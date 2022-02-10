Ще 8 суден із вугіллям прибудуть до України в лютому-березні, - Галущенко
В лютому-березні до України прибудуть додатково ще вісім суден з імпортним вугіллям.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"У лютому-березні ще додатково планується вісім суден з вугіллям, які сумарно привезуть близько 700 тис. тонн", - зазначив він.
Галущенко повідомив, що наразі на складах – 841 тис. тонн, що дозволяє абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон.
Топ коментарі
+1 Сергей Кондратьєв
показати весь коментар10.02.2022 14:30 Відповісти Посилання
+1 Bad Robot
показати весь коментар10.02.2022 14:38 Відповісти Посилання
+1 Андрій Жагун #497899
показати весь коментар10.02.2022 15:27 Відповісти Посилання
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если мыши не съели, то спокойно ... канешна ..
Є багато сотрів вугялля, і всі вони мають різну зольність у якогось 3% у якогось 5, є буре вугілля, у якого зольність до 15%, у них різні особливості горіння (наприклад газове спершу горить дуже сильно, а потім ледь жевріє), тому електростанції заточують під певний сорт, щоб досягти максимально ефективного його спалення, конструюють спеціальні системи подачі, якусь частину подають шматочками, щось вдувають у вигляді пилу.
Але все це дуже складно, простіше роздерти тільняшку на грудях та волати: "ЗРАДААААА!"