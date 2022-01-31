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Разумков анонсировал регистрацию своей партии через несколько месяцев

Разумков анонсировал регистрацию своей партии через несколько месяцев

Партия Разумкова будет зарегистрирована через несколько месяцев, уверен народный депутат, глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", добавив, что на процесс подготовки политической силы к регистрации уйдет несколько месяцев, передает Цензор.НЕТ.

"Партия будет сто процентов", – сказал Разумков.

По его словам, партия будет создаваться с нуля, и по законодательству для ее регистрации нужно собрать подписи в 2/3 районов не менее 2/3 областей Украины. "Это непростой процесс, но я думаю, что мы справимся", – подчеркнул народный депутат.

Разумков также рассказал, что ему более 10 партий предлагали их возглавить.

Как сообщалось, на прошлой неделе политик представил общественную организацию "Команда Разумкова".

Также читайте: Разумков презентовал ОО "Команда Разумкова"

Автор: 

партия (566) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+10
Разумков ідеолог СН. Хитрий і коварний ,а головне--прихильник "руцького міра" Тому московія буде допомагати йому. Важливо,щоб наші гниди і лохи на це не повелися.
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31.01.2022 11:00 Ответить
+8
Владелец сети ломбардов . Чьи интересы он отстаивает ?
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31.01.2022 11:00 Ответить
+6
Разумков с 2006 по 2010 был членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии Регионов .

2 попередні президенти були членами ПР, чому і Дімі не спробувати?
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31.01.2022 10:54 Ответить
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Разумков с 2006 по 2010 был членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии Регионов .

2 попередні президенти були членами ПР, чому і Дімі не спробувати?
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31.01.2022 10:54 Ответить
В Закарпатье говорят, что его «партию» купил главный бютовец Закарпатья, наркоторговец блюк
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31.01.2022 11:22 Ответить
Вот вам и кандидат на второй тур.
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31.01.2022 10:55 Ответить
Молодий регіонал забажає класику "в один тур"
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31.01.2022 11:01 Ответить
Не нужен украинцам ни Разумков, ни его партия. Слуга олигархата как был так и есть. Олигархия - смерть для народа и страны. Слуги сатаны в одной упряжке с олигархатом - слугой мирового сатаны.
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31.01.2022 11:09 Ответить
шутка дня)) 5% не будет
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31.01.2022 11:05 Ответить
В каждой шутке есть доля правды. Шансы есть.
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31.01.2022 11:14 Ответить
100 % !! .... ну хоть не нарик .. и морду агрохимии уберут из ящика
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31.01.2022 11:05 Ответить
Разумков ідеолог СН. Хитрий і коварний ,а головне--прихильник "руцького міра" Тому московія буде допомагати йому. Важливо,щоб наші гниди і лохи на це не повелися.
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31.01.2022 11:00 Ответить
Поведуться, не сумнівайтесь. Стадо баранів.
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31.01.2022 11:09 Ответить
Владелец сети ломбардов . Чьи интересы он отстаивает ?
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31.01.2022 11:00 Ответить
рижого гудка
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31.01.2022 11:13 Ответить
Нормуль, спочатку рейтинг потім партія.
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31.01.2022 11:00 Ответить
Вроде не Розумков руководил два года зеленым антинародным турборежимом,включая продажу земли без Референдума?)А теперь истинный Голобородько зовет лохов на новые грабли!
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31.01.2022 11:00 Ответить
Не зробили комуністам люстрацію

Не зробили ПР люстрацію...а ці все лізуть і лізуть, з усіх щілин
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31.01.2022 11:02 Ответить
Це є хитре, самозакоханне, проросійське лайно. З которого зробили , типа "жертву", і хтять протянути на місце Розумного і воівноваженного призедента. Розумний дурень, врази страшніший
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31.01.2022 11:05 Ответить
Я бачу що ми з Вами соратники. Як тільки цей колишній молодий ригоанал злиняв з посади спікера, я прогнозував що зейолопам впарюють косоворотька№2. І вже місяць на Цензорі позказую про небезпеку, яку створює ця біла і пушиста гнида.Бо піськограй сам себе доведе в кінці кінців до "цугундера", а цей "рибій глаз" є в перспективі нові українські граблі. Вже не вилазить гнида з ефірів- навіть на Прямому вже соловейком заливається.Може хто знає як вийти на редакцію Прямого? Бо те що є на сайті не відповідає.Хочеться Ганапольському привіт передати.
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31.01.2022 11:27 Ответить
Якщо Разумков (або ж інший нардеп-списочник) офіційно стане членом іншої, не уродів, партії - він має вилетіти з парламенту.
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31.01.2022 11:12 Ответить
Акурат під парламентські вибори. "Слугам" - звізда! 😁
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31.01.2022 11:12 Ответить
Интересен % конченных долбней, готовых проголосовать за этого соавтора ЗЕлёного говна, и скушать "разумное" говно от этого деятеля со слащавой рожей скупщика краденного.
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31.01.2022 11:12 Ответить
разорились мы с тобой, Морденко! (с)
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31.01.2022 11:20 Ответить
Виноват, интерес имею за Морденко? Шо таки за птица?
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31.01.2022 11:35 Ответить
РозумЯнуковича вылезло. (с)
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31.01.2022 11:17 Ответить
партия "слуга народа" второй политический сезон))))
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31.01.2022 11:24 Ответить
теперь все стало на свои места, верного пса СН разумкова "ушли" чтобы отянуть голоса от пороха
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31.01.2022 11:25 Ответить
Всі на вибори!Думай не розумом,а сердцем (зомбоящиком)! Країні потрібен разумков!Він працює!Не словом,а ділом!Разумков ТАК!Разумков НЕТАК! Разумков врятує країну!Змінимо країну на краще!(для себе)Ви нам голос-ми вам гречку!...Скільки вже ненажерливого лайна пролізало до "корита" під подібними гаслами,а народ ще не "наївся" обіцянок і гречки.
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31.01.2022 11:25 Ответить
это никогда не закончится...
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31.01.2022 11:29 Ответить
Вспомните тягибку и проголосуйте за его выкормыша,недоумки...
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31.01.2022 11:32 Ответить
Євробляхери,гастробайтери і бивші ЗЕлебобіки вже потирають руки,новоспеченний Голобородько йде до влади
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31.01.2022 11:40 Ответить
там торчат уши бахметки
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31.01.2022 11:40 Ответить
А не пошел бы ты, дима, в ЖО@У со своей партией!!!!!!!!
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31.01.2022 14:23 Ответить
 
 