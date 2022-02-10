В ближайшие дни Литва передаст Украине партию ЗРК Stinger, - премьер Шимоните

В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, находящаяся с официальным визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", – отметила она.

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