За перший тиждень лютого Україна вдвічі зменшила споживання газу, - Галущенко

Україна за перший тиждень лютого спожила вдвічі менше газу, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

"Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення споживання газу", - сказав він.

Міністр зазначив, що за перший тиждень лютого Україна спожила приблизно 350 млн куб.м газу, що майже в два рази менше в порівнянні з попереднім роком.

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