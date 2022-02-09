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Новости Война
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Москва поняла сообщение о санкциях, - Шольц

Москва поняла сообщение о санкциях, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва поняла, что Запад един в своей решимости ввести жесткие санкции в случае вторжения в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезны и будут оставаться еще какое-то время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций, которые готовятся.

Читайте также: ЕС согласовал целый ряд санкций против РФ в случае вторжения в Украину. Превентивно их вводить не будут, - глава МИД Испании Альбарес

Как известно, Шольц 14 февраля приедет с визитом в Киев, а на следующий день посетит Москву. Целью его переговоров будет урегулирование ситуации, вызванной наращиванием Россией войск на украинской границе.

На этой неделе канцлер Германии находится в США. Он заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.

Автор: 

россия (96446) санкции (11582) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+13
Україна ніколи не визнає окупацію Криму та Донбасу. Всі хто буде намагатися це зробити у владі України будуть повішені за яйця або інші органи на Майдані в Києві.
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09.02.2022 21:02 Ответить
+12
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09.02.2022 21:50 Ответить
+3
Будь проклят Путин в веках.
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09.02.2022 21:18 Ответить
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И даже кулачком попу-гал! Ох какой суровый!
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09.02.2022 21:01 Ответить
А ще як каскою по голові наверне Пуйла...
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09.02.2022 21:28 Ответить
Забздит колбасник. Оно и под собственным одеялом не пёрднет без разрешения грязьпрома.
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09.02.2022 21:34 Ответить
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09.02.2022 21:50 Ответить
йа-йа, авжеж

Michael MacKay@mhmck

·
https://twitter.com/mhmck/status/1491261348885704708 14 ч

Тітушня проплачена перетворила центр Оттави на зону без закону. Некомпетентні державні службовці відмовилися від верховенства права.

Коли в 2014 році #Росія вдерлася в Україну, я сказав репортеру, що це й на нас теж нападають.

Я живу в центрі Оттави.
Мої слова справдилися.
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09.02.2022 21:01 Ответить
В спам беса
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09.02.2022 22:34 Ответить
Україна ніколи не визнає окупацію Криму та Донбасу. Всі хто буде намагатися це зробити у владі України будуть повішені за яйця або інші органи на Майдані в Києві.
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09.02.2022 21:02 Ответить
Варіант : натягнути колаборасту мошонку на голову по самі зуби.
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09.02.2022 21:20 Ответить
Сказати Росії-смерть, язик не повертається. Такому гамну і смерті жалко. Росклад і роспад - на більше ця мерзота не заслуговує.
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09.02.2022 21:37 Ответить
А стоит ли этими мразями Майдан поганить? Лесов вроде хватает на Бориспольской трассе?
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09.02.2022 21:45 Ответить
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09.02.2022 21:06 Ответить
Мы же один народ. И столица у одного народа одна, в Киеве.
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10.02.2022 09:45 Ответить
Это ясно видно по самой настоящей морской блокаде, которую устроили кацапы.
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09.02.2022 21:08 Ответить
Весь Захід в тій чи іншій мірі сидять на газовій голці кремля.Вони в безвиході- без кацапогазу у них глибока ,довга криза ,а купівля газу у мордора дає нові надприбутки і відповідно збільшить апетит і можливості )(уйлу. Тут думати потрібно як розвалити кацапляндію раз і назавжди.
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09.02.2022 21:17 Ответить
Будь проклят Путин в веках.
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09.02.2022 21:18 Ответить
К сожалению у Европы и США нет единства - как в басне -"Лебедь, рак и щука"
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09.02.2022 21:27 Ответить
а по моему,вполне достаточно
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09.02.2022 21:52 Ответить
Та Москва на вас, безхребетних, мягко кажучи ,чхала.
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09.02.2022 21:34 Ответить
А українці чхали на моск-ву
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10.02.2022 09:31 Ответить
канцлер Германии находится в США. Он заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину. Цель была видна с самого начала - пусть путин играет мускулами, а нам отдает газ подешевле, через СП-2. И уничтожим конкурента - Украину. А если этот придурок все-таки нападет, то уничтожим санкциями конкурента - Россию.
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09.02.2022 22:05 Ответить
восемь лет Масквабаду было ваще нихрена нипанятна и вот опять начали обьяснять
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09.02.2022 22:07 Ответить
Так у них есть Севпоток-1, какие проблемы.... Фрицы и прочие пугают ежа голой попой....
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09.02.2022 22:07 Ответить
Він буде зупинений в разі вторгнення москвинів в Україну. Ви звідки пишете?
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10.02.2022 09:34 Ответить
Dobry ruski- martwy ruski.
Pora to zrozumieć szanowni sąsiedzi..
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10.02.2022 03:47 Ответить
"Москва поняла" - это просто наиэпичнейший оксюморон. Шнапс жжот нипадеццки.
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10.02.2022 08:58 Ответить
Москва ніколи нічого не зрозуміє! З маніакальною наполегливостю вона буде домагатися свого, поки не помре!
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10.02.2022 09:21 Ответить
 
 