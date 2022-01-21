РУС
Новости
Рейтинг партий: "ЕС" - 22%, "СН" - 18%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, - опрос Gradus Research. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, девять партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gradus Research, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, рейтинг партий возглавляет партия "Европейская Солидарность", которую готовы поддержать 14% среди всех опрошенных и 22% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 11% среди всех опрошенных и 18% среди определившихся, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 6% и 10% соответственно, за "Батькивщину" - 5% и 8%. Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5% среди всех опрошенных и 7% среди определившихся, партию Мураева "Наши" - 3% и 6% соответственно, партию Разумкова "Розумна політика" - 3% и 5% соответственно, партию Шария – 3% и 5% соответственно, партию УДАР – 3% и 5% соответственно. Остальные партии проходного барьера не преодолевают.

"На фоне растущей угрозы военного вторжения изменился и ландшафт поддержки политических партий", – пояснили исследователи результаты опроса.

Рейтинг партий: ЕС - 22%, СН - 18%, ОПЗЖ - 10%, Батькивщина - 8%, Украинская стратегия Гройсмана - 7%, - опрос Gradus Research 01
Рейтинг партий: ЕС - 22%, СН - 18%, ОПЗЖ - 10%, Батькивщина - 8%, Украинская стратегия Гройсмана - 7%, - опрос Gradus Research 02

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года. Размер выборки: 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны.

Наши (33) рейтинг (1645) УДАР (921) Гройсман Владимир (4832) Батькивщина (2014) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2654) Европейская Солидарность (1076) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
Топ комментарии
+59
Слугу Урода на смітник історії. За дії проти України та за мільярдні грабування повинні буть відкриті карні спроави.
21.01.2022 10:23 Ответить
+36
21.01.2022 10:25 Ответить
+30
як, і тут ніхто за зелупу не голосував???
21.01.2022 10:40 Ответить
Страница 2 из 2
Мабуть Го...он перестав його піарити 24 години на добу, от і здувся надутий Го...ом гумовий виріб.
21.01.2022 10:44 Ответить
Вообще то КПД зеленой команды около нуля. Есть небольшие плюсы, но они с лихвой перекрываются минусами.
Там один вечно отдыхающий Зе за деньги украинских налогоплательщиков чего стоит.
Экономика без инвестиций не поднимется. Сколько бы не переставляли мебель в комнате.
Инвестиции без работающей эффектиано судебной системы не придут. Сколько бы не ездили по миру за деньги украинских налогоплательщиков и не уговаривали инвесторов зарыть свои денежке на поле чудес в стране дураков.
А в Украине не сделали даже маленького шага на пути суднбной реформы - не назначили прокурора САП.
При этом сама судебная реформа будет считаться состоявшейся не тогда когда об этом помпезно объявит власть, а тогда когда уровень доверия украинского народа к судам будет достаточно высокий.
А это доверие проектируется в том числе и на доверие к власти. Но на какое доверие может расчитывать власть, которая не краснея публично врёт? При чём врёт и украинцам, и всему цивилизованному миру.
При всем при этом удивляет инфантильная реакция оппозиции, которую из летаргического сна аывело и то частисно судебное дело против персонально Порошенко
21.01.2022 10:42 Ответить
Потому что оппозиция прикормленная, денег нет - нет реакции.
21.01.2022 10:45 Ответить
Удівляєт .?? Що це за пред'яви опозиції . ? А мене удівляєт така постановка питання .
Країну в ж.пу загнав вибір 73процентних . З якого дива опозиція повинна тепер " закачувати рукава " і прибирати чуже лайно . ?
Зебіли обіцяли - сместі власть , єслі штото пайдьот нє так , то нехай тепер і відповідають -за базар . !! Що не так ?
21.01.2022 11:16 Ответить
Країну в ж.пу загнав вибір 73процентних . З якого дива опозиція повинна тепер " закачувати рукава " і прибирати чуже лайно . ?

так і запишемо..

ОПОЗИЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У НАСТУПНИХ ВИБОРАХ...
21.01.2022 11:22 Ответить
???
21.01.2022 12:12 Ответить
В цивилизованном мире говорят, что на лестнице ведущей наверх встречаешь одних и тех же людей
И страдающим склерозом напоминаю, что Порошенко выиграл выборы в 2014 году всего в один тур с результатом 54%. А если бы был второй тур, то у Порошенко было 80+%.
Т.е. больше, чем у Зе.
Как Порошенко умудрился растерять электорат - это вопрос к Порошенко.
Плохому танцору всегда что то мешает.
И если Порошенко хочет гипотетически победить, то ему надо не оскорблять эти пресловутые 73%, а наоборот снова заставить их поверить в себя. Правда, это задача из разряда "миссия не выполнима" и лучший шанс для Зе для перевыборов
21.01.2022 11:48 Ответить
.Порошенко десь і колись ображав 73процентних дебілів . ? Що ти мелеш , ти хоч сам розумієш . ? Приснилось . ?
Значить таки , по твоєму - зебіли натворили ділов , а розгрібати повинна опозиція .? Нічого собі - логіка . Згідно їй , а давай я , наприклад , піду , обчистю банк , а ти за мене відсидиш . ? Згода . ?
21.01.2022 12:11 Ответить
Проведите опрос - "Голосовали ли Вы в 2019 году за Зеленского и "Слуг народа"? Результаты будут ошеломляющие, особенно для социологов.
21.01.2022 10:43 Ответить
Градус ресерч? Что это еще за контора такая, я посмотрел, ни истории никакой, ни даже статуса рейтингового агенства нет.
21.01.2022 10:45 Ответить
Провел опрос в своем окружении , за Зеленского голосовало около 10%.
21.01.2022 10:45 Ответить
В списке одно дерьмо - только в унитаз! Иначе в Украине жизнь никогда не наладится!
21.01.2022 10:46 Ответить
а кто не дерьмо? "сволота"?
21.01.2022 11:02 Ответить
табличка показує,що найбільше гівно зараз -фракція Голос у ВР..

це ж треба..

мати відсоток втричі менший,ніж позапарламентська СВОБОДА...

Втім.. не дивно для винятково імпотентної,роздрібненої ідеологічно(точніше взагалі без ідеології) партійки...
21.01.2022 11:27 Ответить
Что по этому поводу скажет Шепли -Шуббик?
21.01.2022 10:48 Ответить
Не понял. У кого они спрашивали?
21.01.2022 10:49 Ответить
Опрос проводился на бывшей ф-ке им К. Маркса под пристальным наблюдением начальников цехов.
21.01.2022 13:05 Ответить
Да ты шо? Тебе вовка лично доложил??
21.01.2022 13:32 Ответить
Без лоха - жизнь плоха. Опять 10 млн. пенсионеров дружно проголосуют за вчерашний день......
21.01.2022 10:50 Ответить
Я за Кличка або Гройсмана.
21.01.2022 10:51 Ответить
22+18+8+7=55, 22+18+10=50, 22+8+7=37, 18+10=28, 18+10+8+7=43..... q=50
21.01.2022 10:58 Ответить
очевидно, що прошарок мудрава наріду не сильно й змінився, єдина надія що ці 73% ідіотів років 10 будуть на всіх ображені і не будуть ходити на дільниці, що дасть смогу адекватним оббирати адекватних
21.01.2022 11:04 Ответить
Тут есть еще один момент плохой...убей ОПЗЖ говно поплывет к ЗЕ, а убей зе говно поплывет в Ж (либо опзжопа либо жопоблок)... (((

если завалить обоих то они тогда реально не пойдут...при условии если не появится другое ватное говно
21.01.2022 13:43 Ответить
не все гівно від ЗЕ побіжіть в ОПЗЖ, тому б я валив ЗЕ
21.01.2022 14:34 Ответить
Інше ватне гівно вже на поверхні: дімочка-піздобол.Доклав немало зусиль щоб піськограй прийшов до влади, а зараз він білий і пухнастий. Не вилазить з ефірів і розказує йолопам, який він хороший, вже й рейтинги йому малюють продажні опитування. Разумок те саме зе-лайно, тільки набагато небезпечніший. Бувших ригоаналів не буває.
21.01.2022 17:20 Ответить
Если бы...... Странная новость однако)
21.01.2022 11:01 Ответить
Даже с опзжопой зеленый уродов нельзя убрать...((((

22+10+8+7=47
21.01.2022 11:02 Ответить
В цьому опитуванні в Раду проходять дев'ять партій !

У жодної партії не буде навіть четверті парламенту. Більшість вимальовується лище одна. Та і та проросійська
21.01.2022 11:11 Ответить
Враки этот опрос ,я лично за 2021 год не встретила ни одного адепта Зе,люди плюются,многие говорят какую тварь мы выбрали. 18% это уж очень много себе нарисовали.Думаю по Украине процентов 8 набереться ,и то ,глупых куриц ,которые фанфики про лубов с клоуном сочиняют.
21.01.2022 11:03 Ответить
В самообороне власть Украины разрешили стрелять без предупреждения, но только со своего гладкоствольного ружья, а если с топором и вилами пришли ,то разрешено без предупреждения уничтожать внутренних врагов.
21.01.2022 11:05 Ответить
Партия "Батькивщина" - 5 % -- золотая акция , Юля опять будет Премьером
21.01.2022 11:08 Ответить
Опять будет сосать, как и летом 2014-го
21.01.2022 11:09 Ответить
порохоботы это делают с 2014-го года по сей день летом, осенью, зимой, весной, днём и ночью...
21.01.2022 13:10 Ответить
Жулька бігала по тв каналах та радила Порошенку сісти в тюрму і з тюрми доводити свою правоту. Мабуть ще й поклони в Лаврі била щоб Порошенка посадили, тоді б Вана стала главною апазіціанєркаю. Поки дійде до виборів, то й 5% не набере.
21.01.2022 11:52 Ответить
От тільки ******* не треба - видаєш в собі дегенерата.
21.01.2022 13:07 Ответить
После того, как дегенерат архамия, заявил, что западные сми распростаняют фейки, когда пишут статьи с разведданным о предстоящей кацапской агрессией, я готов задушить каждого, кто скажет что поддерживает партию рашистских калоборантов - слуга народа и ******** зе, в частности.
21.01.2022 11:08 Ответить
Тут обсуждать нечего!Какая то контора Рога и копыта!Особенно смешно увидеть автора типа рынка газа Гройсмана,а у Батькивщины украли как минимум 5%!
21.01.2022 11:09 Ответить
!!! Уже какой-то градус ( похоже что и ликероводочный завод решил поучаствовать) позабавил нас рейтингом, скоро и кинологи подтянутся, а там и мусоро-перерабатывающий на очереди. Кацапня вкидывает фейки а наши НЕлохи и пэтруськины жополизы на это ведутся!!!
21.01.2022 11:10 Ответить
А кинологи не имеют права голоса?вот ты дегенерат))))))
21.01.2022 11:22 Ответить
и это с учетом купленных зелупой 3-5%
21.01.2022 11:16 Ответить
Хотя сам являюсь приверженцем "ЕС", вынужден отметить, что объективность этой платформы Gradus, вызывает сомнение. Её основательница Евгения Близнюк с 2014 по 2017 год возглавляла департамент аналитики в Администрации Президента Украины, т.е. при Порошенко...
21.01.2022 11:20 Ответить
димасика разумного что-то обидели в этом "опросе". на один уровень с "партией" шмария поставили.
21.01.2022 11:27 Ответить
Дімасік то це саме зе-лайно тільки вид збоку. Ми ще з його персоною на перспективу будемо мати досить проблем.
21.01.2022 17:25 Ответить
На выборах самые активные избиратели - это дедушки и бабушки. Которые не пользуются смартфонами. Так что опрос по методу самозаполнения - полная ерунда, так как не учитывает мнения большой части населения. Даже если все остальные аспекты в процессе обследования были идеально выполнены.
21.01.2022 11:28 Ответить
Може в Грузії дєдушкі і бабушкі в очі не бачили смартфонів. А в Україні поїдь у найвіддаленіше село і зустрінеш пенсіонерів з мобільними телефонами.
21.01.2022 11:59 Ответить

Не обижайся, дорогой. Это объективная реальность. Для твоего общего образования указываю ссылку по данным использования интернета в Украине. У вас 50% населения пользовались интернетом в 2016 году.

http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=621

Специально для тебя предоставляю данные из данного источника по возрастным категориям. Обрати внимание на процент пользования интернетом среди пожилых (первый столбик. Население 60-69 лет - не пользуются интернетом 73.8%).
Понятно что спустя 5 лет процент выше, но будь уверен, что среди пожилых эти данные не особенно изменились.

раст
18-29
7,3%
92,7%
100%

30-39
11,3%
88,7%
100%

40-49
22,3%
77,7%
100%

50-59
51,3%
48,7%
100%

60-69
73,8%
26,2%
100%

70 и старше
93,1%
6,9%
100%
21.01.2022 16:35 Ответить
Наведи ще дані дослідження, яке проводилось за царя гороха.
21.01.2022 19:17 Ответить
Просто у вас не проходят данные обследования регулярно, к сожалению
Но ты, думаю, понял, что к чему.
22.01.2022 22:41 Ответить
То можливо вже пора розпускати Раду, а Фофка? То ж навіть на базарі люди знають, що "слуги" фуфло і їх рейтипг в дупі.
21.01.2022 11:47 Ответить
украинская стратегия гройсмана!как звучит!
21.01.2022 11:54 Ответить
В ОПі запервняли членограя, що кейс Порошенка додасть йому і слузі 5% рейтингу. Результат наглядний: +4% до рейтингу "ЄС". І це тільки початок.
21.01.2022 11:56 Ответить
21.01.2022 12:07 Ответить
Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны. Источник:
==================================================================
От і не зрозуміло, звідки така радість у навіжених прихильників Петра Лєксєїча.
21.01.2022 12:14 Ответить
Де ти заюлік бачиш радість , хз . . Йде звичайне обговорення новини на Цензорі . Чи по твоєму порохоботи повинні сісти і плакати . .
21.01.2022 12:24 Ответить
Читати навчись, запецаний. І розуміти прочитане теж.
21.01.2022 12:30 Ответить
Баранило , знімись з ручника ,, тебе питають - де ти бачиш радість . ? ДЕ БАЧИШ ЯКУСЬ РАДІСТЬ .. ?? Дійшло .? Питання зрозумів , чи знову ні . ?
Що написано в новині , я й без тебе бачу , а от , до чого тут те що ти нашкрябав під ним , хз . Ти ідіот . ? .
21.01.2022 12:44 Ответить
Я ж кажу, що запецюрені навіть коментів своєї клаки не розуміють. Почитай, телепню, і спробуй зрозуміти.
21.01.2022 12:46 Ответить
.Ти таки ідіот . Або зображаєш тут дурачка .
Не хочу я нічого читати і розуміти , не хочу я обговорювати цифри і рейтинги ,, я запитав лише про одне - де ти тут на гілці , побачив безмежну радість прихильників Порошенка ? І все .
Але бачу , питання для тебе занадто складне . .
21.01.2022 12:53 Ответить
Вони ж як і кацапи бачать тільки те, що хочуть.

Як результат втрата з'язку з реальністю і купа проблем на рівному місці.

Найгіршою з яких звичайно ж є війна.
21.01.2022 12:28 Ответить
О! Ще один запецюрок, який не розуміє прочитане. Прочитав пецнутий, що "рейтинг партий возглавляет партия "Европейская Солидарность", которую готовы поддержать 14% среди всех опрошенных и 22% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 11% среди всех опрошенных и 18% среди определившихся, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 6% и 10% соответственно, за "Батькивщину" - 5% и 8%. Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5% среди всех опрошенных и 7% среди определившихся Источник:
і аж "заколдобився"(с)?


21.01.2022 12:35 Ответить
То ти мене з кимось плутаєш. Запецюк - то матюк. Такий самий як і кацап. Можу образитись.

Дане смартфонне опитування невідомо чиє немає сенсу обговорювати.
21.01.2022 12:39 Ответить
Я мав на увазі перепелицю з його пташиним мозком.
21.01.2022 12:45 Ответить
Хто б говорив .!! .В тебе його взагалі катма , та й нічого тобі . Живеш існуєш же ж , якось . ?
21.01.2022 12:56 Ответить
Я бы голосовал за Гросю!
21.01.2022 12:31 Ответить
Мало тобі обрізаного ЗЕлупи Янелоха?
21.01.2022 12:37 Ответить
Человеческий разум не имеет национальности.
21.01.2022 13:31 Ответить
Только все мои знакомые евреи всегда голосовали исключительно за евреев. Даже за абсолютно непроходных. Как известно, в 90-е годы не было ни одного проходного еврея на выборах президента. Не надо рассказывать, что они голосовали не по критерию национальности.
21.01.2022 16:48 Ответить
Какая МНЕ разница, как они голосуют?
И меня собственная голова есть на плечах.
21.01.2022 17:15 Ответить
Не придумывайте. Ваша формулировка, что человеческий разум не имеет национальность является абсурдной и манипулятивной.
22.01.2022 01:05 Ответить
Под словом "разум" я подразумеваю аналитическое, если угодно научное мышление. А не привычку к бабушкиному борщу.
22.01.2022 10:35 Ответить
Ну и что по этому поводу можно сказать 1)откровенно рашисткие силы не смотря на 8 лет войны, закрытия ряда СМИ и т.д. занимают 3,6 и 8 места при наличии голосов от 11 до 21% ( из тех кто определился), это означает на значительной " пятой колонне" в стране и это еще есть те что " постеснялись это озвучить вслух" и сочувствующих 2) рейтинг "слуг" падает, а до выборов еще уйма времени и процесс только будет усиливаться. и поэтому а) опять готовы возродить " гречкосеев из мажоритарки" б) поменять очередность выборов, сначала президентские а потом парламентские в) внедрить мало контролируемое "онлайн голосование" г) забыть " я иду только на один срок" д) бредовая статья " за гос измену" на главного конкурента ( как бы к Порошенко не относиться) е) допускаю даже "досрочные выборы" ( пока рейтинги окончательно не просели). - все перечисленное по сути может трактоваться как попытка государственного переворота гибридными способами.
21.01.2022 12:45 Ответить
Картинка , від якої у декого добряче " пригорає " .
.
21.01.2022 13:04 Ответить
Дьявольские технологии с этими "соцопросами". Я еще год назад писал, что будут подтягивать Гройсмана и Разумкова.

Скоро из первой десятки выбросят всех украинцев. Дьявольская технология в том, что народ "выбирает" из тех, кого рисуют проходными и из проходных предпочитает "выбирать" из лидеров.

Следовательно, результатом этой дьявольской технологии есть то, что нарисованное, при длительном его вдалбливании народу, превращается в реальность.

"Соцопросы" делаются не для информирования, а для формирования.
21.01.2022 13:05 Ответить
Ви праві на 100 відсотків. У моїх недобрих знайомих зелебобиків вже новий кумир - дімасік-піздобол. Мовляв : який розумний як все правильно каже. Реально це буде піськограй №2 тільки більш хитріший тому небезпечніший!!!
21.01.2022 17:34 Ответить
Мій прогноз: вони разумка хочуть вивести на головного кандидата в Президенти на наступних виборах. Ось і сьогодні на шоу у Славіка Шустрого заливався соловейком критикуючи піськограя. Це дуже небезпечна фігура і тому вже зараз потрібно розвінчувати його і все що з ним зв"язано!!!Я ще десь весною прогнзував такий варіант. ***** що голокосоворотченко знищить себе сам а головна нова небезпека- дімасік піздобол. P.S. Дивуюсь витримці Пороха в студії. Я б не втримався і зарядив би дімасіку в табло.
22.01.2022 00:24 Ответить
Вони вже бачать, що на наступних виборах зе шобла не зможе мати монобільшість. Тому почалося клонування зешобли. Дімасік це один з цих клонів. Будуть ще. Схоже Богдан буде другим клоном. Бенін план що всі клони разом будуть більшістю в наступному парламенті. Риторика кожного клона буде відрізнятись одне від одного. Різна наживка на різних виборців. Планується, що клони будуть збирати тих хто буде відвалюватись від клоуна.
22.01.2022 00:14 Ответить
Технології одурювання наївних українців. Тільки нема кому і як сказати всю правду. Всі ЗМІ в руках олігархів.
22.01.2022 00:19 Ответить
Украине нужен новый лидер
возможно, военный
21.01.2022 17:00 Ответить
всі здобутки пороха це термос , який до речі не допоміг виграти вибори
05.02.2022 19:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 