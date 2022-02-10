У харківському приміщенні, де Разумков мав провести пресконференцію, вимкнули світло, - Булах
Світло зникло у приміщенні медіакомпанії "Kharkiv Today" безпосередньо перед проведнням пресконференції Дмитра Разумкова.
Про це написав у фейсбуці депутат Харківської міської ради Дмитро Булах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Харкові був Дмитро Разумков. Хотів провести пресуху, та безпосередньо перед проведенням у KHARKIV Today відключають світло. Хлопці із СБУ та Офісу Президента, ну, ви серйозно?!" - написав він.
Те, що сталося, Булах назвав "дурною клоунадою".
"Вже десятки попередніх років показали, що такі підходи приносять протилежний результат. Ви не завадили тому, хто приїхав, а допомогли. Молодці, стратеги!" - додав він.
Топ коментарі
+7 Myko
показати весь коментар10.02.2022 01:43 Відповісти Посилання
+7 Петр Якимчук #465286
показати весь коментар10.02.2022 01:46 Відповісти Посилання
+7 Яр Холодний
показати весь коментар10.02.2022 06:18 Відповісти Посилання
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В Янукович,
проФФессор
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/375494314416445
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!