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В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. ВИДЕО
В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.
Включение из аэропорта с таким заголовком ведет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t— Reuters (@Reuters) February 9, 2022
Какая именно помощь прибыла, пока неизвестно. Из комментариев украинских военных, которые слышны на трансляции, следует, что поставка предназначена для отрядов территориальной обороны.
Официального сообщения украинских или британских властей пока нет. Однако 7 февраля министр обороны Алексей Резников беседовал с британским коллегой Беном Уоллесом и по итогам отметил, что самолет с военной помощью ожидается "скоро".
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+58 Super Gut
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+54 Kucher
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когда самолет вылетает и когда время посадки. от греха подальше,ил 76 бн76777 в Луганском аэропорту,как то покоя не дает.
учитывая количество ваты завербованной,да и граница со стороны Беларуси проходной двор не мешало бы периметр аэропорта перед посадкой оцеплять с чщательной проверкой на наличие ДРГ,особенно когда будут везти Стингеры.
, в бункері **********.
мовчали, мовчали,
а заговорили так що аж путін всрався.
і головне, зненацька. ні договорів, ні документів, ніхрена.
взяли та зробили.
В Україні так робиться тільки дорога і призначення на посади.
бо народу, лише бюрократія, корупція та безпрєдєл.
- Щоб потрапить до раю , треба його заслужить! Треба через "чистилище" пройти - війну!
Погодилися. Ідуть рік два. На п"ятий рік "втомилися", стали бурчать. Вирішили помінять "поводиря" на того, що обіцяв "рай" уже "завтра". . Ідуть рік, другий, а раю все немає! Навпаки - ще гірше стає!!!
Питають поводиря нового:
- Де ж рай?!!!
- Завтра!
- А сьогодні що?!
Старий поводир гірко сміється:
- А сьогодні у вас - "дорога до пекла"!!!
А що ще "озброєний Британією" зелений лайномет може відповісти?
Може й сонце сходить завдяки зеленим лайнометам?
..
Зброю дають не "ЗЕдебілам" а народу України!
коли ж вже українці навчатимуться аналізувати ситуацію та розуміти кому саме треба дякувати за допомогу? Хоча це питання риторичне.
"Боже, храни нашу великодушную Королеву,"
и заканчивается словами:
"Боже, храни Королеву."
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the Queen!
Я в курсі національного гімну Великобританії, але яке відношення має гімн до даної ситуації з постачанням зброїякщо чинна королева і її синок Чарльз ті ще ватники або вже в будь-якому разі пристрасні любителі кацапського бабла?
оскільки в UK здоровий прагматизм вже давно переміг і обиватель змінив олдскульне ставлення до Британського Двору на тлі скандалів, які оточують це сімейство.
Британці формують нову традицію називати речі своїми іменами.
на мене вони нагнітають спокій
Боже бережи Королеву !
Щира подяка братньому британському народу !
"Боже, храни нашу великодушную Королеву,
Да здравствует наша благородная Королева,
Боже, храни Королеву.
Дай ей ратных побед,
Счастья и славы,
И долгого царствования над нами,
Боже, храни Королеву."
и заканчивается словами:
"Боже, храни Королеву."
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