Понад 30% української економіки перебувають в тіні, - Мінекономіки
Рівень тіньової економіки в Україні з січня по вересень 2021 року склав 31% ВВП.
Про це повідомили у Міністерстві економіки, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки в січні-вересні 2021 року становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на 1 відсотковий пункт менше за показник відповідного періоду 2020 року", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що рівень тіньової економіки зменшився незначним чином на фоні адаптації підприємців до карантинних обмежень.
При цьому в умоваї "зеленого" рівня епіднебезпеки підприємства виявляють оптимістичні настрої. А споживчий та інвестиційний попит є сталими.
Топ коментарі
+10 Віктор Шевченко #486606
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Середня зарплата по країні 14 тис, на 15 хрен кого знайдеш, а усі знайомі працюють на косар зелені і вище...
Якби половину вивели, то легальний ВВП, (а відповідно і бюджет) став би мінімум на 20-25% вищим.... Відповідно - і зарплати та пенсі і можливості фінансування закупівель озброєнь для рборони...
Якщо ж вивели половину економіки з тіні, то чому ж не збільшилося фінансування оборони, зарплат і пенсій?
Де ж кошти від легалізації половини тіньової економіки? Має бути створена парламентська комісія (виключно з депутатів Батьківщини та ЄС), яка має це встановити!
Дуже стало модно серед можновладців звинувачувати малий бізнес у всіх гріхах людських, мов це через них у нас малі пенсії, соцвиплати, погане фінансування медицини, освіти, науки, бо вони «сплачують мало податків та утримують тіньові доходи». А облгази та газзбути Фірташа, яким влітку нардепи пробачили 100 млрд боргів перед державним «Нафтогазом» за рахунок держбюджету - просто бубочкі. Це одна з багатьох історій, яку вам варто пам'ятати у час, коли Гетьманцеви та інші економісти Трускавецької школи демонізують ФОПів.
Пока государство не поймёт, что нужно снижать налоги, упрощать бюрократические процедуры, убирать надзорные органы и тд. И дать людям шанс развивать экономику.
Слава теневой экономике!!! Без неё мы бы уже коньки отбросили.