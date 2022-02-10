Ще 8 суден із вугіллям прибудуть до України в лютому-березні, - Галущенко

В лютому-березні до України прибудуть додатково ще вісім суден з імпортним вугіллям.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У лютому-березні ще додатково планується вісім суден з вугіллям, які сумарно привезуть близько 700 тис. тонн", - зазначив він.

Галущенко повідомив, що наразі на складах – 841 тис. тонн, що дозволяє абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон.

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