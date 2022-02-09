До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. ВIДЕО

До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Включення з аеропорту з таким заголовком веде агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Яка саме допомога прибула поки що невідомо. З коментарів українських військових, які чутно на трансляції, випливає, що поставка призначена для загонів територіальної оборони.

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Офіційного повідомлення української чи британської влади наразі немає. Проте 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується "скоро".