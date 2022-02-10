РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11032 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
8 179 49

В ближайшие дни Литва передаст Украине партию ЗРК Stinger, - премьер Шимоните

В ближайшие дни Литва передаст Украине партию ЗРК Stinger, - премьер Шимоните

В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, находящаяся с официальным визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", – отметила она.

Также смотрите: В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. ВИДЕО

Автор: 

Литва (2522) Шмыгаль Денис (2741)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Друзі пізнаються в біді ! Литовці наші брати !
Ганьба німцям і французам!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:29 Ответить
+26
Ласкаво пожаловать !

показать весь комментарий
10.02.2022 13:38 Ответить
+13
Вони розуміють якщо допоможуть українцям відстояти свою державність то і їм буде спокійніше,хоча поки існує такий сусід навіжений навряд чи буде спокій .
показать весь комментарий
10.02.2022 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы ещё бурятских лётчиков не видели...
показать весь комментарий
10.02.2022 13:27 Ответить
Ласкаво пожаловать !

показать весь комментарий
10.02.2022 13:38 Ответить
Просто цікава думка.Скільки вже тих Спінгерів вже є в ЗСУ. Та скільки бойових розрахунків вже підготували американці.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:44 Ответить
думаю,фронтовая авиация ырэф будет максимально деморализована после первых налётов на Украину..
а еще ролики с Ютуба со сбитыми и попавшими в руки украинцев счастливчиками ..
показать весь комментарий
10.02.2022 13:48 Ответить
Akak vi ih budite gotovitj, varjono kapchonimi ili kapchonno varjonimi
показать весь комментарий
10.02.2022 20:25 Ответить
Пане Довганенко,про цю кількість вже давно хоче взнати вся розвідка,контррозвідка і ФСБ кацапів Ви з чиїх будете? Ну щоб отак,через соціальні мережі-на голову не налазить...
показать весь комментарий
10.02.2022 15:14 Ответить
А в **********, в черном тюльпане,
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.

В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел к потерям роты.

Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо

Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы

Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
показать весь комментарий
10.02.2022 14:07 Ответить
говорят, чукотские оленеводы неплохо на вертушках летают ждем-с...
показать весь комментарий
10.02.2022 13:50 Ответить
гарантируем рост силы тяжести и полный рот жирной украинской земли..
показать весь комментарий
10.02.2022 14:08 Ответить
Друзі пізнаються в біді ! Литовці наші брати !
Ганьба німцям і французам!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:29 Ответить
Ще ганьба словакам, угорцям, израільтянам...
Ворогів більше ніж друзів.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:36 Ответить
А словакам за що ? Через одну паршиву вівцю ?
показать весь комментарий
10.02.2022 13:40 Ответить
Через усе праве бидло!
показать весь комментарий
10.02.2022 14:37 Ответить
дви вивци !
показать весь комментарий
10.02.2022 14:37 Ответить
если им противопоставить только США и Великобританию- то и уйх на этих доходяг..
показать весь комментарий
10.02.2022 13:41 Ответить
ну да ЕВРЕИ ХУЖЕ НЕМЦОВ ! евреи строят под питером завод по безпелотникам... и в процессе войны постоянно продавали и продают кремлю оружие... в єтом плане у немцов хоть есть крапля совести...
показать весь комментарий
10.02.2022 13:48 Ответить
Нет у них совести ! , Германия БЛОКИРУЕТ поставки оружия своего производства в Украину .
показать весь комментарий
10.02.2022 14:19 Ответить
лягушатники во 2-ю мировую просрали страну за неделю и отдали нацикам все что имели - флот, вооружение, аммуницю., баб, винные погреба... так что ничего удивительного...
показать весь комментарий
10.02.2022 13:52 Ответить
Саме таким чином (шляхом передачі їй ******** озброєнь)- Україна і підтягнеться та відповідатиме стандартам НАТО!

Паралельно, за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим і рівень керування військами. - Україна стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
показать весь комментарий
10.02.2022 14:13 Ответить
like!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:35 Ответить
да СТИНГЕРЫ нужны не меньше чем противотанковые ракеты. а может ещё и важнее даже .так как противотанковое у нас и своё там что то есть новое . теперь получить стингеров также достаточно и будет нормально для защиты .а потом ракеток бы потяжелее у границ направленных в сторону рассеи... надеюсь к этому всё и идёт...
показать весь комментарий
10.02.2022 13:35 Ответить
а потом ракеток бы потяжелее у границ направленных в сторону рассеи..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Может хватит в берлогу палкой тыкать.
А за стингеры отдельное спасибо.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:47 Ответить
может и хватит...а может быть и нет.... судя из заявлений россии они больше всего обделались от возможных таких ракет в харькове .если не в курсе дел из (берлоги) я так понял что вы так назвали берлогой россию...
показать весь комментарий
10.02.2022 13:51 Ответить
нет , это зимний дом медведя
показать весь комментарий
10.02.2022 14:31 Ответить
Вони розуміють якщо допоможуть українцям відстояти свою державність то і їм буде спокійніше,хоча поки існує такий сусід навіжений навряд чи буде спокій .
показать весь комментарий
10.02.2022 13:36 Ответить
Даю ідею Європеям!
У свіх країнах Європи слід розпочати формування інтербригад! Зробити сайти, де б могли записатися охочі допомогти Україні у разі війни. Можна було б провести навіть якісь навчальні збори для них.
Захист України від Рахи таким чином став би чимось на кшталт захисту Відня від Османів.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:43 Ответить
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:45 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 13:46 Ответить
Флешмоб. Добровольцы в Украину для защиты от немытых.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:47 Ответить
Щиро дякуємо !!!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:48 Ответить
нда...диды в Афгане ваивали.....
показать весь комментарий
10.02.2022 13:52 Ответить
Ни, в Афгане воювалы батькы , це було не так давно.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:24 Ответить
но память про 200 -х сотые летунов отшибло начисто....
показать весь комментарий
10.02.2022 14:48 Ответить
Це було в прошлом веке , а щас 21 , кое чего изменилось . Стингеры - это вчерашний день , разве что в афрыке пригодятся .
показать весь комментарий
10.02.2022 17:01 Ответить
Хоть какая-то польза есть от этой осады. У нас будет много оружия. Эта ситуация в очередной раз прекрасно показала наших друзей (Польша, Прибалтика, ЮКей, США) и недругов (Германия, Венгрия) и клоунов (Франция).
показать весь комментарий
10.02.2022 14:00 Ответить
Хунта стреляет, Стингер взлетает
Если нарваться - буряты второй раз умрут
показать весь комментарий
10.02.2022 14:02 Ответить
Подяка 👍
показать весь комментарий
10.02.2022 14:15 Ответить
Стингеры не помогут , самолеты бомбят по целям с высоты более 5 км . Нужны ТАМАГАВГИ и очень много.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:28 Ответить
а,ну тогда всё,отбой..
чёж ты раньше не сказал ?
показать весь комментарий
10.02.2022 14:36 Ответить
На халяву пригодятся . А шо тоби не треба Стингер , не !
показать весь комментарий
10.02.2022 14:41 Ответить
Вертолеты, СУ25... нормально!
показать весь комментарий
10.02.2022 14:51 Ответить
добре, що попередив! замовляю для України ТАМАГАВКИ... дуже багато тамагавків.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:06 Ответить
Соловушка,так чому тоді увесь СРСР в дуже скорому порядку покинув Афганістан? Вся кацапська стратегія наступу,це штурмові вертольоти,танки і нога піхотинця...Атепер вже всьо,пи%дець.Наші військові вже досить сміливо стріляють і вбивають отих "братів" Каїнів, а з Джавелінів палим і танки, і танки в будках.І саме вчасно появляться Стінгери.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:24 Ответить
не смеши народ, а учи матчасть ! С тех пор прошло много времени и тактика ведения боев изменилась тоже . Крылатые ракеты , самолёты и вертолёты накроют Стингеры ещё до того , как они подумают пульнуть . Только Томагавки могут рашистов повернуть в зад. Точка !
показать весь комментарий
10.02.2022 16:58 Ответить
Сирьожа,у кацапів помінялася тактика ведення боїв? Спитай про їх тактику американців з Сирії,які вагнеровців перевели в 200. По твоїй логіці і новій тактиці,одна ржава ядерна бомба накриє твої Томагавки...
показать весь комментарий
10.02.2022 23:31 Ответить
Да , тактика поменялась на дистанционную . Ракетами с земли, воды и космоса равняют в пыль и в пепел территорию, а потом следует зачистка танками и пехотой . Ты хочешь превратиться в пыль !

Вангеровцы не регулярная рос. армия , а наёмники . И да , одна ржавая бомба , а затем множество других в ответ порвут земной шарик на кусочки земной радиации . Учи матчасть .
показать весь комментарий
12.02.2022 09:35 Ответить
Зато Дания заявила что Стингеры утилизирует так как они просроченные. Нашли отмазку.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:42 Ответить
Наконец то стингеры пошли!
Жаль Дания зажала 700 стингеров, под предлогом, что у них закончился срок годности.
Отдайте нам, мы сами утилизируем!
показать весь комментарий
10.02.2022 14:50 Ответить
 
 