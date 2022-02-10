Литва допомагатиме Україні у впровадженні євроінтеграційних реформ, - прем'єрка Шимоніте

Литва продовжить технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо тих, які наближають Україну до Європейського Союзу.

Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, яка перебуває із офіційним візитом у Києві, інфоромує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжимо нашу технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо пов'язаних із реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і які наближають Україну до ЄС. Із Денисом ( Шмигалем. - Ред.) ми обговорили прогрес і виклики на шляху реформ України", - зазначила Шимоніте.

Вона додала, що вітає прихильність уряду України продовжувати проведення необхідних реформ, особливо тих, які посилюють верховенство права і спрямовані на боротьбу з корупцією.

"Це необхідна умова стабільності, економічного зростання України та найкращого європейського життя для її народу. Успіх України - найкраща зброя проти агресії Росії", - зауважила Шимоніте.

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