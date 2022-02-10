За справами, які розслідувало НАБУ, до реальних строків засудили вже 40 осіб, - Ситник

За тими справами, які розслідувалися Національним антикорупційним бюро, станом на сьогодні вже 40 осіб засуджено до реальної міри покарання, щодо значної кількості із цих осіб вироки вже набрали чинності.

Про це під час брифінгу в Укрінформі поінформував директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вже стійка тенденція до збільшення кількості вироків по тих справах, які розслідувалися Антикорупційним бюро. Я вчора дивився цифри — зараз, на сьогоднішній день, 40 засуджено до реальної міри покарання, відносно значної кількості з цих осіб вирок набрав чинності, тобто пройшов апеляційну інстанцію, і деякі з них пройшли навіть уже касаційну інстанцію", — поінформував Ситник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ максимально швидко розслідуватиме справу Трухіна, аби уникнути спекуляцій, – Ситник

За його словами, було винесено реальні вироки щодо 13 суддів, 5 прокурорів, з них 3 прокурори — з Генеральної прокуратури, 2 прокурори — це керівники прокуратур обласного рівня, троє осіб — це працівники СБУ, яких було засуджено до реальної міри покарання.

"І це якраз те, чого від нас вимагалося, в цих вироках; якщо це йдеться про злочини, які передбачають конфіскацію майна, то суд застосовує конфіскацію, і є вже навіть виконані рішення суду у частині конфіскації. І це дуже приємно, бо це показує, що попри всі перепони, які є, антикорупційна система продовжує розвиватися, і антикорупційна реформа, вона триває", — повідомив очільник НАБУ.