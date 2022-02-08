Украина получит от Великобритании ракеты, позволяющие противостоять РФ на море

Украина получит от Великобритании ракетные вооружения для кораблей. Они позволят противостоять России в Черном и Азовском морях.

Об этом в интервью "Радіо НВ" заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат рассказал, что Украина и Великобритания уже подписали военные соглашения в 2 млрд долларов.

Пристайко уточнил, что соглашения предполагают реализацию четырех конкретных проектов. Один из них – сооружение в Шотландии двух кораблей, которые переоборудованы под нужды украинских военных. Кроме того, это постройка кораблей сначала на Британских, а затем на украинских верфях.

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"И это ракетное вооружение. Впервые наши вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-то противопоставить России в Черном и Азовском морях", - сказал дипломат.

"Британия ищет друзей, и Украина на эту роль в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые тянет дружба с нашим государством, а это, прежде всего, противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", - отметил Пристайко.