УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7404 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 291 23

Україна вже отримала від партнерів військової допомоги на $1,5 млрд, - Шмигаль

Україна вже отримала від партнерів військової допомоги на $1,5 млрд, - Шмигаль

Міжнародні партнери на сьогодні вже надали Україні військово-оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд дол.

Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна сьогодні відчуває найвищий рівень підтримки в політичній, безпековій та економічній сферах. Ми цінуємо це і надзвичайно вдячні за надання Україні фінансової, оборонної підтримки, за непохитну позицію щодо відстоювання суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Наші партнери вже спрямували в Україну військово-оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд дол. США. Ще цілий ряд країн розглядають можливість надання військової та фінансової допомоги Україні", – повідомив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти РФ на морі

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам від імені уряду України за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави.

Автор: 

зброя (7566) Шмигаль Денис (4672)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А собственная власть когда армией займется и даст денег вместо воровать на "большой афере"? Или свой карман важнее?
показати весь коментар
09.02.2022 13:47 Відповісти
+7
Заканчивался третий год правления твари из квартала95, а для ВСУ не было куплено ниодной каски, ни одного броника. А все потому что страной правит - кацапский калаборант!
показати весь коментар
09.02.2022 13:49 Відповісти
+5
а вы зеленые ублюдки смартфоны за 1млрд покупаете
показати весь коментар
09.02.2022 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А собственная власть когда армией займется и даст денег вместо воровать на "большой афере"? Или свой карман важнее?
показати весь коментар
09.02.2022 13:47 Відповісти
а вы зеленые ублюдки смартфоны за 1млрд покупаете
показати весь коментар
09.02.2022 13:49 Відповісти
Главный лозунг в действии

показати весь коментар
09.02.2022 13:51 Відповісти
а может, Германия не даёт нам оружие потому, что Зеленский - еврей? Если так, то это попахивает национал-социализмом...
показати весь коментар
09.02.2022 13:54 Відповісти
Заканчивался третий год правления твари из квартала95, а для ВСУ не было куплено ниодной каски, ни одного броника. А все потому что страной правит - кацапский калаборант!
показати весь коментар
09.02.2022 13:49 Відповісти
Как интересно сочетаются две взаимно противоречащие теории о том, что Порошенко "поднял армию с нуля", и то что после него в армии нет даже касок и бронежилетов и надо их срочно покупать.
показати весь коментар
09.02.2022 13:54 Відповісти
Срок службы обмундирования, каски и броника в условиях передка?
показати весь коментар
09.02.2022 14:05 Відповісти
Та да. И "Нептуны"сейчас нужны как воздух. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике.
показати весь коментар
09.02.2022 14:03 Відповісти
вернем гладковского и остальных дружков с армейки?)))
показати весь коментар
09.02.2022 15:06 Відповісти
шмыгаль для этого вообще ничего не сделал

хорошо бы узнать, чем занимается собственно сам шмыгаль, кроме подсчета подарков
показати весь коментар
09.02.2022 13:51 Відповісти
А що було б якби на місці шмигалі була б якась тумбочка?
показати весь коментар
09.02.2022 14:10 Відповісти
там бы точно - надежнее было бы
показати весь коментар
09.02.2022 14:13 Відповісти
Шмигаль, а ти що речник НАТО? Що сам зробив, які гроші довиділи на ВСУ хоча б?
показати весь коментар
09.02.2022 13:59 Відповісти
*А хорошо бы просто деньгами дали* - подумал шмыгаль. А то теперь думай, как эту военно-оборонную помощь в офшоры распиливать...
показати весь коментар
09.02.2022 14:08 Відповісти
Это где то прмимерно как *******.
показати весь коментар
09.02.2022 14:08 Відповісти
эхх... жалко - НЕ баблом получили... Ща бы стока влупили в Крадивнытыцьтво, что буряты на танках прослезились бы, пока ехали...
показати весь коментар
09.02.2022 14:12 Відповісти
Хотелось бы от этого шмыгалястого утырка еще и услышать, а на каких условиях мы получили эти 1.5 млрд. долларов военной помощи?
показати весь коментар
09.02.2022 14:52 Відповісти
открой словарь почитай что значит "помощь"
показати весь коментар
09.02.2022 15:07 Відповісти
Самый умный, или настолько умный, что даже получил лицензию на право давать советы?
показати весь коментар
09.02.2022 15:19 Відповісти
в кредит, платить надо будет
показати весь коментар
09.02.2022 15:51 Відповісти
І яку триває "опріходованіє" цієї допомоги? Чи брити і американці б'ють по тупих зелених мордах?
показати весь коментар
09.02.2022 16:03 Відповісти
добре.
показати весь коментар
10.02.2022 02:01 Відповісти
 
 