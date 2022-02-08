Украина получит от Великобритании ракеты, позволяющие противостоять РФ на море
Украина получит от Великобритании ракетные вооружения для кораблей. Они позволят противостоять России в Черном и Азовском морях.
Об этом в интервью "Радіо НВ" заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ.
Дипломат рассказал, что Украина и Великобритания уже подписали военные соглашения в 2 млрд долларов.
Пристайко уточнил, что соглашения предполагают реализацию четырех конкретных проектов. Один из них – сооружение в Шотландии двух кораблей, которые переоборудованы под нужды украинских военных. Кроме того, это постройка кораблей сначала на Британских, а затем на украинских верфях.
"И это ракетное вооружение. Впервые наши вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-то противопоставить России в Черном и Азовском морях", - сказал дипломат.
"Британия ищет друзей, и Украина на эту роль в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые тянет дружба с нашим государством, а это, прежде всего, противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", - отметил Пристайко.
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Єдине що може зараз зробити Великобританія - це розташувати свій флот в Середземному та Чорному морях.
Поки поставлять поки встановлять, та ще з Ослом в керівництві, який війну закінчив та закопує гроші в асфальт - буде вже пізно.
Просто наш Осел готує текст капітуляції, або вже Ермак йому написав.
Співпадіння..........????????! ДУМАЙТЕ.
2. Борюсік продовжує приємно мене дивувати.
І, звичайно, Боже, храни Королеву.
P.S. Може, ще б тут одному персонажу подзвонила ...
А тепер треба витрачати бюджетні кошти на закупівлю закордонних систем… і ще невідомо - що вони закуплять… якщо ті ракети, що на катерах, які закупаємо - то лише по рибацьких шхунах пуляти…
А за те, що у 2020 мали спустити на воду перший катер проекту «Веспа», під 8 «Нептунів»…
Все це зупинила бєніна макака, заглядаючи у дупу путєна та грабуючи бюджет на величному крадівництві…
"Перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів «Нептун» буде передано ВМС ЗС України до квітня 2022-го року.
Про це https://youtu.be/6HUcaF1EPOA сказав Командувач національним флотом в ефірі Телерадіостудії МО України «Бриз».
В другій половині січня 2022 року КБ «Луч» повідомило про початок виробництва другого серійного дивізіону берегових протикорабельних комплексів «Нептун»[14].
23 серпня 2020 року комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ[10].
У вересні 2020 року під час практичної фази стратегічних командно-штабних навчань https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F_2020 «Об'єднані зусилля - 2020» вперше брав участь підрозділ озброєний комплексом РК-360МЦ «Нептун».
13.12.2021
готове постачати ракетні
комплекси "Нептун" у війська.
ВІДЕО
20/06/2020 13:02
https://novynarnia.com/2020/06/20/neptun-ready/
Они "молот" ешё допиливают.
28/11/2019
Вы хоть полностью читаете матеряял,или то,что вам хочется.
ти відкрив посилання на статтю за листопад 2019, всередині статті за червень 2020…
а я спочатку навіть гадки не міг узяти - звідки ти ту цитату надибав???
13.12.2021
Пиши кац,пиши.
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Успеют ли поставить?
Интересно кто есть хозяином этой компании? Если зе что-то про пиарил, значит полный пипец. , с его фартом даже Эрдоган заболел после встречи
А те, що Британія підписала Будапештський меморандум, як один із гарантів територіальної цілісності України, британці пам'ятають? Їм нагадували?
Ми багато кому винні гроші, ми повинні проводити реформи. Але, що стосується нашої національної безпеки, територіальної цілісності, шляхів відстоювання суверенітету - це наша справа, абсолютне і безперечне право. І в цьому наші партнери повинні нам допомагати, бо це також і в їхніх інересах.