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Новини Боротьба з корупцією
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За справами, які розслідувало НАБУ, до реальних строків засудили вже 40 осіб, - Ситник

За справами, які розслідувало НАБУ, до реальних строків засудили вже 40 осіб, - Ситник

За тими справами, які розслідувалися Національним антикорупційним бюро, станом на сьогодні вже 40 осіб засуджено до реальної міри покарання, щодо значної кількості із цих осіб вироки вже набрали чинності.

Про це під час брифінгу в Укрінформі поінформував директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вже стійка тенденція до збільшення кількості вироків по тих справах, які розслідувалися Антикорупційним бюро. Я вчора дивився цифри — зараз, на сьогоднішній день, 40 засуджено до реальної міри покарання, відносно значної кількості з цих осіб вирок набрав чинності, тобто пройшов апеляційну інстанцію, і деякі з них пройшли навіть уже касаційну інстанцію", — поінформував Ситник.

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За його словами, було винесено реальні вироки щодо 13 суддів, 5 прокурорів, з них 3 прокурори — з Генеральної прокуратури, 2 прокурори — це керівники прокуратур обласного рівня, троє осіб — це працівники СБУ, яких було засуджено до реальної міри покарання.

"І це якраз те, чого від нас вимагалося, в цих вироках; якщо це йдеться про злочини, які передбачають конфіскацію майна, то суд застосовує конфіскацію, і є вже навіть виконані рішення суду у частині конфіскації. І це дуже приємно, бо це показує, що попри всі перепони, які є, антикорупційна система продовжує розвиватися, і антикорупційна реформа, вона триває", — повідомив очільник НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5116) Ситник Артем (863)


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10.02.2022 15:26 Відповісти
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7735743133118392?__cft__[0]=AZXNMwZw55rL6VtLhiJNMx2pVTvD9kkSTN7ITNzFNSYNtrdlUOgfxRBVBm-dccblExJnNuF_jw1mAFJHRXIJ7x7Bv-rKeD6kF6aQcxEYVrTqUV0eZhL7DTwxlNzoFRCBHDA&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·



А вот тут даже я удивился. После того, как 4 февраля руководство США передало Украине первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы, то я и в кошмарном сне не мог представить, что уже 9 февраля кто-то будет продают их по 35 000$ за штуку. Я так понимаю, что списание нескольких машин прошло успешно и кто-то решил обеспечить себе конец эпохи бедности по примеру депутатов от "Слуги народа" Клочко, Юрченко, Кузминых и других представителей https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNMwZw55rL6VtLhiJNMx2pVTvD9kkSTN7ITNzFNSYNtrdlUOgfxRBVBm-dccblExJnNuF_jw1mAFJHRXIJ7x7Bv-rKeD6kF6aQcxEYVrTqUV0eZhL7DTwxlNzoFRCBHDA&__tn__=*NK-R #моносброда .

Красиво живут чиновники при Вас, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZXNMwZw55rL6VtLhiJNMx2pVTvD9kkSTN7ITNzFNSYNtrdlUOgfxRBVBm-dccblExJnNuF_jw1mAFJHRXIJ7x7Bv-rKeD6kF6aQcxEYVrTqUV0eZhL7DTwxlNzoFRCBHDA&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Но мерзко.


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10.02.2022 15:45 Відповісти
ну не чули, щоб хоч одного державного бандюка посадили, мабуть чотири десятка якихось шісток?
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10.02.2022 15:45 Відповісти
Сама цифра 40, уже є недовіра. Нагадує про 40 років походеньок Мойсея з людьми пустелею.
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10.02.2022 16:29 Відповісти
 
 