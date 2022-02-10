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ОБСЄ створюватиме всі умови для обміну полоненими, - Рау
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) створюватиме всі умови для обміну полоненими.
Про це голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Республіки Польща Збіґнев Рау заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
ОБСЄ також продовжить зусилля для вирішення конфлікту на сході України, запевнив він.
Рау додав, що Місія ОБСЄ та спеціалізовані організації на місці вивчають всі обставини процесу, шукають правильний спосіб, правильний момент, узгоджуючи перебіг процедури спільно із зацікавленими сторонами.
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