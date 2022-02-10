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Новини
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Ще 8 суден із вугіллям прибудуть до України в лютому-березні, - Галущенко

Ще 8 суден із вугіллям прибудуть до України в лютому-березні, - Галущенко

В лютому-березні до України прибудуть додатково ще вісім суден з імпортним вугіллям.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У лютому-березні ще додатково планується вісім суден з вугіллям, які сумарно привезуть близько 700 тис. тонн", - зазначив він.

Галущенко повідомив, що наразі на складах – 841 тис. тонн, що дозволяє абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон.

Також читайте: ДТЕК Ахметова поставив в Україну чергову партію вугілля з Колумбії

Автор: 

вугілля (2480) Галущенко Герман (545)


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Топ коментарі
+1
Вообще то это позорище.. покупать уголь это писец..а где Красноармейская? Где Южнодонбасские аж три штуки, Краснолиманская?. Ну откройте еще пару- тройку лав, окупится же..не, дешевле у америкосов купить..ну дешевле, это да..тогда позакрывайте нах эти шахты..дорогой у нас уголь, залегает глубоко..ну какое то решение принимать надо..а это латание дыр называется
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10.02.2022 14:30 Відповісти
+1
Галущенко повідомив, що наразі на складах - 841 тис. тонн, що дозволяє абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон.

если мыши не съели, то спокойно ... канешна ..
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10.02.2022 14:38 Відповісти
+1
Зараз уже горить, бо за кілька років реконструювали системи золовидалення на електростанціях. Електростанція не піч, де можна кочергою пошарудіти, там згорають сотні тон на добу і якщо у донецького антрациту найнижча зольність у світі, 0,5-1%, то у вугілляя з ПАР - 8-10%. Спаливши 1000т такого вугілля отримаєш 100т золи, куди її подіти, як витягти з топок, якщо система золовидалення розрахована на те, що після спалення 1000т буде 5-10т золи та шлаку?
Є багато сотрів вугялля, і всі вони мають різну зольність у якогось 3% у якогось 5, є буре вугілля, у якого зольність до 15%, у них різні особливості горіння (наприклад газове спершу горить дуже сильно, а потім ледь жевріє), тому електростанції заточують під певний сорт, щоб досягти максимально ефективного його спалення, конструюють спеціальні системи подачі, якусь частину подають шматочками, щось вдувають у вигляді пилу.
Але все це дуже складно, простіше роздерти тільняшку на грудях та волати: "ЗРАДААААА!"
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10.02.2022 15:27 Відповісти
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Вчасно араби купили вугільний термінал в порту Південний. Такий потік пішов через нього
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10.02.2022 14:25 Відповісти
Вообще то это позорище.. покупать уголь это писец..а где Красноармейская? Где Южнодонбасские аж три штуки, Краснолиманская?. Ну откройте еще пару- тройку лав, окупится же..не, дешевле у америкосов купить..ну дешевле, это да..тогда позакрывайте нах эти шахты..дорогой у нас уголь, залегает глубоко..ну какое то решение принимать надо..а это латание дыр называется
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10.02.2022 14:30 Відповісти
Барыги .. аппшоры ..
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10.02.2022 14:37 Відповісти
Галущенко повідомив, що наразі на складах - 841 тис. тонн, що дозволяє абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон.

если мыши не съели, то спокойно ... канешна ..
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10.02.2022 14:38 Відповісти
От бачите, куме, імпортне вугілля, як виявляється, теж горить )))
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10.02.2022 14:58 Відповісти
Зараз уже горить, бо за кілька років реконструювали системи золовидалення на електростанціях. Електростанція не піч, де можна кочергою пошарудіти, там згорають сотні тон на добу і якщо у донецького антрациту найнижча зольність у світі, 0,5-1%, то у вугілляя з ПАР - 8-10%. Спаливши 1000т такого вугілля отримаєш 100т золи, куди її подіти, як витягти з топок, якщо система золовидалення розрахована на те, що після спалення 1000т буде 5-10т золи та шлаку?
Є багато сотрів вугялля, і всі вони мають різну зольність у якогось 3% у якогось 5, є буре вугілля, у якого зольність до 15%, у них різні особливості горіння (наприклад газове спершу горить дуже сильно, а потім ледь жевріє), тому електростанції заточують під певний сорт, щоб досягти максимально ефективного його спалення, конструюють спеціальні системи подачі, якусь частину подають шматочками, щось вдувають у вигляді пилу.
Але все це дуже складно, простіше роздерти тільняшку на грудях та волати: "ЗРАДААААА!"
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10.02.2022 15:27 Відповісти
Ти диви куме, аж вісім років реконструювали ті системи золовидалення )
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10.02.2022 15:38 Відповісти
Кваліфікований коментар дописувача викликає повагу і видає в ньому антипопуліста.
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10.02.2022 16:06 Відповісти
Ахметка развил деятельность, когда зима уже почти кончилась.
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10.02.2022 16:28 Відповісти
а вони прийдуть
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10.02.2022 21:28 Відповісти
 
 