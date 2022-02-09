В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. ВИДЕО

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.

Включение из аэропорта с таким заголовком ведет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Какая именно помощь прибыла, пока неизвестно. Из комментариев украинских военных, которые слышны на трансляции, следует, что поставка предназначена для отрядов территориальной обороны.

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Официального сообщения украинских или британских властей пока нет. Однако 7 февраля министр обороны Алексей Резников беседовал с британским коллегой Беном Уоллесом и по итогам отметил, что самолет с военной помощью ожидается "скоро".