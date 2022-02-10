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Росія не хоче нікому погрожувати, нам погрожують, - Лавров

Росія не хоче нікому погрожувати, нам погрожують, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у ході пресконференції за підсумками переговорів із британською колегою Елізабет Трасс, що країна не проявляє агресію щодо інших.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Ми не хочемо нікому погрожувати, ви подивіться на публічні заяви, жодного разу ніде погроз не прозвучало, погрожують нам", - розповів російський міністр.

До цього Лавров заявив, що Лондон та Москва по-різному трактують мінські угоди. За словами міністра, зустріч із Трасс була безпрецедентною.

Нагадаємо, 10 лютого до Москви прибула міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс для переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим щодо ситуації навколо України. Наступного дня також у російській столиці має відбутися зустріч міністра оборони Британії Бена Воллеса із головою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров про обговорення питання України з Трасс: "Розмова німого з глухим"

Лавров Сергій (1616) росія (66502) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+14
Я уже писал - давайте сделаем отдельную рубрику "Вести с дурдома" и там размещать весь бред от холуя, лаврова, жирика и прочих лишнехромосомных......
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10.02.2022 13:46 Відповісти
+13
Вам погрожують? Хто дозволив у Верховній Думі Россії у 2014 році ввід російських військ на територію України...???
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10.02.2022 13:49 Відповісти
+11
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10.02.2022 13:45 Відповісти
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10.02.2022 13:44 Відповісти
Бен даст расклады Кужугетычу по альтернативам попадания росиянцев в рай..
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10.02.2022 13:45 Відповісти
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10.02.2022 13:45 Відповісти
Даю ідею Європеям!
У всіх країнах Європи слід розпочати формування інтербригад! Зробити сайти, де б могли записатися охочі допомогти Україні у разі війни. Можна було б провести навіть якісь навчальні збори для них.
Захист України від Рахи таким чином став би чимось на кшталт захисту Відня від Османів.
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10.02.2022 13:46 Відповісти
Поїдуть вони воювати чи ні невідомо, але сам факт такого оголошення був би серйозним стримуючим фактором для кремляді.
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10.02.2022 13:47 Відповісти
Колишній президент Польши вже закликав так робити.
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10.02.2022 13:49 Відповісти
Ну то нехай починають!
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10.02.2022 13:51 Відповісти
То таке. А от кілька сотень відставників армій США та ВБ разом із системами ППО чи іншою високотехнологічною зброєю, яку вони можуть обслуговувати - оце так.
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10.02.2022 13:58 Відповісти
Я уже писал - давайте сделаем отдельную рубрику "Вести с дурдома" и там размещать весь бред от холуя, лаврова, жирика и прочих лишнехромосомных......
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10.02.2022 13:46 Відповісти
жирик фсе.... ни баец больше, добизделси.....
Лидер российской партии "ЛДПР" Владимир Жириновский был направлен в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, у него серьезное поражение легких.
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10.02.2022 14:28 Відповісти
короче, шо ни день то очередной пёрл руссо-фашисто...
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10.02.2022 13:46 Відповісти
терпи красавица -допистелась
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10.02.2022 13:47 Відповісти
не угрожают??)) та ваши депутаты госдуры постоянно на токшоу орут как разбомбят Киев, возьмут Украину за 4 дня))
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10.02.2022 13:47 Відповісти
Шизофренія - це важкий поліморфний розлад психіки, що супроводжується роздвоєнням інтелектуальної та емоційно-вольової функції. Такі люди не можуть адекватно сприймати реальність і мають патологічні поведінкові особливості, які не дозволяють жити нормальним життям.
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10.02.2022 13:47 Відповісти
"Поспели вишни у саду у дяди Вани! А мы с кошёлками гулять как-будто вышли!"
Більше сотні тисяч рил зі зброєю сидять четвертий місяць у палатках біля українського кордону - соплі морозять! Мабуть ******* прохолодну вологу погоду!
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10.02.2022 13:48 Відповісти
Может повыздыхають от насморка раньше ..
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10.02.2022 14:08 Відповісти
Ну так поступає ж інформація що не тільки санчастини в/ч забиті хворими але й місцеві лікувальні заклади Це інформація з Росії (Брат дружини живе у Волгограді Син - колишній офіцер російської армії (звільнився з початком війни) Його в/ч зараз на кордоні з Україною і він зрідка говорить з співслужбовцями колишніми по телефону)
А у товариша дружина - з Гродненщини Брат і сестра її там живуть Обоє працюють в системі охорони здоров"я Брат - лікар а сестра - фармацевт Так недавно казали що пройшла вказівка - резервувать частину ліжкомісць для потреб армії
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10.02.2022 14:18 Відповісти
Вам погрожують? Хто дозволив у Верховній Думі Россії у 2014 році ввід російських військ на територію України...???
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10.02.2022 13:49 Відповісти
Листаю книгу творчості Херлуфа Бідструпа (знаменитого датського художника-карикатуриста що малювать їх почав ще до початку ІІ Світової війни Особливо про діяльність Гітлера І - повна аналогія з сьогоднішнім днем! Тільки пику Гітлера і його прихвостнів замінить мордою Путіна і "кремлівських"!
"Плата за мир"
"Спокій і порядок"
"Гуманізм"
"Хоробрий страус"
І багато інших!
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10.02.2022 14:00 Відповісти
видимо хорошо Трасс лошадь по мордам отмудохала, до сих пор сеном икает
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10.02.2022 13:49 Відповісти
Кто? Куры из курятника? Тебе ж уже объяснили в белом доме на что это похоже
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10.02.2022 13:51 Відповісти
Ага, всі погрожують: Грузія, Молдова, Україна
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10.02.2022 13:51 Відповісти
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10.02.2022 13:51 Відповісти
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10.02.2022 13:53 Відповісти
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10.02.2022 13:54 Відповісти
ГОВОРИТ: ХЙЛО ТЫ ВОВКА ХЙЛО !)
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10.02.2022 13:55 Відповісти
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10.02.2022 13:55 Відповісти
Хаха это 100% правда 😂
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10.02.2022 14:17 Відповісти
це точно, хоча хто цих кончаних не посилає сьогодні, "красавіца доп добалакалась"
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11.02.2022 09:38 Відповісти
Гопники хреновы.
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10.02.2022 13:59 Відповісти
Интересно, как бы они восприняли, если зайти в гос думу с гранатой, выдернуть чеку, выйти на требуну и попросить изменить и конституцию? Это ведь не угроза!!! Это принуждение!!!! Вот и рашка ни кому не угрожая своими войсками и бомбами пытается принуждать Украину к выполнению маразматических имперских планов Пут
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10.02.2022 14:01 Відповісти
Бедненькие какие, страшно как вам. )) что аж 120 тыс своих войск нагнали к украинским границам. ну так вам не только Украина угрожает, Прибалтийские страны тоже. Особенно такой монстр геополитики как Эстония. там и до Питера совсем недалеко. )
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10.02.2022 14:01 Відповісти
значить, превентивним ядерним ударом не погрожують... і вичитувати власну військову доктрину в коня педального відмовляються.
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10.02.2022 14:02 Відповісти
Конь в кожаном пальто и Членоликий с ядерным чемоданчиком ужОс как боятся Украины . .., Орда в опасности! Отступать некуда - позади Москва!!!
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10.02.2022 14:02 Відповісти
Терпи, кр... лошадь
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10.02.2022 14:05 Відповісти
цікаво, а чи було коли-небудь в історії таке, щоб одна країна воювала з іншою, не оголошуючі війну, а потім на весь світ вимагала від іншої сторони визнати що ніякої війни немає за допомогою погроз військовими діями?
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10.02.2022 14:08 Відповісти
Тобто то вас оточили і окупували ваші території,а ви не захоплювали какрбах,придністров"я,грузію,крим ,донбас ,і не стріляли казахів.Ви дуже пухнасті і дуже білі в своїй гарячці.
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10.02.2022 14:09 Відповісти
Да ,так как вы чмошники то ВСЕ вам угрожают и вытирают об вас ноги..а что поделаешь ,сначала обманули дурачка на четыре пятачка а теперь ещё и угрожают ...
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10.02.2022 14:11 Відповісти
Якось дивно звучать слова, що Росія не хоче нікому погрожувати, нам погрожують. Росія вже напала на Україну, захопила частину її території, погрожує безпеці Епропі. Москва не дотримується будапештського меморандуму, де вона гарантувала безпеку Україні, міжнародного права, повинна звільнити всі окуповані території України, Грузії, Молдови, зменшити свої військові сили, проводить політику миру. А поки цього всього немає, тому потрібно допомогти Україні, потрібно захистити Європу, потрібно не чикати, а вводити нові і нові санкції до повного знищення Росії як держави.
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10.02.2022 14:11 Відповісти
Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." Михаил Булгаков
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10.02.2022 14:16 Відповісти
Злодій обурений що йому погрожують дати по руках при крадіжці.
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10.02.2022 14:47 Відповісти
Лживая скотина!
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10.02.2022 14:48 Відповісти
Понятно , что леди Трасс прямо в морду Лошади заявила , что РФ - сторона конфликта на востоке Украиньі , со всеми вьітекающими последствиями в реализации Минских соглашений . В Кремле паника...
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10.02.2022 15:00 Відповісти
Якою треба цинічною паскудою бути що б нести цю маячню ,ви імперія зла і загроза для світу.
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10.02.2022 15:16 Відповісти
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10.02.2022 15:35 Відповісти
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10.02.2022 15:37 Відповісти
Ми не хочемо нікому погрожувати, ви подивіться на публічні заяви, жодного разу ніде погроз не прозвучало, погрожують нам", - розповів російський міністр. 1000 раз переконує це свідчення на рашистську підлість і брехню.Рашистськими заявами під Хельсінським актом,Будапештським меморандумом ,та навіть указом совка про передачу Криму Україні рашист наклав кучу лайна ,а окупацією Грузії і України,свою лицемірну брехню рашист підписує кровью і десятками тисяч вбитих,покалічених,поранених.
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10.02.2022 15:55 Відповісти
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10.02.2022 20:53 Відповісти
 
 