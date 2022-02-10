Трасс - Лаврову: "Війна стане лихом для російського та українського народів"

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликала поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода".

На зустрічі з Лавровим Трасс заявила, що "війна стане лихом для російського та українського народів та для європейської безпеки".

Лавров назвав зустріч "безпрецедентною" і при цьому сказав, що "ультиматуми, погрози, моралі" стосовно Росії - це шлях у нікуди.

За словами Трасс, "реальність полягає в тому, що ми не можемо ігнорувати нарощування більш ніж 100-тисячних військ на українському кордоні, спроби підірвати український суверенітет та територіальну цілісність".

Вона нагадала, що НАТО обіцяло "серйозні наслідки" у разі розвитку такої ситуації, і закликала використати дипломатичні зусилля, щоб цього уникнути.

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