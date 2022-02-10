Найближчими днями Литва передасть Україні партію ЗРК Stinger, - прем'єрка Шимоніте

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги.

Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, яка перебуває із офіційним візитом у Києві, інфоромує Цензор.НЕТ.

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - зазначила вона.

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