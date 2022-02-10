Понад 30% української економіки перебувають в тіні, - Мінекономіки

Рівень тіньової економіки в Україні з січня по вересень 2021 року склав 31% ВВП.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки в січні-вересні 2021 року становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на 1 відсотковий пункт менше за показник відповідного періоду 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що рівень тіньової економіки зменшився незначним чином на фоні адаптації підприємців до карантинних обмежень.

При цьому в умоваї "зеленого" рівня епіднебезпеки підприємства виявляють оптимістичні настрої. А споживчий та інвестиційний попит є сталими.

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