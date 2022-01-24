Разумков презентовал ОО "Команда Разумкова"
24 января состоялась презентация ОО "Команда Разумкова".
Об этом сообщил экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Несогласие с происходящими сегодня в государстве и во власти процессами убедило нас, что единственный правильный путь - объединиться в команду и строить будущее государства вместе! Чтобы спасти страну, к власти должны прийти умные, порядочные и профессиональные люди. С четкими планами решения проблем и желания работать", - написал Разумков.
Отмечается, что главная задача нового ГО – сильная национальная экономика. Поскольку "только состоятельное государство может иметь современное образование, качественную медицину, развивать и обеспечивать мощную армию".
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Порох придёт - порядок наведёт!
первый зам РНБО - гнида Хомчак блокирует любые контракты государства с "КБ "Луч".. ПТРК "Стугна" не заказываются, ОТРК "Ольха" не заказываются, финансирование украинского ПЗРК - блокируется.. и всё это при поддержке из Офиса перЗедента..
если придет Порох, все эти проекты сдвинутся с места и получат максимальное развитие..
Порох и Турчинов это уже доказали.. так в чем заезженный?!