну, я сказав репортеру, що це й на нас теж нападають.

Я живу в центрі Оттави.
Мої слова справдилися.
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09.02.2022 21:01 Відповісти
В спам беса
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09.02.2022 22:34 Відповісти
Україна ніколи не визнає окупацію Криму та Донбасу. Всі хто буде намагатися це зробити у владі України будуть повішені за яйця або інші органи на Майдані в Києві.
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09.02.2022 21:02 Відповісти
Варіант : натягнути колаборасту мошонку на голову по самі зуби.
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09.02.2022 21:20 Відповісти
Сказати Росії-смерть, язик не повертається. Такому гамну і смерті жалко. Росклад і роспад - на більше ця мерзота не заслуговує.
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09.02.2022 21:37 Відповісти
А стоит ли этими мразями Майдан поганить? Лесов вроде хватает на Бориспольской трассе?
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09.02.2022 21:45 Відповісти
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09.02.2022 21:06 Відповісти
Мы же один народ. И столица у одного народа одна, в Киеве.
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10.02.2022 09:45 Відповісти
Это ясно видно по самой настоящей морской блокаде, которую устроили кацапы.
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09.02.2022 21:08 Відповісти
Весь Захід в тій чи іншій мірі сидять на газовій голці кремля.Вони в безвиході- без кацапогазу у них глибока ,довга криза ,а купівля газу у мордора дає нові надприбутки і відповідно збільшить апетит і можливості )(уйлу. Тут думати потрібно як розвалити кацапляндію раз і назавжди.
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09.02.2022 21:17 Відповісти
Будь проклят Путин в веках.
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09.02.2022 21:18 Відповісти
К сожалению у Европы и США нет единства - как в басне -"Лебедь, рак и щука"
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09.02.2022 21:27 Відповісти
а по моему,вполне достаточно
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09.02.2022 21:52 Відповісти
Та Москва на вас, безхребетних, мягко кажучи ,чхала.
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09.02.2022 21:34 Відповісти
А українці чхали на моск-ву
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10.02.2022 09:31 Відповісти
канцлер Германии находится в США. Он заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину. Цель была видна с самого начала - пусть путин играет мускулами, а нам отдает газ подешевле, через СП-2. И уничтожим конкурента - Украину. А если этот придурок все-таки нападет, то уничтожим санкциями конкурента - Россию.
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09.02.2022 22:05 Відповісти
восемь лет Масквабаду было ваще нихрена нипанятна и вот опять начали обьяснять
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09.02.2022 22:07 Відповісти
Так у них есть Севпоток-1, какие проблемы.... Фрицы и прочие пугают ежа голой попой....
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09.02.2022 22:07 Відповісти
Він буде зупинений в разі вторгнення москвинів в Україну. Ви звідки пишете?
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10.02.2022 09:34 Відповісти
Dobry ruski- martwy ruski.
Pora to zrozumieć szanowni sąsiedzi..
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10.02.2022 03:47 Відповісти
"Москва поняла" - это просто наиэпичнейший оксюморон. Шнапс жжот нипадеццки.
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10.02.2022 08:58 Відповісти
Москва ніколи нічого не зрозуміє! З маніакальною наполегливостю вона буде домагатися свого, поки не помре!
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10.02.2022 09:21 Відповісти
 
 