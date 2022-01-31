Разумков анонсировал регистрацию своей партии через несколько месяцев

Партия Разумкова будет зарегистрирована через несколько месяцев, уверен народный депутат, глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", добавив, что на процесс подготовки политической силы к регистрации уйдет несколько месяцев, передает Цензор.НЕТ.

"Партия будет сто процентов", – сказал Разумков.

По его словам, партия будет создаваться с нуля, и по законодательству для ее регистрации нужно собрать подписи в 2/3 районов не менее 2/3 областей Украины. "Это непростой процесс, но я думаю, что мы справимся", – подчеркнул народный депутат.

Разумков также рассказал, что ему более 10 партий предлагали их возглавить.

Как сообщалось, на прошлой неделе политик представил общественную организацию "Команда Разумкова".

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