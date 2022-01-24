Разумков презентував ГО "Команда Разумкова"
24 січня відбулась презентація ГО "Команда Разумкова".
Про це повідомив ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Незгода з процесами, що відбуваються сьогодні у державі і у владі, переконала нас, що єдиний правильний шлях - обʼєднатися в команду і будувати майбутнє держави разом! Аби врятувати країну, до влади повинні прийти розумні, порядні та фахові люди. З чіткими планами вирішення проблем та бажанням працювати", - написав Разумков.
Зазаначається, що головне завдання новоствореного ГО – сильна національна економіка. Оскільки, "тільки заможна держава може мати сучасну освіту, якісну медицину, розвивати та забезпечувати потужну армію".
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Порох придёт - порядок наведёт!
первый зам РНБО - гнида Хомчак блокирует любые контракты государства с "КБ "Луч".. ПТРК "Стугна" не заказываются, ОТРК "Ольха" не заказываются, финансирование украинского ПЗРК - блокируется.. и всё это при поддержке из Офиса перЗедента..
если придет Порох, все эти проекты сдвинутся с места и получат максимальное развитие..
Порох и Турчинов это уже доказали.. так в чем заезженный?!