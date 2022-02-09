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Украина уже получила от партнеров военной помощи на $1,5 млрд, - Шмыгаль

Украина уже получила от партнеров военной помощи на $1,5 млрд, - Шмыгаль

Международные партнеры на сегодняшний день уже предоставили Украине военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд дол.

Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина сегодня чувствует самый высокий уровень поддержки в политической, сфере безопасности и экономической сфере. Мы ценим это и благодарны за предоставление Украине финансовой, оборонной поддержки, за непреклонную позицию по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Наши партнеры уже направили в Украину военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долл. США. Еще целый ряд стран рассматривают возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", – сообщил Шмигаль.

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Премьер-министр поблагодарил международных партнеров от имени правительства Украины за весомый вклад в усиление обороноспособности нашего государства.

Автор: 

оружие (10285) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+7
А собственная власть когда армией займется и даст денег вместо воровать на "большой афере"? Или свой карман важнее?
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09.02.2022 13:47 Ответить
+7
Заканчивался третий год правления твари из квартала95, а для ВСУ не было куплено ниодной каски, ни одного броника. А все потому что страной правит - кацапский калаборант!
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09.02.2022 13:49 Ответить
+5
а вы зеленые ублюдки смартфоны за 1млрд покупаете
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09.02.2022 13:49 Ответить
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А собственная власть когда армией займется и даст денег вместо воровать на "большой афере"? Или свой карман важнее?
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09.02.2022 13:47 Ответить
а вы зеленые ублюдки смартфоны за 1млрд покупаете
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09.02.2022 13:49 Ответить
Главный лозунг в действии

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09.02.2022 13:51 Ответить
а может, Германия не даёт нам оружие потому, что Зеленский - еврей? Если так, то это попахивает национал-социализмом...
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09.02.2022 13:54 Ответить
Заканчивался третий год правления твари из квартала95, а для ВСУ не было куплено ниодной каски, ни одного броника. А все потому что страной правит - кацапский калаборант!
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09.02.2022 13:49 Ответить
Как интересно сочетаются две взаимно противоречащие теории о том, что Порошенко "поднял армию с нуля", и то что после него в армии нет даже касок и бронежилетов и надо их срочно покупать.
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09.02.2022 13:54 Ответить
Срок службы обмундирования, каски и броника в условиях передка?
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09.02.2022 14:05 Ответить
Та да. И "Нептуны"сейчас нужны как воздух. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике.
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09.02.2022 14:03 Ответить
вернем гладковского и остальных дружков с армейки?)))
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09.02.2022 15:06 Ответить
шмыгаль для этого вообще ничего не сделал

хорошо бы узнать, чем занимается собственно сам шмыгаль, кроме подсчета подарков
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09.02.2022 13:51 Ответить
А що було б якби на місці шмигалі була б якась тумбочка?
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09.02.2022 14:10 Ответить
там бы точно - надежнее было бы
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09.02.2022 14:13 Ответить
Шмигаль, а ти що речник НАТО? Що сам зробив, які гроші довиділи на ВСУ хоча б?
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09.02.2022 13:59 Ответить
*А хорошо бы просто деньгами дали* - подумал шмыгаль. А то теперь думай, как эту военно-оборонную помощь в офшоры распиливать...
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09.02.2022 14:08 Ответить
Это где то прмимерно как *******.
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09.02.2022 14:08 Ответить
эхх... жалко - НЕ баблом получили... Ща бы стока влупили в Крадивнытыцьтво, что буряты на танках прослезились бы, пока ехали...
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09.02.2022 14:12 Ответить
Хотелось бы от этого шмыгалястого утырка еще и услышать, а на каких условиях мы получили эти 1.5 млрд. долларов военной помощи?
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09.02.2022 14:52 Ответить
открой словарь почитай что значит "помощь"
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09.02.2022 15:07 Ответить
Самый умный, или настолько умный, что даже получил лицензию на право давать советы?
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09.02.2022 15:19 Ответить
в кредит, платить надо будет
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09.02.2022 15:51 Ответить
І яку триває "опріходованіє" цієї допомоги? Чи брити і американці б'ють по тупих зелених мордах?
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09.02.2022 16:03 Ответить
добре.
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10.02.2022 02:01 Ответить
 
 