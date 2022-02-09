Москва поняла сообщение о санкциях, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва поняла, что Запад един в своей решимости ввести жесткие санкции в случае вторжения в Украину.
Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезны и будут оставаться еще какое-то время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - сказал Шольц.
Канцлер добавил, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций, которые готовятся.
Как известно, Шольц 14 февраля приедет с визитом в Киев, а на следующий день посетит Москву. Целью его переговоров будет урегулирование ситуации, вызванной наращиванием Россией войск на украинской границе.
На этой неделе канцлер Германии находится в США. Он заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.
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Michael MacKay@mhmck
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https://twitter.com/mhmck/status/1491261348885704708 14 ч
Тітушня проплачена перетворила центр Оттави на зону без закону. Некомпетентні державні службовці відмовилися від верховенства права.
Коли в 2014 році #Росія вдерлася в Україну, я сказав репортеру, що це й на нас теж нападають.
Я живу в центрі Оттави.
Мої слова справдилися.
Pora to zrozumieć szanowni sąsiedzi..