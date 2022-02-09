Украина уже получила от партнеров военной помощи на $1,5 млрд, - Шмыгаль

Международные партнеры на сегодняшний день уже предоставили Украине военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд дол.

Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина сегодня чувствует самый высокий уровень поддержки в политической, сфере безопасности и экономической сфере. Мы ценим это и благодарны за предоставление Украине финансовой, оборонной поддержки, за непреклонную позицию по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Наши партнеры уже направили в Украину военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долл. США. Еще целый ряд стран рассматривают возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", – сообщил Шмигаль.

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Премьер-министр поблагодарил международных партнеров от имени правительства Украины за весомый вклад в усиление обороноспособности нашего государства.