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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Трасс - Лаврову: "Війна стане лихом для російського та українського народів"

Трасс - Лаврову:

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликала поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода".

На зустрічі з Лавровим Трасс заявила, що "війна стане лихом для російського та українського народів та для європейської безпеки".

Лавров назвав зустріч "безпрецедентною" і при цьому сказав, що "ультиматуми, погрози, моралі" стосовно Росії - це шлях у нікуди.

За словами Трасс, "реальність полягає в тому, що ми не можемо ігнорувати нарощування більш ніж 100-тисячних військ на українському кордоні, спроби підірвати український суверенітет та територіальну цілісність".

Вона нагадала, що НАТО обіцяло "серйозні наслідки" у разі розвитку такої ситуації, і закликала використати дипломатичні зусилля, щоб цього уникнути.

Також читайте: Лавров про обговорення питання України з Трасс: "Розмова німого з глухим"

Автор: 

Велика Британія (5688) Лавров Сергій (1616) росія (66502) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+13
"Нравится, не нравится" твоя страна развалится,
Крым, Донбасс придут домой и возьмут Кубань с собой.
(взято из тырнетов)
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10.02.2022 13:04 Відповісти
+11
На росії немає народу, там населення.
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10.02.2022 13:04 Відповісти
+4
весь світ знає і баче, хто робить погоду....
чому з ними досі ведуть переговори?
ізоляція, персональні санкції на путіна та лаврова,
санкції на мільярдерів які підтримують це ********.
на компанії, літаки, кораблі.
їх свої знесуть нах...й, і робити нічого не буде потрібно
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10.02.2022 13:07 Відповісти
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На росії немає народу, там населення.
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10.02.2022 13:04 Відповісти
російськомовне
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10.02.2022 13:06 Відповісти
"Нравится, не нравится" твоя страна развалится,
Крым, Донбасс придут домой и возьмут Кубань с собой.
(взято из тырнетов)
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10.02.2022 13:04 Відповісти
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10.02.2022 13:07 Відповісти
Лихом для Українського народу і смерю для поголів'я козломордих свинособак
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10.02.2022 13:07 Відповісти
весь світ знає і баче, хто робить погоду....
чому з ними досі ведуть переговори?
ізоляція, персональні санкції на путіна та лаврова,
санкції на мільярдерів які підтримують це ********.
на компанії, літаки, кораблі.
їх свої знесуть нах...й, і робити нічого не буде потрібно
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10.02.2022 13:07 Відповісти
Лучше всего Россия умеет две вещи: хвастаться и позорно проигрывать
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10.02.2022 13:09 Відповісти
respect !
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10.02.2022 13:09 Відповісти
Лавруша,(лавровий листочок),тебе і твого "найвеличнішого"🤔але дуже маленького ху^ла просто послали,"культурно и вежливо" але послали!🤓
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10.02.2022 13:11 Відповісти
Скрепы, величие, а народ тут неуместен.
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10.02.2022 13:20 Відповісти
Саме такі візити мають бути до бензоколонки, з підсрачниками та демонстрацією сили, а не такі як це Мікрон демонстував, незграбність та покора.
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10.02.2022 13:25 Відповісти
Она уже идёт с 2014 года параша нас атаковала.Хватит ересь нести и называйте своими именами.
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10.02.2022 15:30 Відповісти
 
 