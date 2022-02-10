Литва відновлює програми реабілітації українських воїнів, - прем'єрка Шимоніте

Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку, повідомила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також відновлюємо реабілітацію українських солдатів у Литві та надаватимемо іншу медичну підтримку. Місія з оцінки потреб від литовського уряду працює у Києві цього місяця, щоб визначити найкращі практичні способи, якими ми можемо підтримати Україну надалі - і на двосторонньому рівні, і в координації з нашими партнерами, зокрема на рівні ЄС", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.

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