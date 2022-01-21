Рейтинг партий: "ЕС" - 22%, "СН" - 18%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, - опрос Gradus Research. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, девять партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.
Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gradus Research, передает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, рейтинг партий возглавляет партия "Европейская Солидарность", которую готовы поддержать 14% среди всех опрошенных и 22% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 11% среди всех опрошенных и 18% среди определившихся, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 6% и 10% соответственно, за "Батькивщину" - 5% и 8%. Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5% среди всех опрошенных и 7% среди определившихся, партию Мураева "Наши" - 3% и 6% соответственно, партию Разумкова "Розумна політика" - 3% и 5% соответственно, партию Шария – 3% и 5% соответственно, партию УДАР – 3% и 5% соответственно. Остальные партии проходного барьера не преодолевают.
"На фоне растущей угрозы военного вторжения изменился и ландшафт поддержки политических партий", – пояснили исследователи результаты опроса.
Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года. Размер выборки: 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны.
Там один вечно отдыхающий Зе за деньги украинских налогоплательщиков чего стоит.
Экономика без инвестиций не поднимется. Сколько бы не переставляли мебель в комнате.
Инвестиции без работающей эффектиано судебной системы не придут. Сколько бы не ездили по миру за деньги украинских налогоплательщиков и не уговаривали инвесторов зарыть свои денежке на поле чудес в стране дураков.
А в Украине не сделали даже маленького шага на пути суднбной реформы - не назначили прокурора САП.
При этом сама судебная реформа будет считаться состоявшейся не тогда когда об этом помпезно объявит власть, а тогда когда уровень доверия украинского народа к судам будет достаточно высокий.
А это доверие проектируется в том числе и на доверие к власти. Но на какое доверие может расчитывать власть, которая не краснея публично врёт? При чём врёт и украинцам, и всему цивилизованному миру.
При всем при этом удивляет инфантильная реакция оппозиции, которую из летаргического сна аывело и то частисно судебное дело против персонально Порошенко
Країну в ж.пу загнав вибір 73процентних . З якого дива опозиція повинна тепер " закачувати рукава " і прибирати чуже лайно . ?
Зебіли обіцяли - сместі власть , єслі штото пайдьот нє так , то нехай тепер і відповідають -за базар . !! Що не так ?
так і запишемо..
ОПОЗИЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У НАСТУПНИХ ВИБОРАХ...
И страдающим склерозом напоминаю, что Порошенко выиграл выборы в 2014 году всего в один тур с результатом 54%. А если бы был второй тур, то у Порошенко было 80+%.
Т.е. больше, чем у Зе.
Как Порошенко умудрился растерять электорат - это вопрос к Порошенко.
Плохому танцору всегда что то мешает.
И если Порошенко хочет гипотетически победить, то ему надо не оскорблять эти пресловутые 73%, а наоборот снова заставить их поверить в себя. Правда, это задача из разряда "миссия не выполнима" и лучший шанс для Зе для перевыборов
Значить таки , по твоєму - зебіли натворили ділов , а розгрібати повинна опозиція .? Нічого собі - логіка . Згідно їй , а давай я , наприклад , піду , обчистю банк , а ти за мене відсидиш . ? Згода . ?
це ж треба..
мати відсоток втричі менший,ніж позапарламентська СВОБОДА...
Втім.. не дивно для винятково імпотентної,роздрібненої ідеологічно(точніше взагалі без ідеології) партійки...
если завалить обоих то они тогда реально не пойдут...при условии если не появится другое ватное говно
22+10+8+7=47
У жодної партії не буде навіть четверті парламенту. Більшість вимальовується лище одна. Та і та проросійська
Не обижайся, дорогой. Это объективная реальность. Для твоего общего образования указываю ссылку по данным использования интернета в Украине. У вас 50% населения пользовались интернетом в 2016 году.
http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=621
Специально для тебя предоставляю данные из данного источника по возрастным категориям. Обрати внимание на процент пользования интернетом среди пожилых (первый столбик. Население 60-69 лет - не пользуются интернетом 73.8%).
Понятно что спустя 5 лет процент выше, но будь уверен, что среди пожилых эти данные не особенно изменились.
раст
18-29
7,3%
92,7%
100%
30-39
11,3%
88,7%
100%
40-49
22,3%
77,7%
100%
50-59
51,3%
48,7%
100%
60-69
73,8%
26,2%
100%
70 и старше
93,1%
6,9%
100%
Но ты, думаю, понял, что к чему.
==================================================================
От і не зрозуміло, звідки така радість у навіжених прихильників Петра Лєксєїча.
Що написано в новині , я й без тебе бачу , а от , до чого тут те що ти нашкрябав під ним , хз . Ти ідіот . ? .
Не хочу я нічого читати і розуміти , не хочу я обговорювати цифри і рейтинги ,, я запитав лише про одне - де ти тут на гілці , побачив безмежну радість прихильників Порошенка ? І все .
Але бачу , питання для тебе занадто складне . .
Як результат втрата з'язку з реальністю і купа проблем на рівному місці.
Найгіршою з яких звичайно ж є війна.
і аж "заколдобився"(с)?
Дане смартфонне опитування невідомо чиє немає сенсу обговорювати.
Живешіснуєш же ж , якось . ?
И меня собственная голова есть на плечах.
.
Скоро из первой десятки выбросят всех украинцев. Дьявольская технология в том, что народ "выбирает" из тех, кого рисуют проходными и из проходных предпочитает "выбирать" из лидеров.
Следовательно, результатом этой дьявольской технологии есть то, что нарисованное, при длительном его вдалбливании народу, превращается в реальность.
"Соцопросы" делаются не для информирования, а для формирования.
возможно, военный