Разумков анонсував реєстрацію своєї партії за кілька місяців

Партію Разумкова буде зареєстровано за кілька місяців, упевнений народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", додавши, що на процес підготовки політичної сили до реєстрації піде кілька місяців, інформує Цензор.НЕТ.

"Партія буде сто відсотків", - сказав Разумков.

За його словами, партія створюватиметься з нуля, і за законодавством для її реєстрації треба зібрати підписи у 2/3 районів не менше ніж 2/3 областей України. "Це непростий процес, але я думаю, що ми впораємося", - наголосив народний депутат.

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Разумков також розповів, що йому понад десять партій пропонували їх очолити.

Як повідомлялося, минулого тижня політик презентував громадську організацію "Команда Разумкова".

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