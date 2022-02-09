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До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. ВIДЕО
До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.
Включення з аеропорту з таким заголовком веде агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t— Reuters (@Reuters) February 9, 2022
Яка саме допомога прибула поки що невідомо. З коментарів українських військових, які чутно на трансляції, випливає, що поставка призначена для загонів територіальної оборони.
Офіційного повідомлення української чи британської влади наразі немає. Проте 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується "скоро".
Топ коментарі
+58 Super Gut
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+54 Kucher
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+42 18c49ed2
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когда самолет вылетает и когда время посадки. от греха подальше,ил 76 бн76777 в Луганском аэропорту,как то покоя не дает.
учитывая количество ваты завербованной,да и граница со стороны Беларуси проходной двор не мешало бы периметр аэропорта перед посадкой оцеплять с чщательной проверкой на наличие ДРГ,особенно когда будут везти Стингеры.
, в бункері **********.
мовчали, мовчали,
а заговорили так що аж путін всрався.
і головне, зненацька. ні договорів, ні документів, ніхрена.
взяли та зробили.
В Україні так робиться тільки дорога і призначення на посади.
бо народу, лише бюрократія, корупція та безпрєдєл.
- Щоб потрапить до раю , треба його заслужить! Треба через "чистилище" пройти - війну!
Погодилися. Ідуть рік два. На п"ятий рік "втомилися", стали бурчать. Вирішили помінять "поводиря" на того, що обіцяв "рай" уже "завтра". . Ідуть рік, другий, а раю все немає! Навпаки - ще гірше стає!!!
Питають поводиря нового:
- Де ж рай?!!!
- Завтра!
- А сьогодні що?!
Старий поводир гірко сміється:
- А сьогодні у вас - "дорога до пекла"!!!
А що ще "озброєний Британією" зелений лайномет може відповісти?
Може й сонце сходить завдяки зеленим лайнометам?
..
Зброю дають не "ЗЕдебілам" а народу України!
коли ж вже українці навчатимуться аналізувати ситуацію та розуміти кому саме треба дякувати за допомогу? Хоча це питання риторичне.
"Боже, храни нашу великодушную Королеву,"
и заканчивается словами:
"Боже, храни Королеву."
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the Queen!
Я в курсі національного гімну Великобританії, але яке відношення має гімн до даної ситуації з постачанням зброїякщо чинна королева і її синок Чарльз ті ще ватники або вже в будь-якому разі пристрасні любителі кацапського бабла?
оскільки в UK здоровий прагматизм вже давно переміг і обиватель змінив олдскульне ставлення до Британського Двору на тлі скандалів, які оточують це сімейство.
Британці формують нову традицію називати речі своїми іменами.
на мене вони нагнітають спокій
Боже бережи Королеву !
Щира подяка братньому британському народу !
"Боже, храни нашу великодушную Королеву,
Да здравствует наша благородная Королева,
Боже, храни Королеву.
Дай ей ратных побед,
Счастья и славы,
И долгого царствования над нами,
Боже, храни Королеву."
и заканчивается словами:
"Боже, храни Королеву."
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