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Новини
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Разумков анонсував реєстрацію своєї партії за кілька місяців

Разумков анонсував реєстрацію своєї партії за кілька місяців

Партію Разумкова буде зареєстровано за кілька місяців, упевнений народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", додавши, що на процес підготовки політичної сили до реєстрації піде кілька місяців, інформує Цензор.НЕТ.

"Партія буде сто відсотків", - сказав Разумков.

За його словами, партія створюватиметься з нуля, і за законодавством для її реєстрації треба зібрати підписи у 2/3 районів не менше ніж 2/3 областей України. "Це непростий процес, але я думаю, що ми впораємося", - наголосив народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не розумію, чому Разумков "приватизовує" нардепа "Слуги народу" Воронька, - Арахамія. ВIДЕО

Разумков також розповів, що йому понад десять партій пропонували їх очолити.

Як повідомлялося, минулого тижня політик презентував громадську організацію "Команда Разумкова".

Також читайте: Разумков презентував ГО "Команда Разумкова"

партія (371) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+10
Разумков ідеолог СН. Хитрий і коварний ,а головне--прихильник "руцького міра" Тому московія буде допомагати йому. Важливо,щоб наші гниди і лохи на це не повелися.
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31.01.2022 11:00 Відповісти
+8
Владелец сети ломбардов . Чьи интересы он отстаивает ?
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31.01.2022 11:00 Відповісти
+6
Разумков с 2006 по 2010 был членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии Регионов .

2 попередні президенти були членами ПР, чому і Дімі не спробувати?
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31.01.2022 10:54 Відповісти
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Разумков с 2006 по 2010 был членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии Регионов .

2 попередні президенти були членами ПР, чому і Дімі не спробувати?
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31.01.2022 10:54 Відповісти
В Закарпатье говорят, что его «партию» купил главный бютовец Закарпатья, наркоторговец блюк
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31.01.2022 11:22 Відповісти
Вот вам и кандидат на второй тур.
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31.01.2022 10:55 Відповісти
Молодий регіонал забажає класику "в один тур"
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31.01.2022 11:01 Відповісти
Не нужен украинцам ни Разумков, ни его партия. Слуга олигархата как был так и есть. Олигархия - смерть для народа и страны. Слуги сатаны в одной упряжке с олигархатом - слугой мирового сатаны.
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31.01.2022 11:09 Відповісти
шутка дня)) 5% не будет
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31.01.2022 11:05 Відповісти
В каждой шутке есть доля правды. Шансы есть.
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31.01.2022 11:14 Відповісти
100 % !! .... ну хоть не нарик .. и морду агрохимии уберут из ящика
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31.01.2022 11:05 Відповісти
Разумков ідеолог СН. Хитрий і коварний ,а головне--прихильник "руцького міра" Тому московія буде допомагати йому. Важливо,щоб наші гниди і лохи на це не повелися.
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31.01.2022 11:00 Відповісти
Поведуться, не сумнівайтесь. Стадо баранів.
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31.01.2022 11:09 Відповісти
Владелец сети ломбардов . Чьи интересы он отстаивает ?
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31.01.2022 11:00 Відповісти
рижого гудка
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31.01.2022 11:13 Відповісти
Нормуль, спочатку рейтинг потім партія.
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31.01.2022 11:00 Відповісти
Вроде не Розумков руководил два года зеленым антинародным турборежимом,включая продажу земли без Референдума?)А теперь истинный Голобородько зовет лохов на новые грабли!
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31.01.2022 11:00 Відповісти
Не зробили комуністам люстрацію

Не зробили ПР люстрацію...а ці все лізуть і лізуть, з усіх щілин
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31.01.2022 11:02 Відповісти
Це є хитре, самозакоханне, проросійське лайно. З которого зробили , типа "жертву", і хтять протянути на місце Розумного і воівноваженного призедента. Розумний дурень, врази страшніший
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31.01.2022 11:05 Відповісти
Я бачу що ми з Вами соратники. Як тільки цей колишній молодий ригоанал злиняв з посади спікера, я прогнозував що зейолопам впарюють косоворотька№2. І вже місяць на Цензорі позказую про небезпеку, яку створює ця біла і пушиста гнида.Бо піськограй сам себе доведе в кінці кінців до "цугундера", а цей "рибій глаз" є в перспективі нові українські граблі. Вже не вилазить гнида з ефірів- навіть на Прямому вже соловейком заливається.Може хто знає як вийти на редакцію Прямого? Бо те що є на сайті не відповідає.Хочеться Ганапольському привіт передати.
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31.01.2022 11:27 Відповісти
Якщо Разумков (або ж інший нардеп-списочник) офіційно стане членом іншої, не уродів, партії - він має вилетіти з парламенту.
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31.01.2022 11:12 Відповісти
Акурат під парламентські вибори. "Слугам" - звізда! 😁
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31.01.2022 11:12 Відповісти
Интересен % конченных долбней, готовых проголосовать за этого соавтора ЗЕлёного говна, и скушать "разумное" говно от этого деятеля со слащавой рожей скупщика краденного.
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31.01.2022 11:12 Відповісти
разорились мы с тобой, Морденко! (с)
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31.01.2022 11:20 Відповісти
Виноват, интерес имею за Морденко? Шо таки за птица?
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31.01.2022 11:35 Відповісти
РозумЯнуковича вылезло. (с)
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31.01.2022 11:17 Відповісти
партия "слуга народа" второй политический сезон))))
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31.01.2022 11:24 Відповісти
теперь все стало на свои места, верного пса СН разумкова "ушли" чтобы отянуть голоса от пороха
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31.01.2022 11:25 Відповісти
Всі на вибори!Думай не розумом,а сердцем (зомбоящиком)! Країні потрібен разумков!Він працює!Не словом,а ділом!Разумков ТАК!Разумков НЕТАК! Разумков врятує країну!Змінимо країну на краще!(для себе)Ви нам голос-ми вам гречку!...Скільки вже ненажерливого лайна пролізало до "корита" під подібними гаслами,а народ ще не "наївся" обіцянок і гречки.
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31.01.2022 11:25 Відповісти
это никогда не закончится...
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31.01.2022 11:29 Відповісти
Вспомните тягибку и проголосуйте за его выкормыша,недоумки...
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31.01.2022 11:32 Відповісти
Євробляхери,гастробайтери і бивші ЗЕлебобіки вже потирають руки,новоспеченний Голобородько йде до влади
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31.01.2022 11:40 Відповісти
там торчат уши бахметки
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31.01.2022 11:40 Відповісти
А не пошел бы ты, дима, в ЖО@У со своей партией!!!!!!!!
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31.01.2022 14:23 Відповісти
 
 