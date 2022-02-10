Трасс - Лаврову: "Війна стане лихом для російського та українського народів"
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликала поважати територіальну цілісність та суверенітет України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода".
На зустрічі з Лавровим Трасс заявила, що "війна стане лихом для російського та українського народів та для європейської безпеки".
Лавров назвав зустріч "безпрецедентною" і при цьому сказав, що "ультиматуми, погрози, моралі" стосовно Росії - це шлях у нікуди.
За словами Трасс, "реальність полягає в тому, що ми не можемо ігнорувати нарощування більш ніж 100-тисячних військ на українському кордоні, спроби підірвати український суверенітет та територіальну цілісність".
Вона нагадала, що НАТО обіцяло "серйозні наслідки" у разі розвитку такої ситуації, і закликала використати дипломатичні зусилля, щоб цього уникнути.
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Крым, Донбасс придут домой и возьмут Кубань с собой.
(взято из тырнетов)
чому з ними досі ведуть переговори?
ізоляція, персональні санкції на путіна та лаврова,
санкції на мільярдерів які підтримують це ********.
на компанії, літаки, кораблі.
їх свої знесуть нах...й, і робити нічого не буде потрібно