Литва відновлює програми реабілітації українських воїнів, - прем'єрка Шимоніте
Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку, повідомила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також відновлюємо реабілітацію українських солдатів у Литві та надаватимемо іншу медичну підтримку. Місія з оцінки потреб від литовського уряду працює у Києві цього місяця, щоб визначити найкращі практичні способи, якими ми можемо підтримати Україну надалі - і на двосторонньому рівні, і в координації з нашими партнерами, зокрема на рівні ЄС", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.
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А я то думаю, чому більше не чутно про реабілітацію наших поранених за кордоном.
У всіх країнах Європи слід розпочати формування інтербригад! Зробити сайти, де б могли записатися охочі допомогти Україні у разі війни. Можна було б провести навіть якісь навчальні збори для них.
Захист України від Рахи таким чином став би чимось на кшталт захисту Відня від Османів.