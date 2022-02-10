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В ближайшие дни Литва передаст Украине партию ЗРК Stinger, - премьер Шимоните
В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.
Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, находящаяся с официальным визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", – отметила она.
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а еще ролики с Ютуба со сбитыми и попавшими в руки украинцев счастливчиками ..
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.
В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.
Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел к потерям роты.
Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
Ганьба німцям і французам!
Ворогів більше ніж друзів.
Паралельно, за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим і рівень керування військами. - Україна стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
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Может хватит в берлогу палкой тыкать.
А за стингеры отдельное спасибо.
У свіх країнах Європи слід розпочати формування інтербригад! Зробити сайти, де б могли записатися охочі допомогти Україні у разі війни. Можна було б провести навіть якісь навчальні збори для них.
Захист України від Рахи таким чином став би чимось на кшталт захисту Відня від Османів.
Если нарваться - буряты второй раз умрут
чёж ты раньше не сказал ?
Вангеровцы не регулярная рос. армия , а наёмники . И да , одна ржавая бомба , а затем множество других в ответ порвут земной шарик на кусочки земной радиации . Учи матчасть .
Жаль Дания зажала 700 стингеров, под предлогом, что у них закончился срок годности.
Отдайте нам, мы сами утилизируем!