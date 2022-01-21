Рейтинг партий: "ЕС" - 22%, "СН" - 18%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, - опрос Gradus Research. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, девять партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gradus Research, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, рейтинг партий возглавляет партия "Европейская Солидарность", которую готовы поддержать 14% среди всех опрошенных и 22% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 11% среди всех опрошенных и 18% среди определившихся, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 6% и 10% соответственно, за "Батькивщину" - 5% и 8%. Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5% среди всех опрошенных и 7% среди определившихся, партию Мураева "Наши" - 3% и 6% соответственно, партию Разумкова "Розумна політика" - 3% и 5% соответственно, партию Шария – 3% и 5% соответственно, партию УДАР – 3% и 5% соответственно. Остальные партии проходного барьера не преодолевают.

"На фоне растущей угрозы военного вторжения изменился и ландшафт поддержки политических партий", – пояснили исследователи результаты опроса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко может победить Зеленского во втором туре, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова





Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года. Размер выборки: 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны.