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Новини
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У харківському приміщенні, де Разумков мав провести пресконференцію, вимкнули світло, - Булах

У харківському приміщенні, де Разумков мав провести пресконференцію, вимкнули світло, - Булах

Світло зникло у приміщенні медіакомпанії "Kharkiv Today" безпосередньо перед проведнням пресконференції Дмитра Разумкова.

Про це написав у фейсбуці депутат Харківської міської ради Дмитро Булах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Харкові був Дмитро Разумков. Хотів провести пресуху, та безпосередньо перед проведенням у KHARKIV Today відключають світло. Хлопці із СБУ та Офісу Президента, ну, ви серйозно?!" - написав він.

Те, що сталося, Булах назвав "дурною клоунадою".

"Вже десятки попередніх років показали, що такі підходи приносять протилежний результат. Ви не завадили тому, хто приїхав, а допомогли. Молодці, стратеги!" - додав він.

Читайте: Разумков анонсував реєстрацію своєї партії за кілька місяців

Автор: 

пресконференція (188) Харків (5750) Разумков Дмитро (1528) Булах Лада (10)


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Топ коментарі
+7
Що посіяв те й пожав. Не ти працював у виборчому штабі клоуна? Не ти бігав по каналах і обливав лайном Порошенка? Він до речі, світло тобі не вимикав.
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10.02.2022 01:43 Відповісти
+7
Зробив родичам в селі замовлення на яйця, скажімо так-непридатні до вживання. Чекаю дімасіка - пустобріха і його "завумну політику" в Луцьку. Побачимо чи колишній лідер молодих ригоаналів дужчий за свого колишнього шефа- сцикла єнакієвського....
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10.02.2022 01:46 Відповісти
+7
- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!

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10.02.2022 06:18 Відповісти
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"Верной дарогой идете таварищи зельйоные дети"
В Янукович,
проФФессор
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10.02.2022 00:42 Відповісти
Представляю шлепера зебилоидного , который гоняется за баб Юлькой и выключает свет в помещениях, где она должна выступать.
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10.02.2022 00:48 Відповісти
Типова вже поведінка клоунів.
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10.02.2022 00:42 Відповісти
Немного юмора на ночь.
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/375494314416445
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10.02.2022 00:43 Відповісти
Так і йде на згадку оте мем-відео, де один патлатий жиган сидячи навприсідки казав: "шо то куйня -шо єто куйня! Єто обє две куйні!"
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10.02.2022 00:44 Відповісти
А как-то пофиг. Шо то, шо то - зебелые , сами не понимают , что им нужно ваапше.
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10.02.2022 00:45 Відповісти
Цей сепар не виступи давати повинен, а сидіти.
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10.02.2022 00:47 Відповісти
ну, да, на ДТЕК вугілля закінчилось, електричество також, навіть для Разумкова
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10.02.2022 00:51 Відповісти
это про тебя гепа подумал. тікай оттедова.
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10.02.2022 00:58 Відповісти
Ну и правильно сделали.
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10.02.2022 01:01 Відповісти
Я ваще в **** о того, что харьковчане не построили мавзолей для гепы в виде новой, самой большой в европе синагоги. Видимо что-то пошло не так, заклинило откат.
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10.02.2022 01:05 Відповісти
Що посіяв те й пожав. Не ти працював у виборчому штабі клоуна? Не ти бігав по каналах і обливав лайном Порошенка? Він до речі, світло тобі не вимикав.
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10.02.2022 01:43 Відповісти
- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!

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10.02.2022 06:18 Відповісти
Зробив родичам в селі замовлення на яйця, скажімо так-непридатні до вживання. Чекаю дімасіка - пустобріха і його "завумну політику" в Луцьку. Побачимо чи колишній лідер молодих ригоаналів дужчий за свого колишнього шефа- сцикла єнакієвського....
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10.02.2022 01:46 Відповісти
Фсьо. Кіна нє будєт! Елєктрічєство кончілось.. ©
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10.02.2022 02:23 Відповісти
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10.02.2022 05:04 Відповісти
Не плюй дима в колодец- вылетит не поймаеш
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10.02.2022 07:31 Відповісти
Влада в руках злобних неконтрольованих підлітків.
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10.02.2022 08:10 Відповісти
Смердяча русня-разумков.
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10.02.2022 08:26 Відповісти
 
 