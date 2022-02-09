Україна вже отримала від партнерів військової допомоги на $1,5 млрд, - Шмигаль
Міжнародні партнери на сьогодні вже надали Україні військово-оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд дол.
Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна сьогодні відчуває найвищий рівень підтримки в політичній, безпековій та економічній сферах. Ми цінуємо це і надзвичайно вдячні за надання Україні фінансової, оборонної підтримки, за непохитну позицію щодо відстоювання суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Наші партнери вже спрямували в Україну військово-оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд дол. США. Ще цілий ряд країн розглядають можливість надання військової та фінансової допомоги Україні", – повідомив Шмигаль.
Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам від імені уряду України за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави.
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хорошо бы узнать, чем занимается собственно сам шмыгаль, кроме подсчета подарков