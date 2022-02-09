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В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. ВИДЕО

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.

Включение из аэропорта с таким заголовком ведет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t

— Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Какая именно помощь прибыла, пока неизвестно. Из комментариев украинских военных, которые слышны на трансляции, следует, что поставка предназначена для отрядов территориальной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже получила от партнеров военной помощи на $1,5 млрд, - Шмыгаль

Официального сообщения украинских или британских властей пока нет. Однако 7 февраля министр обороны Алексей Резников беседовал с британским коллегой Беном Уоллесом и по итогам отметил, что самолет с военной помощью ожидается "скоро".

Автор: 

Великобритания (5046) оружие (10288) помощь (7905)


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Топ комментарии
+58
А чего это клоун не встречает самолет, как он встречал мрию с масками для эпицентра?!
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09.02.2022 14:12 Ответить
+54
Дяка Британцям і США!
Їх підтримка дуже важлива для нас.
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09.02.2022 14:12 Ответить
+42
Респект настоящим союзникам !
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09.02.2022 14:20 Ответить
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А чего это клоун не встречает самолет, как он встречал мрию с масками для эпицентра?!
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09.02.2022 14:12 Ответить
НАТА не хоче платити за PR компанію, а нахаляву як відомо...
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09.02.2022 14:17 Ответить
Зброя для тероборони? Калашів у нас мало? Засоби РЕБ як протидія ВКС мухосранців.
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09.02.2022 14:28 Ответить
і куди вони годні ті калаші?
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09.02.2022 17:58 Ответить
"Вы не панимаете, эта другое!" (С)
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09.02.2022 14:19 Ответить
Бо сцить за свою шкурку.
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09.02.2022 14:20 Ответить
Як би по іспанськи соромно за 73% нам би не було, але моніка не зустрічає цей літак бо то англосакси нагнітають паніку. До того ж хто він є? Паяц кали мойського? Шістка д'єрмака?
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09.02.2022 14:23 Ответить
Він збої та арміії з малку боїться,уклоніст зі стажем.А маска це вже блище до його професії.Як не як клоун.А саме гірше що він сам цього не розуміє що він клоун а не презедент.
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09.02.2022 14:38 Ответить
ну тож маски их сразу продали по 50 грн за штуку через аптеки массажиста, а оружие пусть месяцок полежит, потом в Африку продадим, помните как сомалийские пираты захватили судёнышко с танками - пушками? и шо верещали с трибуны ВР то не наше
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09.02.2022 15:22 Ответить
Дяка Британцям і США!
Їх підтримка дуже важлива для нас.
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09.02.2022 14:12 Ответить
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09.02.2022 14:13 Ответить
А обов'язково треба розказати яка, скільки і куди?
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09.02.2022 14:20 Ответить
Щоб "миротворці" знали які "плюшки" їх чекатимуть на лісовій дорозі Полісся і не надіялися на "переможний марш в похідних колонах"!
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09.02.2022 14:26 Ответить
Щоб знали та підготувались?
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09.02.2022 14:36 Ответить
Як? "Мангали" приварять над головами? Той хто боїться - наполовину переможений! А практично - будуть пускать попереду колон саперів А в цьому випадку швидкість руху падає - цілиться з гранатометів у борти зручніше!
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09.02.2022 14:41 Ответить
кацапам не обязательно знать даже когда.
когда самолет вылетает и когда время посадки. от греха подальше,ил 76 бн76777 в Луганском аэропорту,как то покоя не дает.
учитывая количество ваты завербованной,да и граница со стороны Беларуси проходной двор не мешало бы периметр аэропорта перед посадкой оцеплять с чщательной проверкой на наличие ДРГ,особенно когда будут везти Стингеры.
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09.02.2022 21:09 Ответить
Респект настоящим союзникам !
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09.02.2022 14:20 Ответить
Відчуваю, як скрегоче щелепами та б'ється головою о стінки
, в бункері **********.
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09.02.2022 14:22 Ответить
респект британцям.
мовчали, мовчали,
а заговорили так що аж путін всрався.
і головне, зненацька. ні договорів, ні документів, ніхрена.
взяли та зробили.
В Україні так робиться тільки дорога і призначення на посади.
бо народу, лише бюрократія, корупція та безпрєдєл.
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09.02.2022 14:22 Ответить
да,их борт был первым - такое не забывается..
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09.02.2022 14:26 Ответить
ДЯКУЮ ! Боже бережи Королеву !
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09.02.2022 14:23 Ответить
Таке нагнітання мені до вподоби. Файна жінка ця Королева.))
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09.02.2022 14:25 Ответить
У тої "королеви" на голові - "солом"яна стріха після буревію" І "сталеві яйця"!!!
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09.02.2022 14:27 Ответить
Нам би таку.)))
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09.02.2022 14:31 Ответить
Вирішили люди помінять своє життя і дістаться раю. Вибрали поводиря. Той каже:
- Щоб потрапить до раю , треба його заслужить! Треба через "чистилище" пройти - війну!
Погодилися. Ідуть рік два. На п"ятий рік "втомилися", стали бурчать. Вирішили помінять "поводиря" на того, що обіцяв "рай" уже "завтра". . Ідуть рік, другий, а раю все немає! Навпаки - ще гірше стає!!!
Питають поводиря нового:
- Де ж рай?!!!
- Завтра!
- А сьогодні що?!
Старий поводир гірко сміється:
- А сьогодні у вас - "дорога до пекла"!!!
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09.02.2022 14:37 Ответить
З тим старим кучерявим поводирем українці би дійшли до раю без сумніву,але далеко не всі . Рай був би лише для обраного свинарчукового кодла . А плебсу - безвіз і Томос ,най тішаться ...
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09.02.2022 14:46 Ответить
Без зеленого лайномета тут жодна тусовка не проходить.
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09.02.2022 14:49 Ответить
Британія надала зброю зеленим лайнометам ,а от соєвим пуцреотам не надала свого часу .
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09.02.2022 14:53 Ответить

А що ще "озброєний Британією" зелений лайномет може відповісти?
Може й сонце сходить завдяки зеленим лайнометам?
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09.02.2022 14:58 Ответить
Звісно ,що ні . І сонце сходить ,і пташки цвірінькають ,і корови отелюються лише завдяки Петру Олексійовичу .
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09.02.2022 15:17 Ответить
То й добре. Хоч щось у світі не завдяки зеленим лайнометам відбувається.
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09.02.2022 15:22 Ответить
Уже ми не дізнаємося куди б дійшли, натомість точно знаємо куди прийшли. Насолоджуйтесь
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09.02.2022 14:55 Ответить
"Харіб Да" заткнись! А то у тебе з рота лайном смердить!
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09.02.2022 14:57 Ответить
Бомбануло від правди ? Ну то звикай . Свої соєві казочки можеш поширювати лише у своїй секті .
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09.02.2022 15:15 Ответить
Яр Холодний: і дійсно,зовнішність людини настільки оманлива... Дивлячись,як він їде на роботу на велосипеді і звернувши увагу на його "солом'яну стріху після буревію" в жодному разі не міг би собі уявити,що то за чолов'яга! Чьорчіль N 2.
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09.02.2022 14:41 Ответить
Под виде нужно писать: Шмаркле и его лохо-торату смотреть не рекомендуется. От ТАКОГО у них корчи и пучит...
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09.02.2022 14:30 Ответить
для територіальної оборони прилетіли кулемети, грнатомети і набої для них. паРаша, велком, чекаємо.
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09.02.2022 14:33 Ответить
спасибо, за каждый килограмм многотонного груза !
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09.02.2022 14:33 Ответить
God save the Queen!
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09.02.2022 14:35 Ответить
За Петра такого не було ... То є Зрада .
..
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09.02.2022 14:39 Ответить
Знаєте, і при Путіну такого не було, стало вже після )(уйла!
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09.02.2022 14:45 Ответить
***** з 2014 року ***** . І що далі ? Чому британці не давали зброю тоді ,а зараз дають ?
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09.02.2022 14:47 Ответить
Тому що бачать що завдяки таким "гімнометам" як ти придурки що "втомилися від війни" замість "сторожового пса" вибрали "циркову болонку" а вона від кожного різкого звуку сциться !
Зброю дають не "ЗЕдебілам" а народу України!
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09.02.2022 15:01 Ответить
Чому не давали зброю кучерявому "сторожевому псу"? Він тоді був не з народом України ,а проти нього ?
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09.02.2022 15:21 Ответить
Спершу потрібно було вийти із ЄС щоб вирішувати питання самостійно, а не питати згоди якихось "членів".
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09.02.2022 15:29 Ответить
Телепню! При "сторожовому псі" в Україні робили зброю А зараз садять мільярд дерев будують "університети майбутнього " по "буковелях" шастають і відосіки знімають
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09.02.2022 16:15 Ответить
Знову облітали територію Німеччини?
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09.02.2022 14:42 Ответить
Маю запитання. До чого ці God save the Queen?

коли ж вже українці навчатимуться аналізувати ситуацію та розуміти кому саме треба дякувати за допомогу? Хоча це питання риторичне.
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09.02.2022 14:43 Ответить
потому, что гимн Великобритании начинается строчкой:

"Боже, храни нашу великодушную Королеву,"

и заканчивается словами:

"Боже, храни Королеву."
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09.02.2022 15:20 Ответить
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the Queen!

Я в курсі національного гімну Великобританії, але яке відношення має гімн до даної ситуації з постачанням зброїякщо чинна королева і її синок Чарльз ті ще ватники або вже в будь-якому разі пристрасні любителі кацапського бабла?
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09.02.2022 16:13 Ответить
так прийнято. Британці шанують традиції і ми солідарні з ними. Дякуючи королеві, ми дякуємо Британській Короні, тобто Великобританії.
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09.02.2022 21:04 Ответить
Важливо не забувати дякувати Парламенту, який безпосередньо сприяє Україні.
оскільки в UK здоровий прагматизм вже давно переміг і обиватель змінив олдскульне ставлення до Британського Двору на тлі скандалів, які оточують це сімейство.

Британці формують нову традицію називати речі своїми іменами.
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10.02.2022 01:02 Ответить
Чим більше зброї, тим більше російських окупантів загине
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09.02.2022 14:54 Ответить
тільки не кажіть що брити своїми літаками із зброєю нагнітають панику -
на мене вони нагнітають спокій

Боже бережи Королеву !
Щира подяка братньому британському народу !
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09.02.2022 15:02 Ответить
Что за бред в комментариях? Причём тут королева? Вы вообще в курсе, что в Великобритании есть парламент с премьер-министром и это они принимали решение о поставках оружия Украине?
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09.02.2022 15:03 Ответить
оно то так... но они все подданые ЕЕ Величества.
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09.02.2022 15:13 Ответить
а, вы в курсе, что несмотря, на конституционную монархию в Великобритании гимн страны начинается со строчек:

"Боже, храни нашу великодушную Королеву,
Да здравствует наша благородная Королева,
Боже, храни Королеву.
Дай ей ратных побед,
Счастья и славы,
И долгого царствования над нами,
Боже, храни Королеву."

и заканчивается словами:

"Боже, храни Королеву."
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09.02.2022 15:17 Ответить
Какая разница какой гимн в Великобритании? Вам не смешно такую наркоманию писать? У них свой парламент и свой премьер-министр, которые принимают государственные решения, в том числе о поставках оружия в Украину.
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09.02.2022 15:28 Ответить
Украине очень не повезло с президентами, особенно с первым. Имея третий ядерный потенциал , многочисленную и хорошо вооруженную армию , авиацию и флот , при не большом даже желании и умении отстаивать интересы - мы были бы другой страной. Он тупо отдал все России бесплатно , всем все отдал даром все разрушил лет на сто. Не получив ни копейки компенсации ( кроме склада токсичнейшего ракетного топлива в Павлограде) он нас уничтожил. По другому - Россия боялась бы даже произносить слово Украина , без заикания и пердежа. Мой народ глупый и доверчивый , но он мой - этого преступника , коммунистического недоноска , ,, брата,, Сталина и Берии приглашают на ТВ в качестве эксперта. Нужно всегда помнить наших предков - ,, хороший коммунист - мертвый коммунист,
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09.02.2022 15:05 Ответить
Друг познается в беде.
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09.02.2022 15:10 Ответить
Сегодня только хорошие новости:
Лидер https://lenta.ru/tags/organizations/ldpr/ ЛДПР https://lenta.ru/tags/persons/zhirinovskiy-vladimir/ Владимир Жириновский госпитализирован в московскую ЦКБ. По https://lenta.ru/news/2022/02/09/gosp/ данным СМИ, политик заразился коронавирусом, у него поражено 50-75 процентов легких.
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09.02.2022 15:15 Ответить
дай Бог, щоб цифра дотягла до 100%.....
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09.02.2022 15:17 Ответить
Хочу посцять на його могилу...
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09.02.2022 16:08 Ответить
God save the Queen!
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09.02.2022 16:03 Ответить
Оператору конечно морду нужно побить. Зачем так камерой чужим людям притом военным в лицо лезть.
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09.02.2022 16:08 Ответить
Может не надо это поставки афишировать в СМИ.
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09.02.2022 17:33 Ответить
Какой красивый самолет! Чаще бы такие прилетали!
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09.02.2022 20:27 Ответить
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09.02.2022 22:08 Ответить
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
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10.02.2022 15:22 Ответить
 
 