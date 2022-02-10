За перший тиждень лютого Україна вдвічі зменшила споживання газу, - Галущенко
Україна за перший тиждень лютого спожила вдвічі менше газу, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
"Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення споживання газу", - сказав він.
Міністр зазначив, що за перший тиждень лютого Україна спожила приблизно 350 млн куб.м газу, що майже в два рази менше в порівнянні з попереднім роком.
Топ коментарі
+7 Чайка Київ
показати весь коментар10.02.2022 14:47 Відповісти Посилання
+7 Дмитрий Капитун
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+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.02.2022 14:43 Відповісти Посилання
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Нема в зебілів наступного.... Мені здається ( "здається" --- це щоб не загребли за заклики до заворушень та т.п. ) Так от: половина України з задоволенням накинула б на шиї зе-шобли краватку з мотузки , але--- ***** ж нападе! І це тільки стримує....А якщо Ублюдостан піде в наступ --- ніякого стримування вже не буде --- все одно ж напав! Думаю, половина України спочатку побіжить ловити зе-шоблу, а потім вже на фронт...
Якщо ж кремлівський "фраер сдаст назад", та відведе військо... ще з більшим задоволенням, радісно, з піснями, з гопаком будуть розвішувати на ліхтарях гірлянди!))
Зауважте, ще раз: Я до цього не закликаю, просто прогноз: шляхи два, а кінець --- один!
- Что там у нас с потреблением газа?
- В 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года
- О, прикольно! Пойду на брифинге объявлю.
С таким же успехом мог температуру сравнить с прошлым годом. Или рассказать, например, что бензин подорожал.
Серьезный, видать, специалист. Сразу видно - профессионал. Одно слово - министр клоунского кабмина.
наверное сидит в подвале и на улицу не выходит.
если 3 недели будет -15-20, нам кизда.....
вырулить поможет разве что ахметов.
зеленоя,уе..ищная шобла не сделает ничего.
от слова совсем
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ!
Та напишіть же "сарказм", бо почнуть лупити з рогаток з обох боків!))
Це яким тепловим графіком пряцюємо? Мінімальний +70-42,5С ,
а цей ?