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Разумков презентовал ОО "Команда Разумкова"

Разумков презентовал ОО

24 января состоялась презентация ОО "Команда Разумкова".

Об этом сообщил экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Несогласие с происходящими сегодня в государстве и во власти процессами убедило нас, что единственный правильный путь - объединиться в команду и строить будущее государства вместе! Чтобы спасти страну, к власти должны прийти умные, порядочные и профессиональные люди. С четкими планами решения проблем и желания работать", - написал Разумков.

Отмечается, что главная задача нового ГО – сильная национальная экономика. Поскольку "только состоятельное государство может иметь современное образование, качественную медицину, развивать и обеспечивать мощную армию".

Читайте также: Рейтинг партий: "ЕС" - 22%, "СН" - 18%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, - опрос Gradus Research. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

общественные организации (154) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+53
передайте Ахметову, пусть идет нахер со своим Разумковым!..
Порох придёт - порядок наведёт!
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24.01.2022 23:16
+40
Пупс неодноразово публічно заявляв що він "сын русского отца" і під час виборчої кампанії ЗЕгенерата спілкувався з пресою принципово виключно кацапським суржиком. Це таке ж саме прокацаплене падло як і ЗЕ. Номер 1 в списку "Слуг" означає "другий мудак після ЗЕ" і нічого більше. Обісравшись на посту голови ВР воно пробує в другий раз використати кацапське прізвище "Разумков" як свідоцтво і рекламу "розумності" і "розуму", але факт №1 в списку "Слуг" не перебити нічим. Це зрадник, дурень і від "розуму" має лише прізвище...
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24.01.2022 23:24
+27
и чем же плохой?
первый зам РНБО - гнида Хомчак блокирует любые контракты государства с "КБ "Луч".. ПТРК "Стугна" не заказываются, ОТРК "Ольха" не заказываются, финансирование украинского ПЗРК - блокируется.. и всё это при поддержке из Офиса перЗедента..
если придет Порох, все эти проекты сдвинутся с места и получат максимальное развитие..
Порох и Турчинов это уже доказали.. так в чем заезженный?!
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24.01.2022 23:27
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73% не любят умных. Доказано прошлыми выборами. Шансов нет.
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25.01.2022 08:24 Ответить
Не розумію а що то таке це ГО??
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25.01.2022 08:34 Ответить
Громадська організація ( ГО) . Зареєстрованої партії у Мінюсті ще нема , а у ВРУ , щоб попасти , можна тільки через вибори , тому , покищо ГО. Ахметка розкручує цього викормиша , як Беня свого Зелю . Ахметка і Мураєва розкручував , але тут облом вийшов . Фактично Україною керує Коломойський , це сам Рябошапка вже сказав на телеканалі Апостроф .
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25.01.2022 11:51 Ответить
Очередной политический ВЫКИДЫШ! Почему люди так неадекватны и не самокритичны, неужели в зеркало не смотрятся, если НЕТ ХАРИЗМЫ, то ей не откуда будет взяться (с этим качеством РОЖДАЮТСЯ)!
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25.01.2022 08:41 Ответить
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25.01.2022 08:57 Ответить
Розумні, порядні та фахові -эти уже были , а патриоты раше точно не нужны. Совпадение?!
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25.01.2022 08:59 Ответить
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25.01.2022 09:04 Ответить
димасик, ПНХ.
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25.01.2022 10:13 Ответить
На посаду Верховного головнокомандуючого категорично не можна допускати УКЛОНІСТІВ , а Разумков саме з них ,та ще і вассал Ахметки . Нам потрібно відходити від олігархічних партій і переходити на ІДЕОЛОГІЧНІ . Батьківщина , ЄС , ОПЗЖ , РАзумков , "Голос " (Пінчука ) - це олігархічні партії . Скільки вже можна топтатися на місці ?!
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25.01.2022 11:44 Ответить
Пора всім вже дорослішати і забити на всі ці олігархічні партії . Нам потрібні чіткі критерії з чіткою стратегією щодо майбутнього України , а це може бути тільки у ідеологічних партій . На сьогодні ми маємо декілька ідеологічних партій , які знаходяться поза парламентом , от на них і потрібно зосередитись. Вважаю , що буде мудро привести у ВРУ більшість україноцентричних партій чи партію , бо радикальні партії , чи ЛІВІ (соціалісти) , або ПРАВІ (націоналісти) на даному етапі ніколи між собою не домовляться , а нам потрібно розвиватись . Щоб розвиватись , потрібні науковці, професіонали різних секторів економіки , особливо енергетики , оборонки , бо без незалежної енергетики , ніякої успішної економіки бути не може , а тому настав час обирати професійних і патріотичних фахівців , які знають , що таке стратегія , геополітика військова наука , щоб мати Сильну і модерну Армію , підняти Науку і Освіту , Охорону Здоров"я , щоб , врешті у нас почав відроджуватися середній клас і дати вільно розвиватись малому і середньому бізнесу. А це все можуть забезпечити державні інституції , починаючи з ПРАВОСУДДЯ і Безпекового Сектору , ось тому і потрібні такого рівня професіонали-ДЕРЖАВНИКИ , бо Зеля з Бенею всі ці державні інституції розвалили .
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25.01.2022 12:41 Ответить
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