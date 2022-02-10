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За перший тиждень лютого Україна вдвічі зменшила споживання газу, - Галущенко

За перший тиждень лютого Україна вдвічі зменшила споживання газу, - Галущенко

Україна за перший тиждень лютого спожила вдвічі менше газу, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

"Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення споживання газу", - сказав він.

Міністр зазначив, що за перший тиждень лютого Україна спожила приблизно 350 млн куб.м газу, що майже в два рази менше в порівнянні з попереднім роком.

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Автор: 

газ (10532) Галущенко Герман (545)


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Топ коментарі
+7
У Києві +6.
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10.02.2022 14:47 Відповісти
+7
І нічого, що на Київщині +6, а рік тому було -15...
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10.02.2022 14:49 Відповісти
+5
Прикрутили? Дорого да? Лишь бы не Барыга? ага
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10.02.2022 14:43 Відповісти
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Прикрутили? Дорого да? Лишь бы не Барыга? ага
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10.02.2022 14:43 Відповісти
Так, ще позавчора прикрутив, бо занадто жарко в оселі Але я за блазня і ЗЕбілів не голосував, навпаки, я б їх душив власноруч
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10.02.2022 14:55 Відповісти
Ти точно якесь дурнувате.
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10.02.2022 15:18 Відповісти
передайте Ильичу, жить мы можем без газу!
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10.02.2022 14:44 Відповісти
Тепло. И горячую воду отключили...
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10.02.2022 14:45 Відповісти
Везет зебилу с погодой, что тепло...
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10.02.2022 14:46 Відповісти
Цього року пощастило. А як щодо наступного ?
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10.02.2022 14:49 Відповісти
Та когда это будет
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10.02.2022 14:49 Відповісти
Наступного???

Нема в зебілів наступного.... Мені здається ( "здається" --- це щоб не загребли за заклики до заворушень та т.п. ) Так от: половина України з задоволенням накинула б на шиї зе-шобли краватку з мотузки , але--- ***** ж нападе! І це тільки стримує....А якщо Ублюдостан піде в наступ --- ніякого стримування вже не буде --- все одно ж напав! Думаю, половина України спочатку побіжить ловити зе-шоблу, а потім вже на фронт...

Якщо ж кремлівський "фраер сдаст назад", та відведе військо... ще з більшим задоволенням, радісно, з піснями, з гопаком будуть розвішувати на ліхтарях гірлянди!))

Зауважте, ще раз: Я до цього не закликаю, просто прогноз: шляхи два, а кінець --- один!
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10.02.2022 15:29 Відповісти
У Києві +6.
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10.02.2022 14:47 Відповісти
І нічого, що на Київщині +6, а рік тому було -15...
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10.02.2022 14:49 Відповісти
Не травмируй неокрепшую психику чиновников с миллионными зарплатами, они не в курсе что температура на улице каким то странным образом влияет на расход газа для обогрева жилища.
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10.02.2022 15:30 Відповісти
Вони як раз в курсі, бо іноді (ну ладно, завжди) коливання температури безпосередньо впливають на "маленькі" бонуси до їх скромних мільйонних зарплат.
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10.02.2022 16:39 Відповісти
напевно тому що тепліще стало- чи може це заслуга недолугої влади?
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10.02.2022 14:51 Відповісти
Дивовижна погода і ще дивовижніший проноз - Боженька любить нас!?

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10.02.2022 14:58 Відповісти
Прикольный у нас министр энергетики.
- Что там у нас с потреблением газа?
- В 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года
- О, прикольно! Пойду на брифинге объявлю.

С таким же успехом мог температуру сравнить с прошлым годом. Или рассказать, например, что бензин подорожал.

Серьезный, видать, специалист. Сразу видно - профессионал. Одно слово - министр клоунского кабмина.
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10.02.2022 14:58 Відповісти
Та ти не порівнюй, а скажи скільки залишилось, це ж лютий, місяць сам за себе каже!!!!!!!От же хитрожопі, очи вони замилюють!!!!!!
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10.02.2022 15:01 Відповісти
Піпец, знову зрадонька )
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10.02.2022 15:02 Відповісти
Так тепло ж...
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10.02.2022 15:02 Відповісти
невье...енный стратег.
наверное сидит в подвале и на улицу не выходит.
если 3 недели будет -15-20, нам кизда.....
вырулить поможет разве что ахметов.
зеленоя,уе..ищная шобла не сделает ничего.
от слова совсем
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10.02.2022 15:03 Відповісти
А всё почему? Да потому что мановением руки найвЯличайшага (1 метр 22 см с каблуками и помпоном на шапке) у нас установилась тёплая, почти весенняя погода.
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ!
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10.02.2022 15:09 Відповісти
!

Та напишіть же "сарказм", бо почнуть лупити з рогаток з обох боків!))
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10.02.2022 15:37 Відповісти
Какой сарказм? Чистая правда!
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10.02.2022 17:10 Відповісти
Опалення. Температура на поверхні радіатору менше +36 С.
Це яким тепловим графіком пряцюємо? Мінімальний +70-42,5С ,
а цей ?
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10.02.2022 15:14 Відповісти
Коли на вулиці +6 то може і +36 на радіаторі нормально.
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10.02.2022 15:22 Відповісти
Два рази за сьогодні ( та й вчора) розкривав вікна.... батареї ледве теплі....
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10.02.2022 15:39 Відповісти
В 19 році зменшив споживання газу з 5000 куб, до 120 куб за рік, після встановлення твердопаливного котла. . Тепер газовики кажуть, що такого малого споживання їм не вигідно, і вони все одно будуть нараховувати 350 кубів річних за доставку. Зараз все більше думаю про те, щоб послати цих шахраїв на буй собачий і перейти на пропан для газової плити. 120 кубів це еквівалент 160 літрів пропану за рік, по цінам 20грн/л це 3200 грн/рік. Природній газ поки що трохи дешевше (1300 грн) ,але якщо вони мені будуть трахати мозги то підуть нахєр зі своїм газом.
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10.02.2022 15:25 Відповісти
Хріново, что твертопаливний в квартирі не можна поставить, хоча єслі очінь хочітся но нільзя то можна, але для приватного сектора класна річ, хоча має і свої незручності, шо тра дрова рубать і час від часу підкидувать дровенята у топку, чи брикети, чи шо там ше
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10.02.2022 15:29 Відповісти
Я тобі таємницю відкрию, щоб рубати дрова ,треба спочатку їх десь взяти.
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10.02.2022 15:37 Відповісти
І бажано мінікотельню, якесь приміщення під це діло. Так само і газові котли, шоб єслі бабахне шоб ніхто не загинув. А потім сажу чистить, срач в тому приміщенні від сажі прибирать.
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10.02.2022 15:39 Відповісти
Идиоты, уменьшили они, просто на улице тепло.
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10.02.2022 15:36 Відповісти
 
 