Росія не хоче нікому погрожувати, нам погрожують, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у ході пресконференції за підсумками переговорів із британською колегою Елізабет Трасс, що країна не проявляє агресію щодо інших.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Ми не хочемо нікому погрожувати, ви подивіться на публічні заяви, жодного разу ніде погроз не прозвучало, погрожують нам", - розповів російський міністр.

До цього Лавров заявив, що Лондон та Москва по-різному трактують мінські угоди. За словами міністра, зустріч із Трасс була безпрецедентною.

Нагадаємо, 10 лютого до Москви прибула міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс для переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим щодо ситуації навколо України. Наступного дня також у російській столиці має відбутися зустріч міністра оборони Британії Бена Воллеса із головою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

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