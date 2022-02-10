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Литва допомагатиме Україні у впровадженні євроінтеграційних реформ, - прем'єрка Шимоніте

Литва допомагатиме Україні у впровадженні євроінтеграційних реформ, - прем'єрка Шимоніте

Литва продовжить технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо тих, які наближають Україну до Європейського Союзу.

Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, яка перебуває із офіційним візитом у Києві, інфоромує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжимо нашу технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо пов'язаних із реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і які наближають Україну до ЄС. Із Денисом ( Шмигалем. - Ред.) ми обговорили прогрес і виклики на шляху реформ України", - зазначила Шимоніте.

Вона додала, що вітає прихильність уряду України продовжувати проведення необхідних реформ, особливо тих, які посилюють верховенство права і спрямовані на боротьбу з корупцією.

"Це необхідна умова стабільності, економічного зростання України та найкращого європейського життя для її народу. Успіх України - найкраща зброя проти агресії Росії", - зауважила Шимоніте.

Читайте також: Агресія РФ проти України призведе до великих санкцій, НАТО має протистояти "булінгу" з боку Кремля, - прем'єрка Литви Шимоніте

Автор: 

євроінтеграція (506) Литва (2469) Шмигаль Денис (4677)


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Литва будет первой из стран Балтии,которая примкнёт к блоку УПА..
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10.02.2022 13:56 Відповісти
На жаль, УПА ще не створено. На жаль.
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10.02.2022 14:01 Відповісти
у правительства Британии,Польши и народа Украины такое желание есть - и очень сильное..
когда придёт время - создадут так же неожиданно и быстро,как пришёл первый борт с оружием..
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10.02.2022 14:05 Відповісти
Тільки дрючка побільше візміть, будь ласка. Без нього пліснява, далі обіСцянок, не піде.
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10.02.2022 14:00 Відповісти
Це вже коли Кловуна приберемо і його ворюг з кварталу95.
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10.02.2022 14:18 Відповісти
 
 