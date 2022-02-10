У харківському приміщенні, де Разумков мав провести пресконференцію, вимкнули світло, - Булах

Світло зникло у приміщенні медіакомпанії "Kharkiv Today" безпосередньо перед проведнням пресконференції Дмитра Разумкова.

Про це написав у фейсбуці депутат Харківської міської ради Дмитро Булах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Харкові був Дмитро Разумков. Хотів провести пресуху, та безпосередньо перед проведенням у KHARKIV Today відключають світло. Хлопці із СБУ та Офісу Президента, ну, ви серйозно?!" - написав він.

Те, що сталося, Булах назвав "дурною клоунадою".

"Вже десятки попередніх років показали, що такі підходи приносять протилежний результат. Ви не завадили тому, хто приїхав, а допомогли. Молодці, стратеги!" - додав він.

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