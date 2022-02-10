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Новини Тіньова економіка
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Понад 30% української економіки перебувають в тіні, - Мінекономіки

Понад 30% української економіки перебувають в тіні, - Мінекономіки

Рівень тіньової економіки в Україні з січня по вересень 2021 року склав 31% ВВП.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки в січні-вересні 2021 року становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на 1 відсотковий пункт менше за показник відповідного періоду 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що рівень тіньової економіки зменшився незначним чином на фоні адаптації підприємців до карантинних обмежень.

При цьому в умоваї "зеленого" рівня епіднебезпеки підприємства виявляють оптимістичні настрої. А споживчий та інвестиційний попит є сталими.

Також читайте: Тіньова економіка в Україні збільшується, - Устенко

Автор: 

Мінекономрозвитку (2381)


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Топ коментарі
+10
А вы ещё поднимите налоги,придумайте новые,дайте больше свободы взяточникам из податковой и прочим чинушкам,найдите ещё блатные должности для помощников валуева и сивковича, тогда экономика выйдет из тени и будет процветать.
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10.02.2022 17:00 Відповісти
+10
А вы еще налоги поднимите -- увидите и больший результат. Странно как это еще не загнали всю экономику в тень с такими "экономистами", как Гетьманцев.
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10.02.2022 17:05 Відповісти
+8
Конверты народных депутатов в 30% входят или нет !?
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10.02.2022 17:03 Відповісти
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Сумніваюся що тільки 30%...
Середня зарплата по країні 14 тис, на 15 хрен кого знайдеш, а усі знайомі працюють на косар зелені і вище...
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10.02.2022 16:59 Відповісти
у бюджетну сферу загляни і одразу знайдеш
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10.02.2022 18:31 Відповісти
кого я там знайду? низькокваліфікованих працівників? Санітарок та прибиральниць?
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11.02.2022 11:22 Відповісти
То ЗЕко-***** ще пів-року тому трубила, що 60% економіки знаходиться в тіні, а нині "вже вивели" половину з тіні... Брехня!

Якби половину вивели, то легальний ВВП, (а відповідно і бюджет) став би мінімум на 20-25% вищим.... Відповідно - і зарплати та пенсі і можливості фінансування закупівель озброєнь для рборони...

Якщо ж вивели половину економіки з тіні, то чому ж не збільшилося фінансування оборони, зарплат і пенсій?

Де ж кошти від легалізації половини тіньової економіки? Має бути створена парламентська комісія (виключно з депутатів Батьківщини та ЄС), яка має це встановити!
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10.02.2022 19:03 Відповісти
А вы ещё поднимите налоги,придумайте новые,дайте больше свободы взяточникам из податковой и прочим чинушкам,найдите ещё блатные должности для помощников валуева и сивковича, тогда экономика выйдет из тени и будет процветать.
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10.02.2022 17:00 Відповісти
_А неважно что бандиты говорят - важны их мотивы! А это стремление ограбить народ и Украину максимально - прибарахлиться... До народа очень туго и долго доходит что у власти - разбойники и враги народа!
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10.02.2022 20:48 Відповісти
Конверты народных депутатов в 30% входят или нет !?
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10.02.2022 17:03 Відповісти
Это трогать нельзя, это святое. Они должны успеть нахапать пока у власти.
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10.02.2022 17:07 Відповісти
"Вы не панимаете, эта другое! Эта харошие канверты!"
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10.02.2022 17:07 Відповісти
А вы еще налоги поднимите -- увидите и больший результат. Странно как это еще не загнали всю экономику в тень с такими "экономистами", как Гетьманцев.
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10.02.2022 17:05 Відповісти
Было предложение Трухина назначить водителем преЗедента, так вот ещё одно есть - назначить Гетманцева главбухом к Бене или в "Квартал"......
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10.02.2022 17:10 Відповісти
Надо больше налогов хороших и разных и побольше запретов. Это всегда способствует легализации бизнеса ага.

Дуже стало модно серед можновладців звинувачувати малий бізнес у всіх гріхах людських, мов це через них у нас малі пенсії, соцвиплати, погане фінансування медицини, освіти, науки, бо вони «сплачують мало податків та утримують тіньові доходи». А облгази та газзбути Фірташа, яким влітку нардепи пробачили 100 млрд боргів перед державним «Нафтогазом» за рахунок держбюджету - просто бубочкі. Це одна з багатьох історій, яку вам варто пам'ятати у час, коли Гетьманцеви та інші економісти Трускавецької школи демонізують ФОПів.
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10.02.2022 17:15 Відповісти
ага, надо нянь, таксистов и тамадуев с ремонтниками трясти сильнее
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10.02.2022 17:16 Відповісти
Начните вывод из тени с ТОВ "Квартал - 95" и иже с ним.
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10.02.2022 17:17 Відповісти
31%? Це якісь фантазії. Тіньова економіка годує країну. Якби українці сплатили всі "хотєлки" влади то перетворилися б на повністю загнаних тяжкою, беззмістовною, даремною і наддешевою працею рабів і повернулись в СРСР де оподаткування було 93%. Саме про це мріють жидобільшовики. В країні де утримання 285 000 номенклатури коштує держапарату понад 50% ВВП, а медицина для 40 млн. населення 3% ВВП, сумлінні сплата податків прирікає на жахливу бідність і повільну смерть... Але ж ми живемо! Озброюємось і захищаємо країну...
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10.02.2022 17:55 Відповісти
Чим більше виводять з тіні, тим меншою стає економіка. Український парадокс.
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10.02.2022 17:56 Відповісти
Эти 30% кармят страну. Деньги к которым они не могут дотянуть свои кривые ручки.

Пока государство не поймёт, что нужно снижать налоги, упрощать бюрократические процедуры, убирать надзорные органы и тд. И дать людям шанс развивать экономику.

Слава теневой экономике!!! Без неё мы бы уже коньки отбросили.
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10.02.2022 18:53 Відповісти
ну так відкати ...
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10.02.2022 19:25 Відповісти
 
 