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Найближчими днями Литва передасть Україні партію ЗРК Stinger, - прем'єрка Шимоніте
Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги.
Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, яка перебуває із офіційним візитом у Києві, інфоромує Цензор.НЕТ.
"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - зазначила вона.
Топ коментарі
+32 AlexBrentano
показати весь коментар10.02.2022 13:29 Відповісти Посилання
+26 Салаутдин
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+13 Dima30
показати весь коментар10.02.2022 13:36 Відповісти Посилання
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а еще ролики с Ютуба со сбитыми и попавшими в руки украинцев счастливчиками ..
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.
В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.
Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел к потерям роты.
Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
Ганьба німцям і французам!
Ворогів більше ніж друзів.
Паралельно, за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим і рівень керування військами. - Україна стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
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Может хватит в берлогу палкой тыкать.
А за стингеры отдельное спасибо.
У свіх країнах Європи слід розпочати формування інтербригад! Зробити сайти, де б могли записатися охочі допомогти Україні у разі війни. Можна було б провести навіть якісь навчальні збори для них.
Захист України від Рахи таким чином став би чимось на кшталт захисту Відня від Османів.
Если нарваться - буряты второй раз умрут
чёж ты раньше не сказал ?
Вангеровцы не регулярная рос. армия , а наёмники . И да , одна ржавая бомба , а затем множество других в ответ порвут земной шарик на кусочки земной радиации . Учи матчасть .
Жаль Дания зажала 700 стингеров, под предлогом, что у них закончился срок годности.
Отдайте нам, мы сами утилизируем!